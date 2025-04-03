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ВС России уничтожили несколько машин с боеприпасами в Харьковской области

ВС России уничтожили несколько машин с боеприпасами в Харьковской области - РИА Новости, 03.04.2025

ВС России уничтожили несколько машин с боеприпасами в Харьковской области

Вооруженные силы РФ ударили по колонне ВСУ, уничтожив несколько машин с боеприпасами в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T07:06:00+03:00

2025-04-03T07:06:00+03:00

2025-04-03T07:06:00+03:00

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 3 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ ударили по колонне ВСУ, уничтожив несколько машин с боеприпасами в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "На автодороге между населенными пунктами Гусинка и Моначиновка (Харьковская область – ред.) при помощи ударных дронов ВС РФ нанесли поражение военной колонне украинских боевиков. В результате удара два грузовых автомобиля вооруженных формирований Украины загорелись, после чего началась их повторная детонация, что свидетельствует о наличии БК (боекомплекта - ред.) в кузовах автомобилей", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что по данным разведки, фиксировавшей удар на видео с БПЛА, российские операторы БПЛА ликвидировали трех военнослужащих ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

россия, харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность