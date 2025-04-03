Рейтинг@Mail.ru
Американские мегафонды, или Кто похищает Европу - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 03.04.2025 (обновлено: 08:01 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/megafondy-2008880921.html
Американские мегафонды, или Кто похищает Европу
Американские мегафонды, или Кто похищает Европу - РИА Новости, 03.04.2025
Американские мегафонды, или Кто похищает Европу
Первое десятилетие после глобального финансового кризиса 2008-2009 годов ознаменовалось становлением американских мегафондов, управляющих десятками триллионов... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T08:00:00+03:00
2025-04-03T08:01:00+03:00
аналитика
европа
сша
германия
евросоюз
ввп
blackrock
мировая экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008943509_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0caba1abac66eb854b11042148934716.jpg
ВведениеПервое десятилетие после глобального финансового кризиса 2008-2009 годов ознаменовалось становлением американских мегафондов, управляющих десятками триллионов долларов средств инвесторов, в качестве ключевого игрока мирового финансового рынка, фактически сместив инвестиционные банки с глобального финансового Олимпа (их ведущая пятерка в составе BlackRock, Vanguard и других увеличила свои активы в три раза — до 15,1 триллиона долларов). Мегафонды стали, пожалуй, первым в истории геополитическим инструментом, превратив массу сбережений простых американцев в скоординированно управляемое мощное глобальное оружие, которое обслуживает стратегические приоритеты США в качественно новых геополитических и геоэкономических условиях. Цель — переформатировать американское доминирование в соответствии с требованиями времени, реализуя остающиеся в распоряжении Вашингтона рычаги, такие как контроль над глобальными валютно-финансовыми потоками, доступ к своему рынку и широкий набор санкционных мер.Взрывной рост американских мегафондов сопровождался консолидацией ими блокирующих и контрольных пакетов в широком спектре системообразующих компаний по всему миру, зачастую при активном содействии правительства США, которое своими действиями и решениями (штрафы, суды, санкции и скандалы) наносило удары по капитализации приобретаемых мегафондами зарубежных активов.Проведенный анализ показывает, что в результате США обеспечили себе безраздельное доминирование на мировом валютном рынке и значительно укрепили свое стратегическое влияние на товарно-сырьевые рынки. Кроме того, получение американцами управленческого контроля над большинством компаний — столпов европейской экономики дало им мощнейшие рычаги политического давления на европейские столицы с тем, чтобы навязывать им такую экономическую и монетарную политику, которая фактически превращает Евросоюз в буфер по абсорбированию американских финансово-экономических рисков.Принципиальная схема превращения массовых сбережений граждан в инструмент геополитического влиянияМасштабный переток частных сбережений американцев из депозитов и облигаций, процентные ставки по которым упали до нуля вследствие политики ФРС (пресловутое "количественное смягчение"), в инвестиционные продукты мегафондов, которые ориентированы в основном на акции, дал США возможность для масштабной скупки акций зарубежных компаний с приобретением блокирующих и контрольных пакетов во многих из них. Поскольку индивидуальные мелкие инвесторы не участвуют в корпоративном управлении, позицию за них определяют менеджеры мегафондов, напрямую влияя на принятие решений в приобретаемых компаниях. Масштабный анализ голосования мегафондов на собраниях акционеров мировых компаний показывает, что в 99% случаев они проводят скоординированную политику и на деле представляют интересы Соединенных Штатов как единого акционера. С учетом истории плотного взаимодействия мегафондов с правительством США пакеты акций европейских и других компаний, консолидированные на деньги мелких частных инвесторов, фактически становятся не чисто финансовой инвестицией, а инструментом американской внешнеэкономической политики.