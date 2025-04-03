https://ria.ru/20250403/rosrybolovstvo-2009011954.html

Юрист рассказал о новых проверках пользователей рыболовных участков

Юрист рассказал о новых проверках пользователей рыболовных участков - РИА Новости, 03.04.2025

Юрист рассказал о новых проверках пользователей рыболовных участков

Сотрудники Росрыболовства с февраля 2025 года могут проводить внеплановые проверки пользователей рыболовных участков, если они контролируют два и более не... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T03:04:00+03:00

2025-04-03T03:04:00+03:00

2025-04-03T03:04:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

россия

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Сотрудники Росрыболовства с февраля 2025 года могут проводить внеплановые проверки пользователей рыболовных участков, если они контролируют два и более не прилегающих друг к другу объекта, но имеют лишь одного работника с удостоверением инспектора, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Согласно документу приказа Минсельхоза РФ, Росрыболовство будет проверять компании и индивидуальных предпринимателей, заключивших договор пользования рыболовным участком. Юрист напомнил, что в декабре 2024 года Минсельхоз дополнил еще одним показателем перечень индикаторов риска в сфере госконтроля за рыболовством и сохранением водных биоресурсов. Действие этого показателя началось в феврале 2025 года. "Новый индикатор как раз и касается производственного контроля и действий производственных инспекторов. Индикатор будет применяться в случае, если производственный контроль проводится в отношении двух и более участков рыболовства, не имеющих общей границы, либо не прилегающих друг к другу, а удостоверение производственного инспектора есть лишь у одного работника пользователя", - рассказал Хаминский. Как подчеркнул юрист, выявление индикатора риска позволит сотрудникам Росрыболовства проверить нарушителя законодательства.

https://ria.ru/20250331/nalogi-1863562826.html

https://ria.ru/20241119/reydy-1984653453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, московская область (подмосковье), россия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)