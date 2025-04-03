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Блюдо "Икра красная на яйце" продолжили подавать в Госдуме - РИА Новости, 03.04.2025
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13:13 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/gosduma-2009090543.html
Блюдо "Икра красная на яйце" продолжили подавать в Госдуме
Блюдо "Икра красная на яйце" продолжили подавать в Госдуме - РИА Новости, 03.04.2025
Блюдо "Икра красная на яйце" продолжили подавать в Госдуме
Блюдо "Икра красная на яйце" подается в Госдуме, как и раньше, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:13:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Блюдо "Икра красная на яйце" подается в Госдуме, как и раньше, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ. В основном буфете Госдумы сейчас не продается красная икра, которая была там представлена раньше. При этом "икра красная на яйце" доступна в буфете на 5 этаже нового здания Госдумы, блюдо обойдётся в 180 рублей за 1 порцию. В пресс-службе управления делами президента РФ, в ведении которого находится комбинат питания "Кремлевский", РИА Новости пояснили, что ежедневный ассортимент может меняться и быть представлен не целиком. "Буфеты, которые обслуживает "Комбинат питания "Кремлёвский", каждый день снабжаются свежей продукцией, однако ежедневный ассортимент может меняться и быть представлен не целиком. Блюдо "Икра красная на яйце" подаётся так же, как и раньше", - прокомментировали в пресс-службе управления делами президента РФ. Комбинат питания "Кремлевский" обеспечивает питание в столовых и кафе Дома правительства, зданиях администрации президента, Совета Федерации и Госдумы, Счетной палаты, а также отдыхающих в санаториях и оздоровительных комплексах, находящихся на лечении в медицинских учреждениях системы управделами.
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общество, россия, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Блюдо "Икра красная на яйце" продолжили подавать в Госдуме

Управделами президента: блюдо "Икра красная на яйце" продолжили подавать в ГД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Блюдо "Икра красная на яйце" подается в Госдуме, как и раньше, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ.
В основном буфете Госдумы сейчас не продается красная икра, которая была там представлена раньше. При этом "икра красная на яйце" доступна в буфете на 5 этаже нового здания Госдумы, блюдо обойдётся в 180 рублей за 1 порцию.
В пресс-службе управления делами президента РФ, в ведении которого находится комбинат питания "Кремлевский", РИА Новости пояснили, что ежедневный ассортимент может меняться и быть представлен не целиком.
"Буфеты, которые обслуживает "Комбинат питания "Кремлёвский", каждый день снабжаются свежей продукцией, однако ежедневный ассортимент может меняться и быть представлен не целиком. Блюдо "Икра красная на яйце" подаётся так же, как и раньше", - прокомментировали в пресс-службе управления делами президента РФ.
Комбинат питания "Кремлевский" обеспечивает питание в столовых и кафе Дома правительства, зданиях администрации президента, Совета Федерации и Госдумы, Счетной палаты, а также отдыхающих в санаториях и оздоровительных комплексах, находящихся на лечении в медицинских учреждениях системы управделами.
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