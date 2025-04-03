https://ria.ru/20250403/google-2009151868.html

Google поможет властям США с контролем границы с Мексикой

Google поможет властям США с контролем границы с Мексикой - РИА Новости, 03.04.2025

Google поможет властям США с контролем границы с Мексикой

Американская корпорация Google поможет погранично-таможенной службе США (CBP) собирать и хранить данные с видеокамер на границе с Мексикой в рамках плана по... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T16:43:00+03:00

2025-04-03T16:43:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Американская корпорация Google поможет погранично-таможенной службе США (CBP) собирать и хранить данные с видеокамер на границе с Мексикой в рамках плана по модернизации системы видеонаблюдения с помощью искусственного интеллекта (ИИ), сообщает издание Intercept со ссылкой на федеральные контракты. По данным издания, CBP планирует модернизацию наблюдательных вышек на границе штата Аризона и Мексики. План подразумевает оснащение камер видеонаблюдения на вышках машинным зрением - технологией ИИ, позволяющей проводить автоматическое распознавание людей и транспорта. CBP приобретает подобную технологию у компаний IBM и Equitus. "Как показывают документы, Google будет играть ключевую роль, связывая эти сервисы друг с другом с помощью управления центральным хранилищем для данных видеонаблюдения", - сообщает издание. По данным Intercept, план модернизации затронет 50 наблюдательных вышек с примерно сотней камер в Аризоне. Отмечается, что проект сосредоточится на тех вышках, которые в свое время были приобретены у израильской оборонной компании Elbit Systems. Как уточняет издание, Google предоставит CBP свою облачную платформу под названием ModulAr Google Cloud Platform Environment (MAGE). Согласно документам, один из главных конкурентов Google компания Amazon также предоставляет CBP свой облачный сервис Amazon Web Services. Представитель Google Джим Келли в комментарии Intercept заявил, что CBP не скрывала использования различных облачных сервисов, в том числе от компании Google. Он отметил, что в данном случае облачный сервис Google не связан контрактом, добавив, что клиенты имеют право приобретать доступные облачные услуги для собственного пользования. Как отмечает издание, ранее главный исполнительный директор облачных сервисов Google Томас Куриан заверял сотрудников компании в том, что Google не участвует в никаких проектах, связанных с иммиграционным контролем на границе США с Мексикой.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003109160.html

https://ria.ru/20250219/tramp-2000186233.html

https://ria.ru/20250208/deportatsiya-1998093748.html

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технологии, мексика, аризона, сша, google, amazon, ibm, в мире