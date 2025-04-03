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В Приамурье загорелся тепловоз, есть пострадавшие - РИА Новости, 03.04.2025
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11:39 03.04.2025 (обновлено: 11:48 03.04.2025)
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В Приамурье загорелся тепловоз, есть пострадавшие
В Приамурье загорелся тепловоз, есть пострадавшие - РИА Новости, 03.04.2025
В Приамурье загорелся тепловоз, есть пострадавшие
Тепловоз загорелся в железнодорожном депо села Варваровка в Амурской области, два человека получили ожоги, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:39:00+03:00
2025-04-03T11:48:00+03:00
происшествия
амурская область
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апр – РИА Новости. Тепловоз загорелся в железнодорожном депо села Варваровка в Амурской области, два человека получили ожоги, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ. "Сегодня в железнодорожном депо села Варваровка произошло возгорание тепловоза, принадлежащего Ерковецкому угольному разрезу. На место происшествия оперативно прибыли пожарные для ликвидации пожара. Пострадавшие - два человека получили ожоги второй степени", - говорится в сообщении. Их доставили в поликлинику села Варваровка, а затем направили в ожоговый центр Благовещенска для оказания специализированной помощи. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Следственные органы проведут проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
амурская область
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происшествия, амурская область, благовещенск
Происшествия, Амурская область, Благовещенск
В Приамурье загорелся тепловоз, есть пострадавшие

В Приамурье загорелся тепловоз в депо, два человека пострадали

© Фото : Амурский центр ГЗ и ПБТушение пожара в селе Варваровка Амурской области
Тушение пожара в селе Варваровка Амурской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : Амурский центр ГЗ и ПБ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апр – РИА Новости. Тепловоз загорелся в железнодорожном депо села Варваровка в Амурской области, два человека получили ожоги, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.
"Сегодня в железнодорожном депо села Варваровка произошло возгорание тепловоза, принадлежащего Ерковецкому угольному разрезу. На место происшествия оперативно прибыли пожарные для ликвидации пожара. Пострадавшие - два человека получили ожоги второй степени", - говорится в сообщении.
© Фото : Амурский центр ГЗ и ПБТушение пожара в селе Варваровка Амурской области
Тушение пожара в селе Варваровка Амурской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : Амурский центр ГЗ и ПБ
Тушение пожара в селе Варваровка Амурской области
Их доставили в поликлинику села Варваровка, а затем направили в ожоговый центр Благовещенска для оказания специализированной помощи.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Следственные органы проведут проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
© Фото : Амурский центр ГЗ и ПБТушение пожара в селе Варваровка Амурской области
Тушение пожара в селе Варваровка Амурской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : Амурский центр ГЗ и ПБ
Тушение пожара в селе Варваровка Амурской области
 
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