Ключевые политические и экономические последствияЗанятые мегафондами позиции в мировой экономике привели к получению США фактически монопольного контроля над ключевыми мировыми рынками, что, с одной стороны, имеет масштабные геополитические последствия (например, падение нефтяных котировок в 2014 году, кризис евро), а с другой — дает Штатам дополнительный рычаг политического давления на страны, ключевые компании которых теперь контролируются США. В стратегической перспективе это означает потерю основными игроками мировой экономики (в первую очередь Европой) способности защищать свои экономические интересы и противостоять навязываемым США решениям, направленным на перекладывание собственных экономических рисков и проблем на плечи остального мира. Формами такого навязывания могли быть заключение невыгодных межправительственных соглашений, например, Транстихоокеанского партнерства (ТТП) и Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП); "экспорт" инфляции, вызванной денежной эмиссией Соединенных Штатов; трансфер токсичных активов из США на балансы европейских и азиатских банков; ослабление конкурентов американских производителей etc.За десятилетие после 2008 года США через свои мегафонды установили управленческий и акционерный контроль над большинством из 20 ведущих банков Европы с общими активами свыше 16,7 триллиона долларов, на которые приходится 80% всех активов этой двадцатки. На это ушло всего 300 миллиардов долларов на фоне непрерывного падения акций целевых европейских банков в среднем на 72% за указанный период. Такое падение было задано применением Соединенными Штатами стратегии "враждебного поглощения", что привело к существенной экономии. Удар по стоимости банков нанес спровоцированный при активном участии американских советников долговой кризис еврозоны (PIIGS), на многие банки (BNP Paribas, UBS, Deutsche Bank) в США были наложены миллиардные штрафы, их репутация была подорвана масштабными скандалами LIBOR и Forex, а спасительные меры ЕЦБ систематически запаздывали. В итоге доля американских мегафондов в совокупном капитале крупнейших европейских банков была доведена в среднем до 25,5%.Параллельно Соединенные Штаты консолидировали контроль над крупнейшими банками западного мира, обеспечивающими 72% мирового валютного рынка, где до 2008 года доминировали именно европейские банки. Это стало ответом на угрозу потери долларом роли главной мировой резервной валюты, что уверенно прогнозировалось специалистами еще в 2007-м на 2020 год на фоне постоянного роста доли евро в международных резервах стран мира. Эту тенденцию удалось переломить: доля евро сократилась с пиковых 28% в 2009-м до менее 20% в 2017 году. В этих условиях, особенно ввиду оппозиции ЕС инвестиционным положениям TТИП, первая администрация Дональда Трампа с легкостью отказалась от этого проекта: американцы и без того в состоянии контролировать сферу инвестиций на континенте.Реализация описываемой стратегии позволила США получить, помимо влияния на финансово-кредитный сектор Европы, еще и полный доминирующий контроль над мировым валютным рынком, на котором до 2007 года пальма первенства принадлежала именно европейским банкам (около 45% рынка). По состоянию на 2017-й, контролируемые Штатами банки обеспечивают свыше 72% оборотов на мировом рынке обмена валюты.Канцлерство А. Меркель: политика экономического сдерживания для Германии в интересах США?Установление американского контроля над Европой осуществлялось на пике однополярного момента, в тепличной атмосфере которого США пестовали европейские элиты, которые, в свою очередь, безусловно признавали "американское лидерство", не знали или не хотели знать иных вариантов мироустройства и потому не задавали ненужных вопросов. Примером может служить ФРГ, тем более что эта страна является признанным гегемоном в Евросоюзе.Результаты 16 лет нахождения А. Меркель на посту федерального канцлера явно демонстрируют проводившуюся ею политику по принудительному сдерживанию немецкого экономического потенциала в угоду геополитической стратегии США. Уже к 2017 году в немецкой экономике произошли мало кем замеченные фундаментальные изменения: 24 из 30 крупнейших компаний, входящих в национальный фондовый индекс DAX 30, перешли под американский управленческий контроль, а капитализация банков и страховых компаний упала более чем на 70%. В дополнение ко всему евро, в основе которого была немецкая марка, окончательно утратил ранее вполне реалистичную перспективу стать главной мировой резервной валютой, и на немецкую экономику легло бремя спасения других европейских стран (PIIGS) от долгового кризиса.Соответственно, можно судить о том, что экономическая война США против ЕС и Германии, в которых американцы увидели серьезный вызов своему мировому лидерству, была начата сразу после глобального финансового кризиса. С тех пор Соединенные Штаты все больше захватывают контроль над европейской экономикой, а на волне украинского конфликта, развязанного Вашингтоном, Европа становится ресурсом реиндустриализации Америки, теряет конкурентоспособность, оставаясь без российского дешевого зеленого газа и впав в энергетическую зависимость от США как поставщика дорогого "грязного" сланцевого СПГ. Эту ситуацию закрепил принятый в 2022 году американский Закон о снижении инфляции.ЗаключениеВсе указывает на длительный экономический упадок Европы с неутешительными прогнозами для Евросоюза и НАТО, которая при администрации Трампа превращается в американский бизнес-проект с требованием к союзникам увеличить свои расходы на оборону с двух до пяти процентов ВВП. Предстоит смена либеральных элит на консервативные и национально ориентированные. В целом отношения с союзниками в Европе США переводят в транзакционный формат, отвечающий императивам трансформации коллективного Запада в откровенную американскую империю с вассалитетом всех остальных. Очевидно, что критическая масса перехода к таким отношениям сложилась при канцлерстве Меркель.В целом обращает на себя внимание (лишь недавно об этом вдруг написала парижская "Монд") не только сравнительное по отношению к США, но и абсолютное обнищание населения объединенной Европы. Так, если на заре евро ВВП еврозоны практически сравнялся с американским, притом что население еврозоны на данный момент составляет 450 миллионов человек при 340 миллионах человек в США, то сейчас соотношение составляет порядка 15 триллионов долларов к 26,9 триллиона долларов. Соответственно, по ВВП на душу населения европейцы на 80% беднее американцев. Все это произошло за период после кризиса 2008-2009-го, когда в Штатах продолжался экономический рост, включая ковидные годы: тогда — при Трампе и затем при Байдене — 50-процентный дефицит федерального бюджета был восполнен за счет эмиссии 3,5 и 3,0 триллиона долларов с щедрыми компенсациями американскому бизнесу, чего не мог позволить себе Евросоюз.По существу, Европа повторяет путь Японии, которую американцы вывели из игры как своего конкурента в 90-е. Майкл Бекли в своей статье "Странный триумф сломанной Америки" (The Foreign Affairs, January-February, 2025) отмечает, что если в 1995 году японцы в среднем были на 50% богаче американцев, то в 2024-м уже американцы были на 140% богаче японцев. И теперь Япония, будь она американским штатом, как, впрочем, и Франция, Германия, Великобритания, была бы где-то за Миссисипи. Европу сначала подкосил финансовый кризис, затем ковид и, наконец, украинский кризис. И американские мегафонды вполне этим воспользовались, если, конечно, они не были прямым орудием правительства США, практически лишив Евросоюз его экономического суверенитета.Другими словами, теперь пришла очередь европейских союзников стать ресурсом экономической и иной трансформации Америки — своего рода самоедство в рамках западного сообщества, что, надо полагать, предвещает закат и распад исторического Запада. Поэтому не представляется случайным интерес Илона Маска к истории Римской империи (а американских политологов — к Византии, просуществовавшей тысячу лет после падения Западной Римской империи). Отсюда интерес Трампа к территориальному расширению США, которые могут стать новой англосаксонской империей — наследницей Британской.
https://ria.ru/20250402/evropa-2008793019.html
https://ria.ru/20250401/merkel-2008537105.html
https://ria.ru/20250201/germaniya-1996750858.html
европа
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008943509_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_342580d16e47ee6410c1c67c98927d5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, европа, сша, германия, евросоюз, ввп, blackrock, мировая экономика
Аналитика, Европа, США, Германия, Евросоюз, ВВП, BlackRock, мировая экономика

Американские мегафонды, или Кто похищает Европу

© AP Photo / Peter MorganЛюди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке
Люди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Peter Morgan
Читать ria.ru в
Дзен

Введение

Первое десятилетие после глобального финансового кризиса 2008-2009 годов ознаменовалось становлением американских мегафондов, управляющих десятками триллионов долларов средств инвесторов, в качестве ключевого игрока мирового финансового рынка, фактически сместив инвестиционные банки с глобального финансового Олимпа (их ведущая пятерка в составе BlackRock, Vanguard и других увеличила свои активы в три раза — до 15,1 триллиона долларов). Мегафонды стали, пожалуй, первым в истории геополитическим инструментом, превратив массу сбережений простых американцев в скоординированно управляемое мощное глобальное оружие, которое обслуживает стратегические приоритеты США в качественно новых геополитических и геоэкономических условиях. Цель — переформатировать американское доминирование в соответствии с требованиями времени, реализуя остающиеся в распоряжении Вашингтона рычаги, такие как контроль над глобальными валютно-финансовыми потоками, доступ к своему рынку и широкий набор санкционных мер.
Взрывной рост американских мегафондов сопровождался консолидацией ими блокирующих и контрольных пакетов в широком спектре системообразующих компаний по всему миру, зачастую при активном содействии правительства США, которое своими действиями и решениями (штрафы, суды, санкции и скандалы) наносило удары по капитализации приобретаемых мегафондами зарубежных активов.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Европа столкнулась с обнищанием населения, показал доклад
2 апреля, 04:05
Проведенный анализ показывает, что в результате США обеспечили себе безраздельное доминирование на мировом валютном рынке и значительно укрепили свое стратегическое влияние на товарно-сырьевые рынки. Кроме того, получение американцами управленческого контроля над большинством компаний — столпов европейской экономики дало им мощнейшие рычаги политического давления на европейские столицы с тем, чтобы навязывать им такую экономическую и монетарную политику, которая фактически превращает Евросоюз в буфер по абсорбированию американских финансово-экономических рисков.
© РИА АналитикаРисунок 1. Экономическое доминирование США в мире: мегафонды как ключевой инфраструктурный элемент
Рис.1 Экономическое доминирование США в мире: мегафонды как ключевой инфраструктурный элемент - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Аналитика
Рисунок 1. Экономическое доминирование США в мире: мегафонды как ключевой инфраструктурный элемент

Принципиальная схема превращения массовых сбережений граждан в инструмент геополитического влияния

Масштабный переток частных сбережений американцев из депозитов и облигаций, процентные ставки по которым упали до нуля вследствие политики ФРС (пресловутое "количественное смягчение"), в инвестиционные продукты мегафондов, которые ориентированы в основном на акции, дал США возможность для масштабной скупки акций зарубежных компаний с приобретением блокирующих и контрольных пакетов во многих из них. Поскольку индивидуальные мелкие инвесторы не участвуют в корпоративном управлении, позицию за них определяют менеджеры мегафондов, напрямую влияя на принятие решений в приобретаемых компаниях. Масштабный анализ голосования мегафондов на собраниях акционеров мировых компаний показывает, что в 99% случаев они проводят скоординированную политику и на деле представляют интересы Соединенных Штатов как единого акционера. С учетом истории плотного взаимодействия мегафондов с правительством США пакеты акций европейских и других компаний, консолидированные на деньги мелких частных инвесторов, фактически становятся не чисто финансовой инвестицией, а инструментом американской внешнеэкономической политики.
© РИА АналитикаРисунок 2. Мегафонды США: принципиальная схема превращения массовых сбережений граждан в инструмент геополитического влияния
Рис.2 Мегафонды США: принципиальная схема превращения массовых сбережений граждан в инструмент геополитического влияния - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Аналитика
Рисунок 2. Мегафонды США: принципиальная схема превращения массовых сбережений граждан в инструмент геополитического влияния

