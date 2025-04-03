https://ria.ru/20250403/peterburg-2009132665.html
В Петербурге почтили память погибших при теракте в метро в 2017 году
В Петербурге почтили память погибших при теракте в метро в 2017 году - РИА Новости, 03.04.2025
В Петербурге почтили память погибших при теракте в метро в 2017 году
Память погибших при теракте в метро в 2017 году в Санкт-Петербурге почтили на станции "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:35:00+03:00
2025-04-03T15:35:00+03:00
2025-04-03T15:35:00+03:00
санкт-петербург
александр беглов
гуп "петербургский метрополитен"
происшествия
теракт в санкт-петербурге
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009130763_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad7f2c1b7fcc6a198bf1302cc0657b5a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Память погибших при теракте в метро в 2017 году в Санкт-Петербурге почтили на станции "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости. На платформе станции метро "Технологический институт" у памятной доски и у входа на станцию жители города и родственники погибших возлагают цветы. Цветы возложили также вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина, председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, председатель городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова, начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин. Каждый год в этот день Петербург поминает погибших - в храмах служат панихиды. Ранее сообщалось, что утром в четверг губернатор Александр Беглов почтил память жертв теракта, возложив цветы к памятной доске в вестибюле и у входа на станцию "Технологический институт". По инициативе пострадавших, а также родных и близких жертв теракта в Петербурге создана Национальная ассоциация оказания помощи пострадавшим от террористических актов и чрезвычайных ситуаций "Надо жить". Днем 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, пострадали 103 человека.
https://ria.ru/20220403/terakt-1781319652.html
https://ria.ru/20191210/1562208624.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009130763_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4a7604de6e550f00bf8f316d84dc6199.jpg
Мемориал в память о погибших при теракте в метро в 2017 году в Петербурге
Память погибших при теракте в метро в 2017-м почтили в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Восемь лет назад в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, пострадали 103 человека.
2025-04-03T15:35
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, александр беглов, гуп "петербургский метрополитен", происшествия, теракт в санкт-петербурге
Санкт-Петербург, Александр Беглов, ГУП "Петербургский метрополитен", Происшествия, Теракт в Санкт-Петербурге
В Петербурге почтили память погибших при теракте в метро в 2017 году
На станции метро "Технологический институт" почтили память погибших в 2017 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Память погибших при теракте в метро в 2017 году в Санкт-Петербурге почтили на станции "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.
На платформе станции метро "Технологический институт" у памятной доски и у входа на станцию жители города и родственники погибших возлагают цветы. Цветы возложили также вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина, председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, председатель городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова, начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин.
Каждый год в этот день Петербург поминает погибших - в храмах служат панихиды.
Ранее сообщалось, что утром в четверг губернатор Александр Беглов почтил память жертв теракта, возложив цветы к памятной доске в вестибюле и у входа на станцию "Технологический институт".
По инициативе пострадавших, а также родных и близких жертв теракта в Петербурге создана Национальная ассоциация оказания помощи пострадавшим от террористических актов и чрезвычайных ситуаций "Надо жить".
Днем 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, пострадали 103 человека.