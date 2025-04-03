https://ria.ru/20250403/moshenniki-2009098471.html

В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 16,5 миллиона рублей

В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 16,5 миллиона рублей - РИА Новости, 03.04.2025

В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 16,5 миллиона рублей

Пенсионер в Санкт-Петербурге отдал более 16 миллионов рублей курьеру мошенников, уговоривших его перевести сбережения на якобы безопасный счет, сообщила... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:47:00+03:00

2025-04-03T13:47:00+03:00

2025-04-03T13:47:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Пенсионер в Санкт-Петербурге отдал более 16 миллионов рублей курьеру мошенников, уговоривших его перевести сбережения на якобы безопасный счет, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Калининского района обратился 85-летний пенсионер, живущий на проспекте Культуры. Заявитель сообщил, что "с 14 по 27 марта ему звонили неизвестные и под предлогом сохранения денежных средств убедили передать курьеру в несколько этапов для внесения на "безопасный" счет 16 514 841 рублей", говорится в релизе. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет подозреваемых.

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург