https://ria.ru/20250403/medpomosch-2009000528.html
Счетная палата предложила изменить подход к тарифообразованию в системе ОМС
Счетная палата предложила изменить подход к тарифообразованию в системе ОМС - РИА Новости, 03.04.2025
Счетная палата предложила изменить подход к тарифообразованию в системе ОМС
Счетная палата России рекомендовала правительству пересмотреть подходы к тарифообразованию на оказание медпомощи в рамках обязательного медицинского страхования РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T00:41:00+03:00
2025-04-03T00:41:00+03:00
2025-04-03T00:41:00+03:00
россия
галина изотова
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Счетная палата России рекомендовала правительству пересмотреть подходы к тарифообразованию на оказание медпомощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), поскольку недостатки нормативно-правового и методологического обеспечения системы в ряде случаев приводят к формированию тарифов, размер которых не соответствует затратам, говорится в материалах ведомства. "Система формирования тарифов на оплату медпомощи по обязательному медицинскому страхованию в целом отвечает задачам сбалансированности распределения средств ОМС и повышению доступности медицинской помощи. Однако недостатки нормативно-правового и методологического обеспечения в ряде случаев приводят к формированию тарифов, размер которых не соответствует затратам", - отметила зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова, ее слова приводятся в материалах. "По итогам анализа Счетная палата рекомендовала правительству пересмотреть подходы к формированию тарифов на оказание медпомощи по ОМС, а также наделить ФАС России полномочиями по регулированию тарифов в этой сфере и разработке необходимых методик их расчета", - говорится в материалах. Так, одна из ключевых проблем, которую отметила Счетная палата в ходе анализа, связана с отсутствием методик расчета отдельных переменных, включенных в формулы определения тарифов по видам и условиям медицинской помощи. "В частности, не определена методика расчета норматива финансовых затрат (НФЗ) на единицу объема высокотехнологичной медицинской помощи. Фактически расчет НФЗ производится на основе данных о расходах отдельных федеральных медорганизаций, перечень которых крайне ограничен (от двух до шести)", - поясняется в материалах. Кроме того, несовершенство методологической базы отмечается и в части специализированной медпомощи, оказываемой в рамках стационаров, обращает внимание Счетная палата. Как поясняет ведомство, с 2013 года для установления тарифов по данному виду медпомощи применяется модель клинико-статистических групп заболеваний (КСГ), которая предусматривает объединение в группы разных заболеваний с относительно равными затратами на оказание медпомощи. В рамках модели КСГ для расчета тарифа используются два показателя - размер базовой ставки и рассчитанный коэффициент относительной затратоемкости для каждой КСГ. При этом методика формирования КСГ и расчета коэффициента затратоемкости отсутствует, а в методических рекомендациях Минздрава и ФОМС не разъясняется механизм определения объема средств на оказание специализированной медпомощи, подчеркнули в ведомстве. Помимо этого, отсутствует единая информационная система, позволяющая автоматизировать процесс расчета тарифов для финансового обеспечения медицинской помощи по ОМС, в результате чего в 75 регионах тарифы рассчитываются в "ручном" режиме, указывает Счетпалата.
https://ria.ru/20240823/meditsina-1968055476.html
https://ria.ru/20250203/oms-1997021182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, галина изотова, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, общество
Россия, Галина Изотова, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, Общество
Счетная палата предложила изменить подход к тарифообразованию в системе ОМС
Счетная палата предложила пересмотреть подходы к тарифам на оказание медпомощи
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Счетная палата России рекомендовала правительству пересмотреть подходы к тарифообразованию на оказание медпомощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), поскольку недостатки нормативно-правового и методологического обеспечения системы в ряде случаев приводят к формированию тарифов, размер которых не соответствует затратам, говорится в материалах ведомства.
"Система формирования тарифов на оплату медпомощи по обязательному медицинскому страхованию в целом отвечает задачам сбалансированности распределения средств ОМС и повышению доступности медицинской помощи. Однако недостатки нормативно-правового и методологического обеспечения в ряде случаев приводят к формированию тарифов, размер которых не соответствует затратам", - отметила зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова
, ее слова приводятся в материалах.
"По итогам анализа Счетная палата рекомендовала правительству пересмотреть подходы к формированию тарифов на оказание медпомощи по ОМС, а также наделить ФАС России
полномочиями по регулированию тарифов в этой сфере и разработке необходимых методик их расчета", - говорится в материалах.
Так, одна из ключевых проблем, которую отметила Счетная палата в ходе анализа, связана с отсутствием методик расчета отдельных переменных, включенных в формулы определения тарифов по видам и условиям медицинской помощи. "В частности, не определена методика расчета норматива финансовых затрат (НФЗ) на единицу объема высокотехнологичной медицинской помощи. Фактически расчет НФЗ производится на основе данных о расходах отдельных федеральных медорганизаций, перечень которых крайне ограничен (от двух до шести)", - поясняется в материалах.
Кроме того, несовершенство методологической базы отмечается и в части специализированной медпомощи, оказываемой в рамках стационаров, обращает внимание Счетная палата. Как поясняет ведомство, с 2013 года для установления тарифов по данному виду медпомощи применяется модель клинико-статистических групп заболеваний (КСГ), которая предусматривает объединение в группы разных заболеваний с относительно равными затратами на оказание медпомощи. В рамках модели КСГ для расчета тарифа используются два показателя - размер базовой ставки и рассчитанный коэффициент относительной затратоемкости для каждой КСГ.
При этом методика формирования КСГ и расчета коэффициента затратоемкости отсутствует, а в методических рекомендациях Минздрава и ФОМС
не разъясняется механизм определения объема средств на оказание специализированной медпомощи, подчеркнули в ведомстве. Помимо этого, отсутствует единая информационная система, позволяющая автоматизировать процесс расчета тарифов для финансового обеспечения медицинской помощи по ОМС, в результате чего в 75 регионах тарифы рассчитываются в "ручном" режиме, указывает Счетпалата.