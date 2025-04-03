https://ria.ru/20250403/rosrybolovstvo-2009011954.html
Юрист рассказал о новых проверках пользователей рыболовных участков
Юрист рассказал о новых проверках пользователей рыболовных участков - РИА Новости, 03.04.2025
Юрист рассказал о новых проверках пользователей рыболовных участков
Сотрудники Росрыболовства с февраля 2025 года могут проводить внеплановые проверки пользователей рыболовных участков, если они контролируют два и более не... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T03:04:00+03:00
2025-04-03T03:04:00+03:00
2025-04-03T03:04:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
россия
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Сотрудники Росрыболовства с февраля 2025 года могут проводить внеплановые проверки пользователей рыболовных участков, если они контролируют два и более не прилегающих друг к другу объекта, но имеют лишь одного работника с удостоверением инспектора, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Согласно документу приказа Минсельхоза РФ, Росрыболовство будет проверять компании и индивидуальных предпринимателей, заключивших договор пользования рыболовным участком. Юрист напомнил, что в декабре 2024 года Минсельхоз дополнил еще одним показателем перечень индикаторов риска в сфере госконтроля за рыболовством и сохранением водных биоресурсов. Действие этого показателя началось в феврале 2025 года. "Новый индикатор как раз и касается производственного контроля и действий производственных инспекторов. Индикатор будет применяться в случае, если производственный контроль проводится в отношении двух и более участков рыболовства, не имеющих общей границы, либо не прилегающих друг к другу, а удостоверение производственного инспектора есть лишь у одного работника пользователя", - рассказал Хаминский. Как подчеркнул юрист, выявление индикатора риска позволит сотрудникам Росрыболовства проверить нарушителя законодательства.
https://ria.ru/20250331/nalogi-1863562826.html
https://ria.ru/20241119/reydy-1984653453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), россия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Юрист рассказал о новых проверках пользователей рыболовных участков
Хаминский назвал новое основание для проверки пользователей рыболовных участков
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Сотрудники Росрыболовства с февраля 2025 года могут проводить внеплановые проверки пользователей рыболовных участков, если они контролируют два и более не прилегающих друг к другу объекта, но имеют лишь одного работника с удостоверением инспектора, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Согласно документу приказа Минсельхоза РФ
, Росрыболовство
будет проверять компании и индивидуальных предпринимателей, заключивших договор пользования рыболовным участком.
Юрист напомнил, что в декабре 2024 года Минсельхоз дополнил еще одним показателем перечень индикаторов риска в сфере госконтроля за рыболовством и сохранением водных биоресурсов. Действие этого показателя началось в феврале 2025 года.
"Новый индикатор как раз и касается производственного контроля и действий производственных инспекторов. Индикатор будет применяться в случае, если производственный контроль проводится в отношении двух и более участков рыболовства, не имеющих общей границы, либо не прилегающих друг к другу, а удостоверение производственного инспектора есть лишь у одного работника пользователя", - рассказал Хаминский.
Как подчеркнул юрист, выявление индикатора риска позволит сотрудникам Росрыболовства проверить нарушителя законодательства.