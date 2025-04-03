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Косачев прокомментировал введение Трампом пошлин на импорт из других стран - РИА Новости, 03.04.2025
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09:44 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009037702.html
Косачев прокомментировал введение Трампом пошлин на импорт из других стран
Косачев прокомментировал введение Трампом пошлин на импорт из других стран - РИА Новости, 03.04.2025
Косачев прокомментировал введение Трампом пошлин на импорт из других стран
Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт других стран – это кульминация однополярного мира, США пытаются утвердиться в качестве "царя горы",... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T09:44:00+03:00
2025-04-03T09:44:00+03:00
экономика
сша
дональд трамп
константин косачев
совет федерации рф
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт других стран – это кульминация однополярного мира, США пытаются утвердиться в качестве "царя горы", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале. Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. "Введение американских импортных пошлин по широкому кругу - это кульминация однополярности, где на том самом полюсе пытаются в качестве "царя горы" единолично утвердиться США, сбрасывая к подножию и союзников по прежде "коллективному" Западу, и просто торговых партнёров. Народ безмолвствует. Шоу продолжается", - написал Косачев. Сенатор отметил, что если бы мир пошёл по пути окончания холодной войны, то "всё могло бы быть совершенно иначе". "Именно беззаконие мира, "основанного на правилах однополярности", и привело к сегодняшним реалиям - непродуманным, самовольным и непредсказуемым", - констатировал политик.
https://ria.ru/20250329/tramp-2008046571.html
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экономика, сша, дональд трамп, константин косачев, совет федерации рф, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Дональд Трамп, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
Косачев прокомментировал введение Трампом пошлин на импорт из других стран

Косачев назвал введение США пошлин на импорт кульминацией однополярного мира

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт других стран – это кульминация однополярного мира, США пытаются утвердиться в качестве "царя горы", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.
Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет на уровне 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Последний шанс: Трамп решился на рискованный шаг
29 марта, 08:00
"Введение американских импортных пошлин по широкому кругу - это кульминация однополярности, где на том самом полюсе пытаются в качестве "царя горы" единолично утвердиться США, сбрасывая к подножию и союзников по прежде "коллективному" Западу, и просто торговых партнёров. Народ безмолвствует. Шоу продолжается", - написал Косачев.
Сенатор отметил, что если бы мир пошёл по пути окончания холодной войны, то "всё могло бы быть совершенно иначе".
"Именно беззаконие мира, "основанного на правилах однополярности", и привело к сегодняшним реалиям - непродуманным, самовольным и непредсказуемым", - констатировал политик.
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Переступил черту. Трамп сделал самоубийственный ход
10 марта, 08:00
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампКонстантин КосачевСовет Федерации РФЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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