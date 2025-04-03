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Минэкономики Испании: пошлины США приведут к обеднению мира
Минэкономики Испании: пошлины США приведут к обеднению мира - РИА Новости, 03.04.2025
Минэкономики Испании: пошлины США приведут к обеднению мира
Министр экономики Испании Карлос Куэрпо заявил, что введенные США пошлины на импорт европейской продукции приведут к усилению экономической фрагментации и... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:08:00+03:00
2025-04-03T17:08:00+03:00
2025-04-03T17:08:00+03:00
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введение трампом пошлин на импорт
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МАДРИД, 3 апр — РИА Новости. Министр экономики Испании Карлос Куэрпо заявил, что введенные США пошлины на импорт европейской продукции приведут к усилению экономической фрагментации и обеднению мира. "Они (пошлины — ред.) окажут реальное влияние на глобальную экономику, и в итоге мы получим более фрагментированный и бедный мир. Это день, о котором стоит сожалеть", - сказал министр в интервью телерадиокомпании RTVE. Куэрпо подчеркнул, что расчет американской администрации относительно взаимных пошлин не соответствует реальной картине торговых барьеров между США и ЕС. В частности, он назвал "произвольным" установление минимальной базовой ставки в 10% для всех стран. Министр выразил надежду, что стороны смогут договориться, подчеркнув важность трансатлантических экономических связей и указав на то, что "каждый день между ЕС и США совершаются торговые операции на сумму 4,4 миллиарда евро". Вместе с тем Куэрпо заявил, что Европа готова к ответным мерам. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал пошлины США "возвратом к протекционизму XIX века", а также объявил о запуске государственного плана по защите испанской экономики от торговых пошлин на сумму 14,1 миллиарда евро. Так, 7,4 миллиарда евро из этой суммы представляют собой новое финансирование, а остальные деньги будут взяты из уже ранее выделенных на меры по защите экономики средств. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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сша, испания, европа, педро санчес, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Испания, Европа, Педро Санчес, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Минэкономики Испании: пошлины США приведут к обеднению мира
Министр экономики Испании Куэрпо: новые пошлины США приведут к обеднению мира