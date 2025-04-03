https://ria.ru/20250403/premer-2009079411.html

Премьер Италии отменила мероприятия в четверг из-за американских пошлин

Премьер Италии отменила мероприятия в четверг из-за американских пошлин - РИА Новости, 03.04.2025

Премьер Италии отменила мероприятия в четверг из-за американских пошлин

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила запланированные на четверг мероприятия для разработки порядка действий в ответ на введение пошлин со стороны... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:28:00+03:00

2025-04-03T12:28:00+03:00

2025-04-03T14:24:00+03:00

италия

джорджа мелони

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маттео сальвини

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РИМ, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила запланированные на четверг мероприятия для разработки порядка действий в ответ на введение пошлин со стороны американской администрации, сообщает агентство Nova со ссылкой на источники в правительстве.Отмена планов служит "возможности сосредоточить свои усилия на действиях, которые необходимо предпринять после введения новых пошлин правительством США", сообщили в Совете министров.Позднее стало известно, что премьер созвала заседание с участием ряда министров для обсуждения темы пошлин. Как сообщило агентство askanews, на встречу приглашены главы Минфина, Минсельхоза, вице-премьеры и главы Минтранса и МИД Маттео Сальвини и Антонио Таяни, который связался с Римом из Брюсселя по видеосвязи.Ранее в расписании Мелони значилась поездка на юг Италии в провинцию Вибо-Валентия на церемонию открытия участка карабинеров.Мелони назвала введение пошлин ошибочной мерой, которая не устраивает ни одну из сторон.В среду премьер, комментируя введение пошлин, заявила, что они нанесут удар по итальянским агропроизводителям и лишат американцев доступа к доступной продукции.

https://ria.ru/20250403/udar-2009066548.html

https://ria.ru/20250403/kiev-2009077920.html

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италия, джорджа мелони, в мире, министерство финансов рф (минфин россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), маттео сальвини, рим, брюссель, антонио таяни