Ключевые политические и экономические последствия

Занятые мегафондами позиции в мировой экономике привели к получению США фактически монопольного контроля над ключевыми мировыми рынками, что, с одной стороны, имеет масштабные геополитические последствия (например, падение нефтяных котировок в 2014 году, кризис евро), а с другой — дает Штатам дополнительный рычаг политического давления на страны, ключевые компании которых теперь контролируются США. В стратегической перспективе это означает потерю основными игроками мировой экономики (в первую очередь Европой) способности защищать свои экономические интересы и противостоять навязываемым США решениям, направленным на перекладывание собственных экономических рисков и проблем на плечи остального мира. Формами такого навязывания могли быть заключение невыгодных межправительственных соглашений, например, Транстихоокеанского партнерства (ТТП) и Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП); "экспорт" инфляции, вызванной денежной эмиссией Соединенных Штатов; трансфер токсичных активов из США на балансы европейских и азиатских банков; ослабление конкурентов американских производителей etc.
© РИА АналитикаРисунок 3. Мегафонды США как инструмент глобального влияния
Рис.3 Мегафонды США как инструмент глобального влияния - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Аналитика
Рисунок 3. Мегафонды США как инструмент глобального влияния
За десятилетие после 2008 года США через свои мегафонды установили управленческий и акционерный контроль над большинством из 20 ведущих банков Европы с общими активами свыше 16,7 триллиона долларов, на которые приходится 80% всех активов этой двадцатки. На это ушло всего 300 миллиардов долларов на фоне непрерывного падения акций целевых европейских банков в среднем на 72% за указанный период. Такое падение было задано применением Соединенными Штатами стратегии "враждебного поглощения", что привело к существенной экономии. Удар по стоимости банков нанес спровоцированный при активном участии американских советников долговой кризис еврозоны (PIIGS), на многие банки (BNP Paribas, UBS, Deutsche Bank) в США были наложены миллиардные штрафы, их репутация была подорвана масштабными скандалами LIBOR и Forex, а спасительные меры ЕЦБ систематически запаздывали. В итоге доля американских мегафондов в совокупном капитале крупнейших европейских банков была доведена в среднем до 25,5%.
Параллельно Соединенные Штаты консолидировали контроль над крупнейшими банками западного мира, обеспечивающими 72% мирового валютного рынка, где до 2008 года доминировали именно европейские банки. Это стало ответом на угрозу потери долларом роли главной мировой резервной валюты, что уверенно прогнозировалось специалистами еще в 2007-м на 2020 год на фоне постоянного роста доли евро в международных резервах стран мира. Эту тенденцию удалось переломить: доля евро сократилась с пиковых 28% в 2009-м до менее 20% в 2017 году. В этих условиях, особенно ввиду оппозиции ЕС инвестиционным положениям TТИП, первая администрация Дональда Трампа с легкостью отказалась от этого проекта: американцы и без того в состоянии контролировать сферу инвестиций на континенте.
© РИА АналитикаРисунок 4. Враждебное поглощение: схема установления американского управленческого контроля над банками ЕС
Рис.4 Враждебное поглощение: Схема установления американского управленческого контроля над банками ЕС - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Аналитика
Рисунок 4. Враждебное поглощение: схема установления американского управленческого контроля над банками ЕС
© РИА АналитикаРисунок 5. В 2007-2017 годах установлен управленческий американский контроль над ведущими банками ЕС
Рис.5 В 2007-2017 гг. установлен управленческий американский контроль над ведущими банками ЕС - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Аналитика
Рисунок 5. В 2007-2017 годах установлен управленческий американский контроль над ведущими банками ЕС
© РИА АналитикаРисунок 6. В 2007-2017 годах установлен управленческий американский контроль над ведущими банками ЕС: конкретика по 13 банкам
Рис.6 В 2007-2017 гг. установлен управленческий американский контроль над ведущими банками ЕС: конкретика по 13 банкам - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Аналитика
Рисунок 6. В 2007-2017 годах установлен управленческий американский контроль над ведущими банками ЕС: конкретика по 13 банкам
© РИА АналитикаРисунок 7. Странная привлекательность: наращивание присутствия американских инвесторов на фоне обесценения банков ЕС
Рис.7 Странная привлекательность: Наращивание присутствия американских инвесторов на фоне обесценения банков ЕС - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Аналитика
Рисунок 7. Странная привлекательность: наращивание присутствия американских инвесторов на фоне обесценения банков ЕС
Реализация описываемой стратегии позволила США получить, помимо влияния на финансово-кредитный сектор Европы, еще и полный доминирующий контроль над мировым валютным рынком, на котором до 2007 года пальма первенства принадлежала именно европейским банкам (около 45% рынка). По состоянию на 2017-й, контролируемые Штатами банки обеспечивают свыше 72% оборотов на мировом рынке обмена валюты.
© РИА АналитикаРисунок 8. Достойный приз: американские интересы получили подавляющий контроль над мировым валютным рынком
Рис.8 Достойный приз: Американские интересы получили подавляющий контроль над мировым валютным рынком - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Аналитика
Рисунок 8. Достойный приз: американские интересы получили подавляющий контроль над мировым валютным рынком
© РИА АналитикаРисунок 9. Сценарий для Европы: угроза превращения в "свалку американских рисков", или активный экономический национализм
Рис.9 Сценарий для Европы: угроза превращения в свалку американских рисков или активный экономический национализм - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Аналитика
Рисунок 9. Сценарий для Европы: угроза превращения в "свалку американских рисков", или активный экономический национализм
© РИА АналитикаРисунок 10. Результаты мирового финансового кризиса: в 2007-2017 годах установлен управленческий американский контроль над ведущими банками ЕС на примере Дойче Банка
Рис.10 Результаты мирового финансового кризиса: В 2007-2017 гг. установлен управленческий американский контроль над ведущими банками ЕС на примере Дойче Банка - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Аналитика
Рисунок 10. Результаты мирового финансового кризиса: в 2007-2017 годах установлен управленческий американский контроль над ведущими банками ЕС на примере Дойче Банка

