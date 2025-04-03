https://ria.ru/20250403/pamyatnik-2009128901.html

Мэр Омска сообщил о решении, принятом после скандала с покраской памятника

Мэр Омска сообщил о решении, принятом после скандала с покраской памятника - РИА Новости, 03.04.2025

Мэр Омска сообщил о решении, принятом после скандала с покраской памятника

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал в своем Telegram-канале о новом цветовом решении для памятника, посвященного Великой Отечественной войне, после скандала с... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:18:00+03:00

2025-04-03T15:18:00+03:00

2025-04-03T15:18:00+03:00

омск

общество

великая отечественная война (1941-1945)

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ОМСК, 3 апр - РИА Новости. Мэр Омска Сергей Шелест рассказал в своем Telegram-канале о новом цветовом решении для памятника, посвященного Великой Отечественной войне, после скандала с покраской мемориала в черный цвет. Ремонт скульптурной композиции на бульваре Победы в Омске проводят к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Скульптуры, расположенные вокруг стелы, ранее покрасили в черный цвет, что не понравилось многим жителям города. На гневные сообщения с критикой в соцсетях ответили в департаменте городского хозяйства, объяснив, что скульптуры не бронзовые и сделаны из черного металла, а краска специально подобрана в соответствии с авторским замыслом. "Для скульптур на мемориале "Слава героям" выбрано колористическое решение. Все они будут покрыты специальным составом, который придаст фигурам благородный, рельефный облик. Вопрос решался при непосредственном участии одного из создателей композиции - известного омского скульптора Сергея Александровича Голованцева", – написал мэр Омска. На данный момент работы вокруг стелы продолжаются.

https://ria.ru/20250325/omsk-2007092772.html

омск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

омск, общество, великая отечественная война (1941-1945)