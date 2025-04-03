https://ria.ru/20250403/poshliny-2009037702.html

Косачев прокомментировал введение Трампом пошлин на импорт из других стран

Косачев прокомментировал введение Трампом пошлин на импорт из других стран - РИА Новости, 03.04.2025

Косачев прокомментировал введение Трампом пошлин на импорт из других стран

Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт других стран – это кульминация однополярного мира, США пытаются утвердиться в качестве "царя горы",... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T09:44:00+03:00

2025-04-03T09:44:00+03:00

2025-04-03T09:44:00+03:00

экономика

сша

дональд трамп

константин косачев

совет федерации рф

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b397a96d32e62710338461be3eb19474.jpg

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт других стран – это кульминация однополярного мира, США пытаются утвердиться в качестве "царя горы", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале. Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. "Введение американских импортных пошлин по широкому кругу - это кульминация однополярности, где на том самом полюсе пытаются в качестве "царя горы" единолично утвердиться США, сбрасывая к подножию и союзников по прежде "коллективному" Западу, и просто торговых партнёров. Народ безмолвствует. Шоу продолжается", - написал Косачев. Сенатор отметил, что если бы мир пошёл по пути окончания холодной войны, то "всё могло бы быть совершенно иначе". "Именно беззаконие мира, "основанного на правилах однополярности", и привело к сегодняшним реалиям - непродуманным, самовольным и непредсказуемым", - констатировал политик.

https://ria.ru/20250329/tramp-2008046571.html

https://ria.ru/20250310/poshliny-2003708178.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, дональд трамп, константин косачев, совет федерации рф, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт