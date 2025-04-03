Рейтинг@Mail.ru
Премьер Италии отменила мероприятия в четверг из-за американских пошлин - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 03.04.2025 (обновлено: 14:24 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/premer-2009079411.html
Премьер Италии отменила мероприятия в четверг из-за американских пошлин
Премьер Италии отменила мероприятия в четверг из-за американских пошлин - РИА Новости, 03.04.2025
Премьер Италии отменила мероприятия в четверг из-за американских пошлин
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила запланированные на четверг мероприятия для разработки порядка действий в ответ на введение пошлин со стороны... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:28:00+03:00
2025-04-03T14:24:00+03:00
италия
джорджа мелони
в мире
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
маттео сальвини
рим
брюссель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826706348_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_96d6660f6c664a36eee64c6b56f7f6e9.jpg
РИМ, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила запланированные на четверг мероприятия для разработки порядка действий в ответ на введение пошлин со стороны американской администрации, сообщает агентство Nova со ссылкой на источники в правительстве.Отмена планов служит "возможности сосредоточить свои усилия на действиях, которые необходимо предпринять после введения новых пошлин правительством США", сообщили в Совете министров.Позднее стало известно, что премьер созвала заседание с участием ряда министров для обсуждения темы пошлин. Как сообщило агентство askanews, на встречу приглашены главы Минфина, Минсельхоза, вице-премьеры и главы Минтранса и МИД Маттео Сальвини и Антонио Таяни, который связался с Римом из Брюсселя по видеосвязи.Ранее в расписании Мелони значилась поездка на юг Италии в провинцию Вибо-Валентия на церемонию открытия участка карабинеров.Мелони назвала введение пошлин ошибочной мерой, которая не устраивает ни одну из сторон.В среду премьер, комментируя введение пошлин, заявила, что они нанесут удар по итальянским агропроизводителям и лишат американцев доступа к доступной продукции.
https://ria.ru/20250403/udar-2009066548.html
https://ria.ru/20250403/kiev-2009077920.html
италия
рим
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826706348_327:0:2940:1960_1920x0_80_0_0_b965bad207b12e269902444eceecb10a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
италия, джорджа мелони, в мире, министерство финансов рф (минфин россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), маттео сальвини, рим, брюссель, антонио таяни
Италия, Джорджа Мелони, В мире, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Маттео Сальвини, Рим, Брюссель, Антонио Таяни
Премьер Италии отменила мероприятия в четверг из-за американских пошлин

Премьер Италии Мелони отменила мероприятия в четверг из-за американских пошлин

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила запланированные на четверг мероприятия для разработки порядка действий в ответ на введение пошлин со стороны американской администрации, сообщает агентство Nova со ссылкой на источники в правительстве.
Отмена планов служит "возможности сосредоточить свои усилия на действиях, которые необходимо предпринять после введения новых пошлин правительством США", сообщили в Совете министров.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Шольц назвал новые пошлины США ударом по миропорядку торговли
Вчера, 11:38
Позднее стало известно, что премьер созвала заседание с участием ряда министров для обсуждения темы пошлин. Как сообщило агентство askanews, на встречу приглашены главы Минфина, Минсельхоза, вице-премьеры и главы Минтранса и МИД Маттео Сальвини и Антонио Таяни, который связался с Римом из Брюсселя по видеосвязи.
Ранее в расписании Мелони значилась поездка на юг Италии в провинцию Вибо-Валентия на церемонию открытия участка карабинеров.
Мелони назвала введение пошлин ошибочной мерой, которая не устраивает ни одну из сторон.
В среду премьер, комментируя введение пошлин, заявила, что они нанесут удар по итальянским агропроизводителям и лишат американцев доступа к доступной продукции.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В Киеве понадеялись на пересмотр введенных пошлин США
Вчера, 12:23
 
ИталияДжорджа МелониВ миреМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Маттео СальвиниРимБрюссельАнтонио Таяни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала