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В Приамурье загорелся тепловоз, есть пострадавшие
В Приамурье загорелся тепловоз, есть пострадавшие - РИА Новости, 03.04.2025
В Приамурье загорелся тепловоз, есть пострадавшие
Тепловоз загорелся в железнодорожном депо села Варваровка в Амурской области, два человека получили ожоги, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:39:00+03:00
2025-04-03T11:39:00+03:00
2025-04-03T11:48:00+03:00
происшествия
амурская область
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апр – РИА Новости. Тепловоз загорелся в железнодорожном депо села Варваровка в Амурской области, два человека получили ожоги, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ. "Сегодня в железнодорожном депо села Варваровка произошло возгорание тепловоза, принадлежащего Ерковецкому угольному разрезу. На место происшествия оперативно прибыли пожарные для ликвидации пожара. Пострадавшие - два человека получили ожоги второй степени", - говорится в сообщении. Их доставили в поликлинику села Варваровка, а затем направили в ожоговый центр Благовещенска для оказания специализированной помощи. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Следственные органы проведут проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, благовещенск
Происшествия, Амурская область, Благовещенск
В Приамурье загорелся тепловоз, есть пострадавшие
В Приамурье загорелся тепловоз в депо, два человека пострадали