https://ria.ru/20250403/peterburg-2009132665.html

В Петербурге почтили память погибших при теракте в метро в 2017 году

В Петербурге почтили память погибших при теракте в метро в 2017 году - РИА Новости, 03.04.2025

В Петербурге почтили память погибших при теракте в метро в 2017 году

Память погибших при теракте в метро в 2017 году в Санкт-Петербурге почтили на станции "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.04.2025

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2025-04-03T15:35:00+03:00

санкт-петербург

александр беглов

гуп "петербургский метрополитен"

происшествия

теракт в санкт-петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Память погибших при теракте в метро в 2017 году в Санкт-Петербурге почтили на станции "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости. На платформе станции метро "Технологический институт" у памятной доски и у входа на станцию жители города и родственники погибших возлагают цветы. Цветы возложили также вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина, председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, председатель городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова, начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин. Каждый год в этот день Петербург поминает погибших - в храмах служат панихиды. Ранее сообщалось, что утром в четверг губернатор Александр Беглов почтил память жертв теракта, возложив цветы к памятной доске в вестибюле и у входа на станцию "Технологический институт". По инициативе пострадавших, а также родных и близких жертв теракта в Петербурге создана Национальная ассоциация оказания помощи пострадавшим от террористических актов и чрезвычайных ситуаций "Надо жить". Днем 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, пострадали 103 человека.

https://ria.ru/20220403/terakt-1781319652.html

https://ria.ru/20191210/1562208624.html

санкт-петербург

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Мемориал в память о погибших при теракте в метро в 2017 году в Петербурге Память погибших при теракте в метро в 2017-м почтили в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Восемь лет назад в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, пострадали 103 человека. 2025-04-03T15:35 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, александр беглов, гуп "петербургский метрополитен", происшествия, теракт в санкт-петербурге