Канцлерство А. Меркель: политика экономического сдерживания для Германии в интересах США?

Установление американского контроля над Европой осуществлялось на пике однополярного момента, в тепличной атмосфере которого США пестовали европейские элиты, которые, в свою очередь, безусловно признавали "американское лидерство", не знали или не хотели знать иных вариантов мироустройства и потому не задавали ненужных вопросов. Примером может служить ФРГ, тем более что эта страна является признанным гегемоном в Евросоюзе.
Результаты 16 лет нахождения А. Меркель на посту федерального канцлера явно демонстрируют проводившуюся ею политику по принудительному сдерживанию немецкого экономического потенциала в угоду геополитической стратегии США. Уже к 2017 году в немецкой экономике произошли мало кем замеченные фундаментальные изменения: 24 из 30 крупнейших компаний, входящих в национальный фондовый индекс DAX 30, перешли под американский управленческий контроль, а капитализация банков и страховых компаний упала более чем на 70%. В дополнение ко всему евро, в основе которого была немецкая марка, окончательно утратил ранее вполне реалистичную перспективу стать главной мировой резервной валютой, и на немецкую экономику легло бремя спасения других европейских стран (PIIGS) от долгового кризиса.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
США стали контролировать 80 процентов крупнейших компаний ФРГ при Меркель
1 апреля, 02:54
Соответственно, можно судить о том, что экономическая война США против ЕС и Германии, в которых американцы увидели серьезный вызов своему мировому лидерству, была начата сразу после глобального финансового кризиса. С тех пор Соединенные Штаты все больше захватывают контроль над европейской экономикой, а на волне украинского конфликта, развязанного Вашингтоном, Европа становится ресурсом реиндустриализации Америки, теряет конкурентоспособность, оставаясь без российского дешевого зеленого газа и впав в энергетическую зависимость от США как поставщика дорогого "грязного" сланцевого СПГ. Эту ситуацию закрепил принятый в 2022 году американский Закон о снижении инфляции.
© РИА АналитикаРисунок 11. Политика экономического сдерживания для Германии: механизм и последствия
Рис.11 Политика экономического сдерживания для Германии: механизм и последствия - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Аналитика
Рисунок 11. Политика экономического сдерживания для Германии: механизм и последствия
© РИА АналитикаРисунок 12. Ограничение суверенитета через экономику: 24 из 30 крупнейших компаний DAX 30 поставлены под управленческий контроль США
Рис.12 Ограничение суверенитета через экономику: 24 из 30 крупнейших компаний DAX 30 поставлены под управленческий контроль США - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Аналитика
Рисунок 12. Ограничение суверенитета через экономику: 24 из 30 крупнейших компаний DAX 30 поставлены под управленческий контроль США
© РИА АналитикаРисунок 13. Парадоксальный интерес: наращивание присутствия американских инвесторов на фоне обесценения стратегических компаний Германии
Рис.13 Парадоксальный интерес: Наращивание присутствия американских инвесторов на фоне обесценения стратегических компаний Германии - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Аналитика
Рисунок 13. Парадоксальный интерес: наращивание присутствия американских инвесторов на фоне обесценения стратегических компаний Германии
© РИА АналитикаРисунок 14. Рациональные инвестиции: вложения американских инвестфондов в немецкие компании потребительского сектора
Рис.14 Рациональные инвестиции: Вложения американских инвестфондов в немецкие компании потребительского сектора - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Аналитика
Рисунок 14. Рациональные инвестиции: вложения американских инвестфондов в немецкие компании потребительского сектора
© РИА АналитикаРисунок 15. Информация по компании Adidas
Рис.15 Информация по компании Adidas - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Аналитика
Рисунок 15. Информация по компании Adidas
© РИА АналитикаРисунок 16. Информация по компании BASF
Рис.16 Информация по компании BASF - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Аналитика
Рисунок 16. Информация по компании BASF
© РИА АналитикаРисунок 17. Информация по компании Deutsche Post
Рис.17 Информация по компании Deutsche Post - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Аналитика
Рисунок 17. Информация по компании Deutsche Post

