Мэр Омска сообщил о решении, принятом после скандала с покраской памятника
Мэр Омска Шелест: для мемориала "Слава героям" выбрали новое цветовое решение
© Фото : пресс-служба главы администрации ОмскаПамятник, посвященный Великой Отечественной войне, в Омске
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ОМСК, 3 апр - РИА Новости. Мэр Омска Сергей Шелест рассказал в своем Telegram-канале о новом цветовом решении для памятника, посвященного Великой Отечественной войне, после скандала с покраской мемориала в черный цвет.
Ремонт скульптурной композиции на бульваре Победы в Омске проводят к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Скульптуры, расположенные вокруг стелы, ранее покрасили в черный цвет, что не понравилось многим жителям города. На гневные сообщения с критикой в соцсетях ответили в департаменте городского хозяйства, объяснив, что скульптуры не бронзовые и сделаны из черного металла, а краска специально подобрана в соответствии с авторским замыслом.
"Для скульптур на мемориале "Слава героям" выбрано колористическое решение. Все они будут покрыты специальным составом, который придаст фигурам благородный, рельефный облик. Вопрос решался при непосредственном участии одного из создателей композиции - известного омского скульптора Сергея Александровича Голованцева", – написал мэр Омска.
На данный момент работы вокруг стелы продолжаются.