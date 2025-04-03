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"Сумы и Харьков": в Киеве сделали неожиданное заявление о перемирии - РИА Новости, 03.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:03 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/kiev-2009192967.html
"Сумы и Харьков": в Киеве сделали неожиданное заявление о перемирии
"Сумы и Харьков": в Киеве сделали неожиданное заявление о перемирии - РИА Новости, 03.04.2025
"Сумы и Харьков": в Киеве сделали неожиданное заявление о перемирии
Киеву придется заплатить Сумами и Харьковом за провал перемирия, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T19:03:00+03:00
2025-04-03T19:03:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Киеву придется заплатить Сумами и Харьковом за провал перемирия, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram."Или США и Россия, с Украиной в коридоре, договорятся о перемирии, которое приведет к выборам на Украине, смене власти и второму этапу переговоров уже для достижения мира. Или Россия атакует Сумы и Харьков с 10-ти кратным преимуществом в живой силе", — считает политик.По мнению депутата, Вашингтон не сможет этому ничего противопоставить и станет сторонним наблюдателем."Все это решится до конца апреля", — уверен Дубинский.Восемнадцатого марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего, российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: украинские боевики нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Он стал первым в целой серии нападений на российские энергетические объекты.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
https://ria.ru/20250403/ukraina-2009126175.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сша, верховная рада украины, киев, владимир путин, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, США, Верховная Рада Украины, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп
"Сумы и Харьков": в Киеве сделали неожиданное заявление о перемирии

Дубинский: за провал перемирия Киеву придется заплатить Сумами и Харьковом

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Киеву придется заплатить Сумами и Харьковом за провал перемирия, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram.
"Или США и Россия, с Украиной в коридоре, договорятся о перемирии, которое приведет к выборам на Украине, смене власти и второму этапу переговоров уже для достижения мира. Или Россия атакует Сумы и Харьков с 10-ти кратным преимуществом в живой силе", — считает политик.
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По мнению депутата, Вашингтон не сможет этому ничего противопоставить и станет сторонним наблюдателем.
«
"Все это решится до конца апреля", — уверен Дубинский.
Восемнадцатого марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего, российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.
Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: украинские боевики нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Он стал первым в целой серии нападений на российские энергетические объекты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
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