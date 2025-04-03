https://ria.ru/20250403/moskva-2009003729.html

В Бабушкинском районе появятся три новостройки по реновации

В Бабушкинском районе появятся три новостройки по реновации - РИА Новости, 03.04.2025

В Бабушкинском районе появятся три новостройки по реновации

На северо-востоке Москвы в Бабушкинском районе идет строительство трех домов почти на 70 тысяч "квадратов" в рамках программы реновации, рассказал министр... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:20:00+03:00

2025-04-03T12:20:00+03:00

2025-04-03T12:20:00+03:00

бабушкинский район

москва

владислав овчинский

программа реновации в москве

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. На северо-востоке Москвы в Бабушкинском районе идет строительство трех домов почти на 70 тысяч "квадратов" в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Суммарно в трех жилых комплексах в Бабушкинском районе предусмотрено более 680 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясок и велосипедов, также установят лифты. Новостройки возводят в районе с уже сложившейся городской и транспортной инфраструктурой", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Один ЖК будет расположен на улице Летчика Бабушкина, второй – на Верхоянской улице, третий – на Радужной улице. Рядом с ними находятся станции метро "Свиблово" и "Бабушкинская", а также образовательные и медицинские учреждения, магазины и заведения общепита.Дворы новостроек благоустроят, организовав зоны для отдыха и занятий спортом.Программа реновации действует в Москве с 2017 года. Она подразумевает расселение более 5 тысяч старых домов и около миллиона человек.

https://ria.ru/20250401/efimov-2008514652.html

https://ria.ru/20250330/renovatsiya-2008130124.html

бабушкинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бабушкинский район, москва, владислав овчинский, программа реновации в москве, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы