https://ria.ru/20250403/gosuslugi-2009073995.html

Часть разделов "Госуслуг" будут закрывать на 72 часа при мошенничестве

Часть разделов "Госуслуг" будут закрывать на 72 часа при мошенничестве - РИА Новости, 03.04.2025

Часть разделов "Госуслуг" будут закрывать на 72 часа при мошенничестве

Доступ к разделам по налогам, пенсиям и льготам на "Госуслугах" будут закрывать на 72 часа при подозрении на действия мошенников, сообщило Минцифры в... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:06:00+03:00

2025-04-03T12:06:00+03:00

2025-04-03T13:05:00+03:00

общество

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

госуслуги

мошенничество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603680070_0:133:2000:1258_1920x0_80_0_0_2d3b98e553c8609c9202050dbe5faba0.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Доступ к разделам по налогам, пенсиям и льготам на "Госуслугах" будут закрывать на 72 часа при подозрении на действия мошенников, сообщило Минцифры в Telegram-канале. "Мы заботимся о безопасности учетных записей "Госуслуг" и постоянно совершенствуем их защиту. Для борьбы с мошенниками принято еще одно нововведение. Если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета ограничат на 72 часа. Доступ к каким разделам может быть ограничен: "Доходы и налоги", "Работа и пенсия", "Льготы и выплаты", — говорится в релизе.Через 72 часа доступ к разделам вернется — если они будут нужны раньше, пользователь может обратиться лично с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания.При подозрении на взлом пользователь, как и раньше, не сможет зайти на некоторые ресурсы — например, он не сможет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение "Госключ"."Получить доступ к аккаунту "Госуслуг" можно, только если пользователь сам сообщит данные для входа, например код из СМС. Если это случилось и учетной записью завладели мошенники, они не смогут получить интересующие их сведения. У пользователя будет 72 часа, чтобы вернуть доступ к "Госуслугам", — рассказали в министерстве. В ведомстве напомнили, что никому нельзя сообщать логин, пароль и сведения о втором факторе защиты "Госуслуг", например код из СМС.

https://ria.ru/20250312/gosuslugi-2004482191.html

https://ria.ru/20250402/rkn-2008812341.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги, мошенничество