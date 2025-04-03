https://ria.ru/20250403/mo-2009095053.html

ВС России освободили два села в ДНР и Запорожской области

ВС России освободили два села в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 04.04.2025

ВС России освободили два села в ДНР и Запорожской области

Российские военные взяли села Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-03T17:48:00+03:00

2025-04-03T17:48:00+03:00

2025-04-04T03:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

днепропетровская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российские военные взяли села Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы "Востока" поразили живую силу и технику семи бригад противника ДНР и Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 125 военных, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.Кроме того, группировка войск "Днепр" взяла под контроль село Лобковое в Запорожской области.ВС России нанесли удары по живой силе и технике семи украинских бригад в Херсонской и Запорожской областях, а также уничтожили до 60 военнослужащих ВСУ, семь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО сбили 138 беспилотников.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

донецкая народная республика

днепропетровская область

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запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, днепропетровская область, вооруженные силы украины