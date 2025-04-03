https://ria.ru/20250403/gosuslugi-2009073995.html
Часть разделов "Госуслуг" будут закрывать на 72 часа при мошенничестве
Часть разделов "Госуслуг" будут закрывать на 72 часа при мошенничестве - РИА Новости, 03.04.2025
Часть разделов "Госуслуг" будут закрывать на 72 часа при мошенничестве
Доступ к разделам по налогам, пенсиям и льготам на "Госуслугах" будут закрывать на 72 часа при подозрении на действия мошенников, сообщило Минцифры в... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:06:00+03:00
2025-04-03T12:06:00+03:00
2025-04-03T13:05:00+03:00
общество
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
госуслуги
мошенничество
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Доступ к разделам по налогам, пенсиям и льготам на "Госуслугах" будут закрывать на 72 часа при подозрении на действия мошенников, сообщило Минцифры в Telegram-канале. "Мы заботимся о безопасности учетных записей "Госуслуг" и постоянно совершенствуем их защиту. Для борьбы с мошенниками принято еще одно нововведение. Если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета ограничат на 72 часа. Доступ к каким разделам может быть ограничен: "Доходы и налоги", "Работа и пенсия", "Льготы и выплаты", — говорится в релизе.Через 72 часа доступ к разделам вернется — если они будут нужны раньше, пользователь может обратиться лично с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания.При подозрении на взлом пользователь, как и раньше, не сможет зайти на некоторые ресурсы — например, он не сможет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение "Госключ"."Получить доступ к аккаунту "Госуслуг" можно, только если пользователь сам сообщит данные для входа, например код из СМС. Если это случилось и учетной записью завладели мошенники, они не смогут получить интересующие их сведения. У пользователя будет 72 часа, чтобы вернуть доступ к "Госуслугам", — рассказали в министерстве. В ведомстве напомнили, что никому нельзя сообщать логин, пароль и сведения о втором факторе защиты "Госуслуг", например код из СМС.
https://ria.ru/20250312/gosuslugi-2004482191.html
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общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги, мошенничество
Общество, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Госуслуги, Мошенничество
Часть разделов "Госуслуг" будут закрывать на 72 часа при мошенничестве
Доступ к разделам по налогам и пенсиям на Госуслугах ограничат при мошенничестве
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости.
Доступ к разделам по налогам, пенсиям и льготам на "Госуслугах" будут закрывать на 72 часа при подозрении на действия мошенников, сообщило Минцифры в Telegram-канале
.
"Мы заботимся о безопасности учетных записей "Госуслуг" и постоянно совершенствуем их защиту. Для борьбы с мошенниками принято еще одно нововведение. Если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета ограничат на 72 часа. Доступ к каким разделам может быть ограничен: "Доходы и налоги", "Работа и пенсия", "Льготы и выплаты", — говорится в релизе.
Через 72 часа доступ к разделам вернется — если они будут нужны раньше, пользователь может обратиться лично с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания.
При подозрении на взлом пользователь, как и раньше, не сможет зайти на некоторые ресурсы — например, он не сможет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение "Госключ".
"Получить доступ к аккаунту "Госуслуг" можно, только если пользователь сам сообщит данные для входа, например код из СМС. Если это случилось и учетной записью завладели мошенники, они не смогут получить интересующие их сведения. У пользователя будет 72 часа, чтобы вернуть доступ к "Госуслугам", — рассказали в министерстве.
В ведомстве напомнили, что никому нельзя сообщать логин, пароль и сведения о втором факторе защиты "Госуслуг", например код из СМС.