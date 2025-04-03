Косачев прокомментировал введение Трампом пошлин на импорт из других стран
Косачев назвал введение США пошлин на импорт кульминацией однополярного мира
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт других стран – это кульминация однополярного мира, США пытаются утвердиться в качестве "царя горы", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.
Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
Последний шанс: Трамп решился на рискованный шаг
29 марта, 08:00
"Введение американских импортных пошлин по широкому кругу - это кульминация однополярности, где на том самом полюсе пытаются в качестве "царя горы" единолично утвердиться США, сбрасывая к подножию и союзников по прежде "коллективному" Западу, и просто торговых партнёров. Народ безмолвствует. Шоу продолжается", - написал Косачев.
Сенатор отметил, что если бы мир пошёл по пути окончания холодной войны, то "всё могло бы быть совершенно иначе".
"Именно беззаконие мира, "основанного на правилах однополярности", и привело к сегодняшним реалиям - непродуманным, самовольным и непредсказуемым", - констатировал политик.
Переступил черту. Трамп сделал самоубийственный ход
10 марта, 08:00