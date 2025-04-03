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Набиуллина рассказала о последствиях снижения ключевой ставки - РИА Новости, 03.04.2025
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11:42 03.04.2025 (обновлено: 15:12 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/nabiullina-2009068128.html
Набиуллина рассказала о последствиях снижения ключевой ставки
Набиуллина рассказала о последствиях снижения ключевой ставки - РИА Новости, 03.04.2025
Набиуллина рассказала о последствиях снижения ключевой ставки
Инфляция будет снижаться и к концу 2025 года придет в норму, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:42:00+03:00
2025-04-03T15:12:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
ключевая ставка
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Инфляция будет снижаться и к концу 2025 года придет в норму, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ в середине марта в третий раз сохранил ставку на уровне 21% годовых, но скорректировал сигнал: теперь Банк России повысит ставку в том случае, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. "Конечно, нам всем бы хотелось, чтобы ставки снижались быстрее. Но наивно полагать, что ключевая ставка - это такая волшебная палочка. И если снизить ставку, не обращая внимания на высокую инфляцию, последствия будут печальными в виде нового взлета цен и еще более значительного роста рыночных ставок", — сказала Набиуллина на совместном заседании комитетов нижней палаты парламента по рассмотрению годового отчета ЦБ за прошлый год.Также глава ЦБ РФ почеркнула, что текущая инфляция в конце года была слишком большой, около четырнадцати процентов, "если пересчитывать на полный год". "Весь предыдущий год она сдерживала мощное инфляционное давление. Осенью это давление достигло пика, и чтобы справиться с ним, нам потребовалось повышение ключевой ставки до 21%", - сказала она. По мнению Набиуллиной, в следующем месяце инфляция продолжит опускаться, и к концу года должна прийти к норме. Тем не менее, в 2025 году она будет все еще выше четырех процентов из-за высоких показателей начала года.Накануне сообщалось, что ЦБ будет добиваться возвращения инфляции к пославденной цели в 2026 году при любых сценария ситуации в экономике. Зампред регулятора Алексей Заботкин подчёркивал, что, если исходить из динамики 1 квартала, инфляция в России складывается лучше февральского прогноза ЦБ.Ключевая процентная ставка — важный показатель состояния экономики и финансового рынка в России. Она дает возможность ЦБ регулировать инфляцию, что отражается на ценах.
https://ria.ru/20250331/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, эльвира набиуллина, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, ключевая ставка
Экономика, Эльвира Набиуллина, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Ключевая ставка
Набиуллина рассказала о последствиях снижения ключевой ставки

Набиуллина: инфляция в России продолжит снижение и придет к норме

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Инфляция будет снижаться и к концу 2025 года придет в норму, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
ЦБ в середине марта в третий раз сохранил ставку на уровне 21% годовых, но скорректировал сигнал: теперь Банк России повысит ставку в том случае, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.
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"Конечно, нам всем бы хотелось, чтобы ставки снижались быстрее. Но наивно полагать, что ключевая ставка - это такая волшебная палочка. И если снизить ставку, не обращая внимания на высокую инфляцию, последствия будут печальными в виде нового взлета цен и еще более значительного роста рыночных ставок", — сказала Набиуллина на совместном заседании комитетов нижней палаты парламента по рассмотрению годового отчета ЦБ за прошлый год.
Также глава ЦБ РФ почеркнула, что текущая инфляция в конце года была слишком большой, около четырнадцати процентов, "если пересчитывать на полный год".
"Весь предыдущий год она сдерживала мощное инфляционное давление. Осенью это давление достигло пика, и чтобы справиться с ним, нам потребовалось повышение ключевой ставки до 21%", - сказала она.
По мнению Набиуллиной, в следующем месяце инфляция продолжит опускаться, и к концу года должна прийти к норме. Тем не менее, в 2025 году она будет все еще выше четырех процентов из-за высоких показателей начала года.
Накануне сообщалось, что ЦБ будет добиваться возвращения инфляции к пославденной цели в 2026 году при любых сценария ситуации в экономике. Зампред регулятора Алексей Заботкин подчёркивал, что, если исходить из динамики 1 квартала, инфляция в России складывается лучше февральского прогноза ЦБ.
Ключевая процентная ставка — важный показатель состояния экономики и финансового рынка в России. Она дает возможность ЦБ регулировать инфляцию, что отражается на ценах.
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаАлексей ЗаботкинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФКлючевая ставка
 
 
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