Заключение

Все указывает на длительный экономический упадок Европы с неутешительными прогнозами для Евросоюза и НАТО, которая при администрации Трампа превращается в американский бизнес-проект с требованием к союзникам увеличить свои расходы на оборону с двух до пяти процентов ВВП. Предстоит смена либеральных элит на консервативные и национально ориентированные. В целом отношения с союзниками в Европе США переводят в транзакционный формат, отвечающий императивам трансформации коллективного Запада в откровенную американскую империю с вассалитетом всех остальных. Очевидно, что критическая масса перехода к таким отношениям сложилась при канцлерстве Меркель.
В целом обращает на себя внимание (лишь недавно об этом вдруг написала парижская "Монд") не только сравнительное по отношению к США, но и абсолютное обнищание населения объединенной Европы. Так, если на заре евро ВВП еврозоны практически сравнялся с американским, притом что население еврозоны на данный момент составляет 450 миллионов человек при 340 миллионах человек в США, то сейчас соотношение составляет порядка 15 триллионов долларов к 26,9 триллиона долларов. Соответственно, по ВВП на душу населения европейцы на 80% беднее американцев. Все это произошло за период после кризиса 2008-2009-го, когда в Штатах продолжался экономический рост, включая ковидные годы: тогда — при Трампе и затем при Байдене — 50-процентный дефицит федерального бюджета был восполнен за счет эмиссии 3,5 и 3,0 триллиона долларов с щедрыми компенсациями американскому бизнесу, чего не мог позволить себе Евросоюз.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
В Германии рассказали, кто получает выгоду от ослабления экономики страны
1 февраля, 06:47
По существу, Европа повторяет путь Японии, которую американцы вывели из игры как своего конкурента в 90-е. Майкл Бекли в своей статье "Странный триумф сломанной Америки" (The Foreign Affairs, January-February, 2025) отмечает, что если в 1995 году японцы в среднем были на 50% богаче американцев, то в 2024-м уже американцы были на 140% богаче японцев. И теперь Япония, будь она американским штатом, как, впрочем, и Франция, Германия, Великобритания, была бы где-то за Миссисипи. Европу сначала подкосил финансовый кризис, затем ковид и, наконец, украинский кризис. И американские мегафонды вполне этим воспользовались, если, конечно, они не были прямым орудием правительства США, практически лишив Евросоюз его экономического суверенитета.
Другими словами, теперь пришла очередь европейских союзников стать ресурсом экономической и иной трансформации Америки — своего рода самоедство в рамках западного сообщества, что, надо полагать, предвещает закат и распад исторического Запада. Поэтому не представляется случайным интерес Илона Маска к истории Римской империи (а американских политологов — к Византии, просуществовавшей тысячу лет после падения Западной Римской империи). Отсюда интерес Трампа к территориальному расширению США, которые могут стать новой англосаксонской империей — наследницей Британской.
 
АналитикаЕвропаСШАГерманияЕвросоюзВВПBlackRockмировая экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала