Рейтинг@Mail.ru
Часть разделов "Госуслуг" будут закрывать на 72 часа при мошенничестве - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 03.04.2025 (обновлено: 13:05 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/gosuslugi-2009073995.html
Часть разделов "Госуслуг" будут закрывать на 72 часа при мошенничестве
Часть разделов "Госуслуг" будут закрывать на 72 часа при мошенничестве - РИА Новости, 03.04.2025
Часть разделов "Госуслуг" будут закрывать на 72 часа при мошенничестве
Доступ к разделам по налогам, пенсиям и льготам на "Госуслугах" будут закрывать на 72 часа при подозрении на действия мошенников, сообщило Минцифры в... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:06:00+03:00
2025-04-03T13:05:00+03:00
общество
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
госуслуги
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603680070_0:133:2000:1258_1920x0_80_0_0_2d3b98e553c8609c9202050dbe5faba0.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Доступ к разделам по налогам, пенсиям и льготам на "Госуслугах" будут закрывать на 72 часа при подозрении на действия мошенников, сообщило Минцифры в Telegram-канале. "Мы заботимся о безопасности учетных записей "Госуслуг" и постоянно совершенствуем их защиту. Для борьбы с мошенниками принято еще одно нововведение. Если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета ограничат на 72 часа. Доступ к каким разделам может быть ограничен: "Доходы и налоги", "Работа и пенсия", "Льготы и выплаты", — говорится в релизе.Через 72 часа доступ к разделам вернется — если они будут нужны раньше, пользователь может обратиться лично с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания.При подозрении на взлом пользователь, как и раньше, не сможет зайти на некоторые ресурсы — например, он не сможет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение "Госключ"."Получить доступ к аккаунту "Госуслуг" можно, только если пользователь сам сообщит данные для входа, например код из СМС. Если это случилось и учетной записью завладели мошенники, они не смогут получить интересующие их сведения. У пользователя будет 72 часа, чтобы вернуть доступ к "Госуслугам", — рассказали в министерстве. В ведомстве напомнили, что никому нельзя сообщать логин, пароль и сведения о втором факторе защиты "Госуслуг", например код из СМС.
https://ria.ru/20250312/gosuslugi-2004482191.html
https://ria.ru/20250402/rkn-2008812341.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603680070_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_5149e177b6b111b704a3f415e6e941aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги, мошенничество
Общество, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Госуслуги, Мошенничество
Часть разделов "Госуслуг" будут закрывать на 72 часа при мошенничестве

Доступ к разделам по налогам и пенсиям на Госуслугах ограничат при мошенничестве

© РИА НовостиСайт "Госуслуги"
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости
Сайт "Госуслуги". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Доступ к разделам по налогам, пенсиям и льготам на "Госуслугах" будут закрывать на 72 часа при подозрении на действия мошенников, сообщило Минцифры в Telegram-канале.
"Мы заботимся о безопасности учетных записей "Госуслуг" и постоянно совершенствуем их защиту. Для борьбы с мошенниками принято еще одно нововведение. Если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета ограничат на 72 часа. Доступ к каким разделам может быть ограничен: "Доходы и налоги", "Работа и пенсия", "Льготы и выплаты", — говорится в релизе.
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:39556
11 февраля, 13:50
Через 72 часа доступ к разделам вернется — если они будут нужны раньше, пользователь может обратиться лично с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания.
При подозрении на взлом пользователь, как и раньше, не сможет зайти на некоторые ресурсы — например, он не сможет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение "Госключ".
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Минцифры рассказало, как мошенники получают доступ к "Госуслугам"
12 марта, 11:27
"Получить доступ к аккаунту "Госуслуг" можно, только если пользователь сам сообщит данные для входа, например код из СМС. Если это случилось и учетной записью завладели мошенники, они не смогут получить интересующие их сведения. У пользователя будет 72 часа, чтобы вернуть доступ к "Госуслугам", — рассказали в министерстве.
В ведомстве напомнили, что никому нельзя сообщать логин, пароль и сведения о втором факторе защиты "Госуслуг", например код из СМС.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Мошенники под видом сотрудников РКН начали звонить россиянам
2 апреля, 09:11
 
ОбществоТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ГосуслугиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала