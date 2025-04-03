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"Сумы и Харьков": в Киеве сделали неожиданное заявление о перемирии

"Сумы и Харьков": в Киеве сделали неожиданное заявление о перемирии - РИА Новости, 03.04.2025

"Сумы и Харьков": в Киеве сделали неожиданное заявление о перемирии

Киеву придется заплатить Сумами и Харьковом за провал перемирия, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T19:03:00+03:00

2025-04-03T19:03:00+03:00

2025-04-03T19:03:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Киеву придется заплатить Сумами и Харьковом за провал перемирия, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram."Или США и Россия, с Украиной в коридоре, договорятся о перемирии, которое приведет к выборам на Украине, смене власти и второму этапу переговоров уже для достижения мира. Или Россия атакует Сумы и Харьков с 10-ти кратным преимуществом в живой силе", — считает политик.По мнению депутата, Вашингтон не сможет этому ничего противопоставить и станет сторонним наблюдателем."Все это решится до конца апреля", — уверен Дубинский.Восемнадцатого марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего, российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: украинские боевики нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Он стал первым в целой серии нападений на российские энергетические объекты.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.

https://ria.ru/20250403/ukraina-2009126175.html

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