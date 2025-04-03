https://ria.ru/20250403/moskva-2009188893.html

Столичные предприятия развивают компетенции в выпуске учебного оборудования

Столичные предприятия развивают компетенции в выпуске учебного оборудования - РИА Новости, 03.04.2025

Столичные предприятия развивают компетенции в выпуске учебного оборудования

Московские промпредприятия развивают компетенции в выпуске современного учебного оборудования и при поддержке города наращивают объемы производства и отгрузки,... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T19:00:00+03:00

2025-04-03T19:00:00+03:00

2025-04-03T19:17:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

союзмультфильм

"спутникс"

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009188411_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52c26f3fef70c03864f7f2b9e3cb0103.jpg

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Московские промпредприятия развивают компетенции в выпуске современного учебного оборудования и при поддержке города наращивают объемы производства и отгрузки, а также создают новые линейки изделий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Московские предприятия активно развивают компетенции в выпуске современного учебного оборудования, внедряя передовые практики в образовательный процесс школ, вузов и колледжей. Компании создают продукты, формирующие у ребят инженерное мышление, а также пробуждают интерес к естественным наукам, инновациям и высоким технологиям", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что одной из ключевых площадок развития этого направления выступает ОЭЗ "Технополис Москва". Там производят образовательные наборы для изучения естественных наук, демонстрационные экраны, интерактивные комплексы и многое другое.Например, компания "Научные развлечения" со статусом резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" производит учебное оборудования для детских садов, школ и вузов. В ассортименте компании – свыше 100 наборов для изучения биологии, физики, астрономии и других наук.По словам генерального директора и основателя компании Олега Поваляева, недавно были разработаны и выпущены еще два новых образовательных набора для школьников. Так, лаборатория "Метрология" позволяет учащимся начальных классов проводить 210 простых экспериментов с весами, линейками, палетками, мерными цилиндрами и термометрами.Он добавил, что комплект "Основы аналоговой электроники" необходим для изучения свойств электричества через анализ простых компонентов – резисторов, транзисторов, конденсаторов, реле, различных типов выключателей и других. С помощью набора школьники, например, могут создать функционирующую модель электромобиля. На ее основе можно изучить теоретический материал, понять его устройство и принцип работы.Также одним из флагманов развития отрасли выступает резидент ОЭЗ "Технополис Москва" – компания "САГА Технологии". Кроме банкоматов, платежных и информационные терминалов, касс самообслуживания и электрозарядных станций предприятие выпускает образовательные комплексы, которые уже задействованы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Калининграде и других городах страны.Недавно компания представила обновленную линейку учебного оборудования с цифровыми лабораториями, комплектами по физике, биологии и химии, а также мобильные интерактивные лаборатории, в том числе для учащихся начальных классов. Это оборудование разработано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и оснащено информационно-методической поддержкой для преподавателей.Другой резидент московской ОЭЗ "Некс-Т" выпускает широкую линейку высокотехнологичной продукции, которую активно используют организации дошкольного, среднего и высшего образования.Например, в ассортименте интерактивные комплексы для школ с сенсорным дисплеем высокой четкости для визуального отображения информации и проведения презентаций, устройства для дошкольных учреждений и досуговых пространств с развивающими играми от "Союзмультфильм", а также ультракороткофокусные проекторы с лазерным источником света, которые способны транслировать изображения до 150 дюймов.Резидент выпустил с 2017 года более 100 тысяч интерактивных комплексов, панелей, детских столиков, проекторов и многого другого. При поддержке города в этом году компания увеличила объем выпуска на 25%, существенно снизив отпускные розничные цены для покупателей. На данный момент устройства применяются в детских садах, школах и вузах почти каждого региона России.

https://ria.ru/20250402/apk-2008835412.html

https://ria.ru/20250330/liksutov-2008224301.html

https://ria.ru/20250324/liksutov-2007011788.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов, союзмультфильм, "спутникс", технологии