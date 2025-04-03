https://ria.ru/20250403/kiev-2009192967.html
"Сумы и Харьков": в Киеве сделали неожиданное заявление о перемирии
"Сумы и Харьков": в Киеве сделали неожиданное заявление о перемирии - РИА Новости, 03.04.2025
"Сумы и Харьков": в Киеве сделали неожиданное заявление о перемирии
Киеву придется заплатить Сумами и Харьковом за провал перемирия, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T19:03:00+03:00
2025-04-03T19:03:00+03:00
2025-04-03T19:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сша
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004011825_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f978b832bd3669e001bb30a78405abfd.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Киеву придется заплатить Сумами и Харьковом за провал перемирия, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram."Или США и Россия, с Украиной в коридоре, договорятся о перемирии, которое приведет к выборам на Украине, смене власти и второму этапу переговоров уже для достижения мира. Или Россия атакует Сумы и Харьков с 10-ти кратным преимуществом в живой силе", — считает политик.По мнению депутата, Вашингтон не сможет этому ничего противопоставить и станет сторонним наблюдателем."Все это решится до конца апреля", — уверен Дубинский.Восемнадцатого марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего, российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: украинские боевики нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Он стал первым в целой серии нападений на российские энергетические объекты.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
https://ria.ru/20250403/ukraina-2009126175.html
https://ria.ru/20250403/kallas-2009135453.html
украина
россия
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004011825_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6d916f7cf9846f3d820009f861229de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сша, верховная рада украины, киев, владимир путин, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, США, Верховная Рада Украины, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп
"Сумы и Харьков": в Киеве сделали неожиданное заявление о перемирии
Дубинский: за провал перемирия Киеву придется заплатить Сумами и Харьковом