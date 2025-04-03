https://ria.ru/20250403/sobaka-2009213465.html
Собаку, забежавшую в электричку в Ленинградской области, нашли
Собаку, забежавшую в электричку в Ленинградской области, нашли - РИА Новости, 03.04.2025
Собаку, забежавшую в электричку в Ленинградской области, нашли
Собака, забежавшая в электричку в Ленобласти и проехавшая одну станцию, нашлась, она передана хозяевам, сообщил РИА Новости один из волонтеров, принимавших... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T21:23:00+03:00
2025-04-03T21:23:00+03:00
2025-04-03T21:23:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Собака, забежавшая в электричку в Ленобласти и проехавшая одну станцию, нашлась, она передана хозяевам, сообщил РИА Новости один из волонтеров, принимавших участие в поиске. Ранее сообщалось, что 1 апреля около 18.00 мск потерялась собака по кличке Блюм породы ивисская борзая, мальчик. Она забежала в пригородную электричку на станции Поповка (Ленинградская область), а на следующей по маршруту станции Колпино, когда в вагон стали заходить пассажиры, она выбежала из вагона. Хозяева животного обратились за помощью к волонтерам, были объявлены поиски, расклеены объявления. "Моя жена, которая активно принимала участие в поисках, сегодня нашла Блюма. Он дома, с ним все хорошо", - рассказал собеседник агентства. Хозяйка собаки поблагодарила всех участников поисков и рассказала, что пес чувствует себя нормально.
https://ria.ru/20250403/kot-2009107988.html
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ленинградская область, колпино, животные, домашние животные, россия
Хорошие новости, Ленинградская область, Колпино, Животные, домашние животные, Россия
Собаку, забежавшую в электричку в Ленинградской области, нашли
Забежавшего в электричку в Ленинградской области пса Блюма передали хозяевам