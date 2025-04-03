ВС России освободили два села в ДНР и Запорожской области
Минобороны рассказало об освобождении сел Веселое и Лобковое
Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российские военные взяли села Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Веселое в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Веселое в ДНР
Бойцы "Востока" поразили живую силу и технику семи бригад противника ДНР и Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 125 военных, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.
Кроме того, группировка войск "Днепр" взяла под контроль село Лобковое в Запорожской области.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Днепр" освободили село Лобковое в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Днепр" освободили село Лобковое в Запорожской области
ВС России нанесли удары по живой силе и технике семи украинских бригад в Херсонской и Запорожской областях, а также уничтожили до 60 военнослужащих ВСУ, семь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО сбили 138 беспилотников.
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