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В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 16,5 миллиона рублей
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 16,5 миллиона рублей - РИА Новости, 03.04.2025
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 16,5 миллиона рублей
Пенсионер в Санкт-Петербурге отдал более 16 миллионов рублей курьеру мошенников, уговоривших его перевести сбережения на якобы безопасный счет, сообщила... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:47:00+03:00
2025-04-03T13:47:00+03:00
2025-04-03T13:47:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Пенсионер в Санкт-Петербурге отдал более 16 миллионов рублей курьеру мошенников, уговоривших его перевести сбережения на якобы безопасный счет, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Калининского района обратился 85-летний пенсионер, живущий на проспекте Культуры. Заявитель сообщил, что "с 14 по 27 марта ему звонили неизвестные и под предлогом сохранения денежных средств убедили передать курьеру в несколько этапов для внесения на "безопасный" счет 16 514 841 рублей", говорится в релизе. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет подозреваемых.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 16,5 миллиона рублей
В Петербурге пенсионер отдал более 16,5 миллиона рублей курьеру мошенников