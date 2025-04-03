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Набиуллина призвала ЦБ избегать преждевременных решений по ставке - РИА Новости, 03.04.2025
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12:03 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/stavka-2009073181.html
Набиуллина призвала ЦБ избегать преждевременных решений по ставке
Набиуллина призвала ЦБ избегать преждевременных решений по ставке - РИА Новости, 03.04.2025
Набиуллина призвала ЦБ избегать преждевременных решений по ставке
Инфляция в России постепенно снижается, но ЦБ надо избегать преждевременных решений, чтобы потом снова не пришлось повышать ключевую ставку, заявила глава... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:03:00+03:00
2025-04-03T12:03:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
ключевая ставка
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Инфляция в России постепенно снижается, но ЦБ надо избегать преждевременных решений, чтобы потом снова не пришлось повышать ключевую ставку, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Что касается снижения ключевой ставки, оно будет происходить по мере снижения инфляции. Сейчас динамика в инфляции та, которую мы прогнозировали - то есть, она постепенно снижается. Надо будет смотреть за всей ситуацией, ситуация изменчива", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по обсуждению отчета ЦБ за 2024 год. Она напомнила, что в прошлом году инфляция тоже начала снижаться, но затем в силу ряда причин опять пошла вверх. "Поэтому здесь преждевременные действия могут привести к тому, что потом надо будет опять повышать (ставку - ред.). Надо здесь аккуратно, последовательно привести к ситуации, когда снизится инфляция и на этой базе будут умеренные ставки для бизнеса", - подчеркнула Набиуллина.
https://ria.ru/20250331/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
https://ria.ru/20250403/nabiullina-2009068128.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, ключевая ставка
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Ключевая ставка
Набиуллина призвала ЦБ избегать преждевременных решений по ставке

Набиуллина призвала ЦБ избегать преждевременных решений по снижению ставки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Инфляция в России постепенно снижается, но ЦБ надо избегать преждевременных решений, чтобы потом снова не пришлось повышать ключевую ставку, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается снижения ключевой ставки, оно будет происходить по мере снижения инфляции. Сейчас динамика в инфляции та, которую мы прогнозировали - то есть, она постепенно снижается. Надо будет смотреть за всей ситуацией, ситуация изменчива", - сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по обсуждению отчета ЦБ за 2024 год.
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Она напомнила, что в прошлом году инфляция тоже начала снижаться, но затем в силу ряда причин опять пошла вверх.
"Поэтому здесь преждевременные действия могут привести к тому, что потом надо будет опять повышать (ставку - ред.). Надо здесь аккуратно, последовательно привести к ситуации, когда снизится инфляция и на этой базе будут умеренные ставки для бизнеса", - подчеркнула Набиуллина.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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Вчера, 11:42
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФКлючевая ставка
 
 
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