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ВС России уничтожили несколько машин с боеприпасами в Харьковской области
ВС России уничтожили несколько машин с боеприпасами в Харьковской области - РИА Новости, 03.04.2025
ВС России уничтожили несколько машин с боеприпасами в Харьковской области
Вооруженные силы РФ ударили по колонне ВСУ, уничтожив несколько машин с боеприпасами в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T07:06:00+03:00
2025-04-03T07:06:00+03:00
2025-04-03T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 3 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ ударили по колонне ВСУ, уничтожив несколько машин с боеприпасами в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "На автодороге между населенными пунктами Гусинка и Моначиновка (Харьковская область – ред.) при помощи ударных дронов ВС РФ нанесли поражение военной колонне украинских боевиков. В результате удара два грузовых автомобиля вооруженных формирований Украины загорелись, после чего началась их повторная детонация, что свидетельствует о наличии БК (боекомплекта - ред.) в кузовах автомобилей", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что по данным разведки, фиксировавшей удар на видео с БПЛА, российские операторы БПЛА ликвидировали трех военнослужащих ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили несколько машин с боеприпасами в Харьковской области
Марочко: ВС России дарили по колонне ВСУ с боеприпасами в Харьковской области