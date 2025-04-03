https://ria.ru/20250403/medpomosch-2009000528.html

Счетная палата предложила изменить подход к тарифообразованию в системе ОМС

Счетная палата предложила изменить подход к тарифообразованию в системе ОМС - РИА Новости, 03.04.2025

Счетная палата предложила изменить подход к тарифообразованию в системе ОМС

Счетная палата России рекомендовала правительству пересмотреть подходы к тарифообразованию на оказание медпомощи в рамках обязательного медицинского страхования РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T00:41:00+03:00

2025-04-03T00:41:00+03:00

2025-04-03T00:41:00+03:00

россия

галина изотова

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/31443/28/314432890_0:0:3059:1720_1920x0_80_0_0_7f2d79d8def02a81705d1347e05304c3.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Счетная палата России рекомендовала правительству пересмотреть подходы к тарифообразованию на оказание медпомощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), поскольку недостатки нормативно-правового и методологического обеспечения системы в ряде случаев приводят к формированию тарифов, размер которых не соответствует затратам, говорится в материалах ведомства. "Система формирования тарифов на оплату медпомощи по обязательному медицинскому страхованию в целом отвечает задачам сбалансированности распределения средств ОМС и повышению доступности медицинской помощи. Однако недостатки нормативно-правового и методологического обеспечения в ряде случаев приводят к формированию тарифов, размер которых не соответствует затратам", - отметила зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова, ее слова приводятся в материалах. "По итогам анализа Счетная палата рекомендовала правительству пересмотреть подходы к формированию тарифов на оказание медпомощи по ОМС, а также наделить ФАС России полномочиями по регулированию тарифов в этой сфере и разработке необходимых методик их расчета", - говорится в материалах. Так, одна из ключевых проблем, которую отметила Счетная палата в ходе анализа, связана с отсутствием методик расчета отдельных переменных, включенных в формулы определения тарифов по видам и условиям медицинской помощи. "В частности, не определена методика расчета норматива финансовых затрат (НФЗ) на единицу объема высокотехнологичной медицинской помощи. Фактически расчет НФЗ производится на основе данных о расходах отдельных федеральных медорганизаций, перечень которых крайне ограничен (от двух до шести)", - поясняется в материалах. Кроме того, несовершенство методологической базы отмечается и в части специализированной медпомощи, оказываемой в рамках стационаров, обращает внимание Счетная палата. Как поясняет ведомство, с 2013 года для установления тарифов по данному виду медпомощи применяется модель клинико-статистических групп заболеваний (КСГ), которая предусматривает объединение в группы разных заболеваний с относительно равными затратами на оказание медпомощи. В рамках модели КСГ для расчета тарифа используются два показателя - размер базовой ставки и рассчитанный коэффициент относительной затратоемкости для каждой КСГ. При этом методика формирования КСГ и расчета коэффициента затратоемкости отсутствует, а в методических рекомендациях Минздрава и ФОМС не разъясняется механизм определения объема средств на оказание специализированной медпомощи, подчеркнули в ведомстве. Помимо этого, отсутствует единая информационная система, позволяющая автоматизировать процесс расчета тарифов для финансового обеспечения медицинской помощи по ОМС, в результате чего в 75 регионах тарифы рассчитываются в "ручном" режиме, указывает Счетпалата.

https://ria.ru/20240823/meditsina-1968055476.html

https://ria.ru/20250203/oms-1997021182.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, галина изотова, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, общество