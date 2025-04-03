https://ria.ru/20250403/nabiullina-2009070171.html

Набиуллина рассказала о взаимодействии ЦБ и правительства

Набиуллина рассказала о взаимодействии ЦБ и правительства - РИА Новости, 03.04.2025

Набиуллина рассказала о взаимодействии ЦБ и правительства

Банк России и правительство РФ работают в тандеме над решением ключевых задач в экономике и не имеют по ним никаких разногласий, заявила глава ЦБ Эльвира... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:51:00+03:00

2025-04-03T11:51:00+03:00

2025-04-03T11:51:00+03:00

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

ключевая ставка

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Банк России и правительство РФ работают в тандеме над решением ключевых задач в экономике и не имеют по ним никаких разногласий, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению отчета регулятора за 2024 год. "Мы действуем в тандеме с четким пониманием взаимных ограничений и взаимной ответственности, и главное - общей цели. Устойчивый рост экономики, повышение благосостояния граждан – это те ключевые ценности, по которым у нас не было и нет никаких разногласий", – заявила Набиуллина, говоря о взаимодействии ЦБ с правительством. "Я хочу заверить, что тесная координация Банка России и правительства – это не пустые слова", - подчеркнула она. "У нас есть постоянный обмен оценками текущей ситуации в экономике, обмен данными, планами, чтобы не было слепых зон при принятии решений. Мы принимаем их самостоятельно каждый в зоне своей ответственности, но с полным пониманием дальнейших шагов друг друга. И по очень многим вопросам мы приходим к общему мнению", - пояснила она. В частности, по ее словам, решение о сокращении безадресных льготных программ кредитования – это результат совместной работы правительства и ЦБ. "Даже когда бюджетная и денежно-кредитная политика были разнонаправленными: одна – мягкая, а другая - жесткая, это не означает, что они конфликтуют друг с другом. Независимость денежно-кредитной политики нужна не для того, чтобы принимать решения в пику правительству. ДКП всегда выполняет роль балансира, защищает макроэкономическую стабильность. Это слишком большая ценность, на этом уже прочном фундаменте правительство развивает экономику предложения", – подчеркнула Набиуллина.

https://ria.ru/20250403/rubl-2009042580.html

https://ria.ru/20250331/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, ключевая ставка