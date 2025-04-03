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ВС России уничтожили несколько машин с боеприпасами в Харьковской области - РИА Новости, 03.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:06 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009024962.html
ВС России уничтожили несколько машин с боеприпасами в Харьковской области
ВС России уничтожили несколько машин с боеприпасами в Харьковской области - РИА Новости, 03.04.2025
ВС России уничтожили несколько машин с боеприпасами в Харьковской области
Вооруженные силы РФ ударили по колонне ВСУ, уничтожив несколько машин с боеприпасами в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T07:06:00+03:00
2025-04-03T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 3 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ ударили по колонне ВСУ, уничтожив несколько машин с боеприпасами в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "На автодороге между населенными пунктами Гусинка и Моначиновка (Харьковская область – ред.) при помощи ударных дронов ВС РФ нанесли поражение военной колонне украинских боевиков. В результате удара два грузовых автомобиля вооруженных формирований Украины загорелись, после чего началась их повторная детонация, что свидетельствует о наличии БК (боекомплекта - ред.) в кузовах автомобилей", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что по данным разведки, фиксировавшей удар на видео с БПЛА, российские операторы БПЛА ликвидировали трех военнослужащих ВСУ.
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россия, харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили несколько машин с боеприпасами в Харьковской области

Марочко: ВС России дарили по колонне ВСУ с боеприпасами в Харьковской области

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ ударили по колонне ВСУ, уничтожив несколько машин с боеприпасами в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"На автодороге между населенными пунктами Гусинка и Моначиновка (Харьковская область – ред.) при помощи ударных дронов ВС РФ нанесли поражение военной колонне украинских боевиков. В результате удара два грузовых автомобиля вооруженных формирований Украины загорелись, после чего началась их повторная детонация, что свидетельствует о наличии БК (боекомплекта - ред.) в кузовах автомобилей", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Он уточнил, что по данным разведки, фиксировавшей удар на видео с БПЛА, российские операторы БПЛА ликвидировали трех военнослужащих ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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