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Собаку, забежавшую в электричку в Ленинградской области, нашли - РИА Новости, 03.04.2025
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Хорошие новости
 
21:23 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/sobaka-2009213465.html
Собаку, забежавшую в электричку в Ленинградской области, нашли
Собаку, забежавшую в электричку в Ленинградской области, нашли - РИА Новости, 03.04.2025
Собаку, забежавшую в электричку в Ленинградской области, нашли
Собака, забежавшая в электричку в Ленобласти и проехавшая одну станцию, нашлась, она передана хозяевам, сообщил РИА Новости один из волонтеров, принимавших... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T21:23:00+03:00
2025-04-03T21:23:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Собака, забежавшая в электричку в Ленобласти и проехавшая одну станцию, нашлась, она передана хозяевам, сообщил РИА Новости один из волонтеров, принимавших участие в поиске. Ранее сообщалось, что 1 апреля около 18.00 мск потерялась собака по кличке Блюм породы ивисская борзая, мальчик. Она забежала в пригородную электричку на станции Поповка (Ленинградская область), а на следующей по маршруту станции Колпино, когда в вагон стали заходить пассажиры, она выбежала из вагона. Хозяева животного обратились за помощью к волонтерам, были объявлены поиски, расклеены объявления. "Моя жена, которая активно принимала участие в поисках, сегодня нашла Блюма. Он дома, с ним все хорошо", - рассказал собеседник агентства. Хозяйка собаки поблагодарила всех участников поисков и рассказала, что пес чувствует себя нормально.
https://ria.ru/20250403/kot-2009107988.html
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ленинградская область, колпино, животные, домашние животные, россия
Хорошие новости, Ленинградская область, Колпино, Животные, домашние животные, Россия
Собаку, забежавшую в электричку в Ленинградской области, нашли

Забежавшего в электричку в Ленинградской области пса Блюма передали хозяевам

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПассажиры в салоне электрички
Пассажиры в салоне электрички - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Пассажиры в салоне электрички. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Собака, забежавшая в электричку в Ленобласти и проехавшая одну станцию, нашлась, она передана хозяевам, сообщил РИА Новости один из волонтеров, принимавших участие в поиске.
Ранее сообщалось, что 1 апреля около 18.00 мск потерялась собака по кличке Блюм породы ивисская борзая, мальчик. Она забежала в пригородную электричку на станции Поповка (Ленинградская область), а на следующей по маршруту станции Колпино, когда в вагон стали заходить пассажиры, она выбежала из вагона. Хозяева животного обратились за помощью к волонтерам, были объявлены поиски, расклеены объявления.
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"Моя жена, которая активно принимала участие в поисках, сегодня нашла Блюма. Он дома, с ним все хорошо", - рассказал собеседник агентства.
Хозяйка собаки поблагодарила всех участников поисков и рассказала, что пес чувствует себя нормально.
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