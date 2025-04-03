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Столичные предприятия развивают компетенции в выпуске учебного оборудования - РИА Новости, 03.04.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
19:00 03.04.2025 (обновлено: 19:17 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/moskva-2009188893.html
Столичные предприятия развивают компетенции в выпуске учебного оборудования
Столичные предприятия развивают компетенции в выпуске учебного оборудования - РИА Новости, 03.04.2025
Столичные предприятия развивают компетенции в выпуске учебного оборудования
Московские промпредприятия развивают компетенции в выпуске современного учебного оборудования и при поддержке города наращивают объемы производства и отгрузки,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T19:00:00+03:00
2025-04-03T19:17:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
союзмультфильм
"спутникс"
технологии
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Московские промпредприятия развивают компетенции в выпуске современного учебного оборудования и при поддержке города наращивают объемы производства и отгрузки, а также создают новые линейки изделий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Московские предприятия активно развивают компетенции в выпуске современного учебного оборудования, внедряя передовые практики в образовательный процесс школ, вузов и колледжей. Компании создают продукты, формирующие у ребят инженерное мышление, а также пробуждают интерес к естественным наукам, инновациям и высоким технологиям", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что одной из ключевых площадок развития этого направления выступает ОЭЗ "Технополис Москва". Там производят образовательные наборы для изучения естественных наук, демонстрационные экраны, интерактивные комплексы и многое другое.Например, компания "Научные развлечения" со статусом резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" производит учебное оборудования для детских садов, школ и вузов. В ассортименте компании – свыше 100 наборов для изучения биологии, физики, астрономии и других наук.По словам генерального директора и основателя компании Олега Поваляева, недавно были разработаны и выпущены еще два новых образовательных набора для школьников. Так, лаборатория "Метрология" позволяет учащимся начальных классов проводить 210 простых экспериментов с весами, линейками, палетками, мерными цилиндрами и термометрами.Он добавил, что комплект "Основы аналоговой электроники" необходим для изучения свойств электричества через анализ простых компонентов – резисторов, транзисторов, конденсаторов, реле, различных типов выключателей и других. С помощью набора школьники, например, могут создать функционирующую модель электромобиля. На ее основе можно изучить теоретический материал, понять его устройство и принцип работы.Также одним из флагманов развития отрасли выступает резидент ОЭЗ "Технополис Москва" – компания "САГА Технологии". Кроме банкоматов, платежных и информационные терминалов, касс самообслуживания и электрозарядных станций предприятие выпускает образовательные комплексы, которые уже задействованы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Калининграде и других городах страны.Недавно компания представила обновленную линейку учебного оборудования с цифровыми лабораториями, комплектами по физике, биологии и химии, а также мобильные интерактивные лаборатории, в том числе для учащихся начальных классов. Это оборудование разработано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и оснащено информационно-методической поддержкой для преподавателей.Другой резидент московской ОЭЗ "Некс-Т" выпускает широкую линейку высокотехнологичной продукции, которую активно используют организации дошкольного, среднего и высшего образования.Например, в ассортименте интерактивные комплексы для школ с сенсорным дисплеем высокой четкости для визуального отображения информации и проведения презентаций, устройства для дошкольных учреждений и досуговых пространств с развивающими играми от "Союзмультфильм", а также ультракороткофокусные проекторы с лазерным источником света, которые способны транслировать изображения до 150 дюймов.Резидент выпустил с 2017 года более 100 тысяч интерактивных комплексов, панелей, детских столиков, проекторов и многого другого. При поддержке города в этом году компания увеличила объем выпуска на 25%, существенно снизив отпускные розничные цены для покупателей. На данный момент устройства применяются в детских садах, школах и вузах почти каждого региона России.
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москва, анатолий гарбузов, союзмультфильм, "спутникс", технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Союзмультфильм, "Спутникс", Технологии
Столичные предприятия развивают компетенции в выпуске учебного оборудования

В Москве предприятия развивают компетенции в выпуске учебного оборудования

© Фото : пресс-служба ДИППСтоличные предприятия развивают компетенции в выпуске учебного оборудования
Столичные предприятия развивают компетенции в выпуске учебного оборудования - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Московские промпредприятия развивают компетенции в выпуске современного учебного оборудования и при поддержке города наращивают объемы производства и отгрузки, а также создают новые линейки изделий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Московские предприятия активно развивают компетенции в выпуске современного учебного оборудования, внедряя передовые практики в образовательный процесс школ, вузов и колледжей. Компании создают продукты, формирующие у ребят инженерное мышление, а также пробуждают интерес к естественным наукам, инновациям и высоким технологиям", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
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Он отметил, что одной из ключевых площадок развития этого направления выступает ОЭЗ "Технополис Москва". Там производят образовательные наборы для изучения естественных наук, демонстрационные экраны, интерактивные комплексы и многое другое.
Например, компания "Научные развлечения" со статусом резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" производит учебное оборудования для детских садов, школ и вузов. В ассортименте компании – свыше 100 наборов для изучения биологии, физики, астрономии и других наук.
По словам генерального директора и основателя компании Олега Поваляева, недавно были разработаны и выпущены еще два новых образовательных набора для школьников. Так, лаборатория "Метрология" позволяет учащимся начальных классов проводить 210 простых экспериментов с весами, линейками, палетками, мерными цилиндрами и термометрами.
Он добавил, что комплект "Основы аналоговой электроники" необходим для изучения свойств электричества через анализ простых компонентов – резисторов, транзисторов, конденсаторов, реле, различных типов выключателей и других. С помощью набора школьники, например, могут создать функционирующую модель электромобиля. На ее основе можно изучить теоретический материал, понять его устройство и принцип работы.
Также одним из флагманов развития отрасли выступает резидент ОЭЗ "Технополис Москва" – компания "САГА Технологии". Кроме банкоматов, платежных и информационные терминалов, касс самообслуживания и электрозарядных станций предприятие выпускает образовательные комплексы, которые уже задействованы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Калининграде и других городах страны.
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Недавно компания представила обновленную линейку учебного оборудования с цифровыми лабораториями, комплектами по физике, биологии и химии, а также мобильные интерактивные лаборатории, в том числе для учащихся начальных классов. Это оборудование разработано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и оснащено информационно-методической поддержкой для преподавателей.
Другой резидент московской ОЭЗ "Некс-Т" выпускает широкую линейку высокотехнологичной продукции, которую активно используют организации дошкольного, среднего и высшего образования.
Например, в ассортименте интерактивные комплексы для школ с сенсорным дисплеем высокой четкости для визуального отображения информации и проведения презентаций, устройства для дошкольных учреждений и досуговых пространств с развивающими играми от "Союзмультфильм", а также ультракороткофокусные проекторы с лазерным источником света, которые способны транслировать изображения до 150 дюймов.
Резидент выпустил с 2017 года более 100 тысяч интерактивных комплексов, панелей, детских столиков, проекторов и многого другого. При поддержке города в этом году компания увеличила объем выпуска на 25%, существенно снизив отпускные розничные цены для покупателей. На данный момент устройства применяются в детских садах, школах и вузах почти каждого региона России.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовСоюзмультфильм"Спутникс"Технологии
 
 
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