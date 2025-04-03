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Решение ситуации с Русским домом в Азербайджане найдется, заявили в МИД - РИА Новости, 03.04.2025
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06:01 03.04.2025 (обновлено: 06:04 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/rossija-2009021368.html
Решение ситуации с Русским домом в Азербайджане найдется, заявили в МИД
Решение ситуации с Русским домом в Азербайджане найдется, заявили в МИД - РИА Новости, 03.04.2025
Решение ситуации с Русским домом в Азербайджане найдется, заявили в МИД
Россия уверена, что решение ситуации вокруг Русского дома в Азербайджане будет найдено, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 03.04.2025
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азербайджан
россия
баку
михаил галузин
в мире
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия уверена, что решение ситуации вокруг Русского дома в Азербайджане будет найдено, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности Русского дома в Баку 3 февраля, объяснив такой шаг тем, что организация не была зарегистрирована как юрлицо, чем нарушила законодательство республики. "Я выразил уверенность, что мы найдем решение. Для того, чтобы найти решение, нужно вести диалог. Мы с Азербайджаном диалог никогда не прекращали", - сказал Галузин. Он напомнил, что Москву и Баку связывают отношения союзнического взаимодействия, этим "многое сказано". "Поэтому все существующие или вновь возникающие вопросы на нашей совместной повестке дня мы в Москве хотели бы решать именно в духе союзнического взаимодействия. Оно, на мой взгляд, предполагает в том числе развитые, масштабные, многообразные обмены в культурно-гуманитарной сфере", - подчеркнул замминистра. Галузин отметил, что страны связаны многовековой общей историей, потрясающим взаимопроникновением культур. "Я убежден в том, что если мы будем отталкиваться от нашего союзнического взаимодействия, от богатейшей истории наших культурных связей, то мы найдем взаимоприемлемое решение проблеме Русского дома", - заключил он.
https://ria.ru/20250207/peskov-1997941249.html
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азербайджан, россия, баку, михаил галузин, в мире
Азербайджан, Россия, Баку, Михаил Галузин, В мире
Решение ситуации с Русским домом в Азербайджане найдется, заявили в МИД

МИД: Россия уверена, что решение проблемы Русского дома в Баку будет найдено

© РИА Новости / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкБаку
Баку - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Мурад Оруджев
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия уверена, что решение ситуации вокруг Русского дома в Азербайджане будет найдено, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности Русского дома в Баку 3 февраля, объяснив такой шаг тем, что организация не была зарегистрирована как юрлицо, чем нарушила законодательство республики.
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"Я выразил уверенность, что мы найдем решение. Для того, чтобы найти решение, нужно вести диалог. Мы с Азербайджаном диалог никогда не прекращали", - сказал Галузин.
Он напомнил, что Москву и Баку связывают отношения союзнического взаимодействия, этим "многое сказано".
"Поэтому все существующие или вновь возникающие вопросы на нашей совместной повестке дня мы в Москве хотели бы решать именно в духе союзнического взаимодействия. Оно, на мой взгляд, предполагает в том числе развитые, масштабные, многообразные обмены в культурно-гуманитарной сфере", - подчеркнул замминистра.
Галузин отметил, что страны связаны многовековой общей историей, потрясающим взаимопроникновением культур.
"Я убежден в том, что если мы будем отталкиваться от нашего союзнического взаимодействия, от богатейшей истории наших культурных связей, то мы найдем взаимоприемлемое решение проблеме Русского дома", - заключил он.
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АзербайджанРоссияБакуМихаил ГалузинВ мире
 
 
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