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ВС России освободили два села в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 04.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 03.04.2025 (обновлено: 03:54 04.04.2025)
https://ria.ru/20250403/mo-2009095053.html
ВС России освободили два села в ДНР и Запорожской области
ВС России освободили два села в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 04.04.2025
ВС России освободили два села в ДНР и Запорожской области
Российские военные взяли села Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-03T17:48:00+03:00
2025-04-04T03:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
днепропетровская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российские военные взяли села Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы "Востока" поразили живую силу и технику семи бригад противника ДНР и Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 125 военных, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.Кроме того, группировка войск "Днепр" взяла под контроль село Лобковое в Запорожской области.ВС России нанесли удары по живой силе и технике семи украинских бригад в Херсонской и Запорожской областях, а также уничтожили до 60 военнослужащих ВСУ, семь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО сбили 138 беспилотников.
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запорожская область
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запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили два села в ДНР и Запорожской области

Минобороны рассказало об освобождении сел Веселое и Лобковое

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российские военные взяли села Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Веселое в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили село Веселое в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Веселое в ДНР
Бойцы "Востока" поразили живую силу и технику семи бригад противника ДНР и Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 125 военных, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.
Кроме того, группировка войск "Днепр" взяла под контроль село Лобковое в Запорожской области.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Днепр" освободили село Лобковое в Запорожской области
Подразделения группировки войск Днепр освободили село Лобковое в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Днепр" освободили село Лобковое в Запорожской области
ВС России нанесли удары по живой силе и технике семи украинских бригад в Херсонской и Запорожской областях, а также уничтожили до 60 военнослужащих ВСУ, семь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО сбили 138 беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
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