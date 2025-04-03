Гатилов обвинил верховного комиссара ООН в потворстве убийству журналистов
Гатилов приравнял молчание Тюрка об убийстве Киевом журналистов к соучастию
Геннадий Гатилов. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 апр – РИА Новости. Продолжение молчания Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по поводу убийства украинскими военными российских журналистов будет равносильно молчаливому соучастию, говорится в заявлении постпреда РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова, опубликованном на сайте МИД РФ.
В результате обстрела ВСУ в ЛНР погибли журналист "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин получил тяжелые ранения. При исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Находившийся с Прокофьевой оператор Дмитрий Волков был ранен.
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"Вчера, 2 апреля, я направил г-ну Тюрку своё официальное письмо, в котором ещё раз подробно описал атаки ВСУ на наших корреспондентов. Сегодня Верховному комиссару и Спецдокладчику СПЧ по вопросу о праве на свободу мнений и их свободное выражение И. Хан мы также препроводили аналогичное обращение от председателя комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ А.К.Пушкова. Ожидаем... реакции Ф.Тюрка и И.Хан. Ведь отсутствие таковой будет равносильно их молчаливому соучастию в многочисленных преступлениях киевского режима", - сказано в документе.
"С момента этих трагических событий прошло достаточно времени для того, чтобы на них смогли взвешенно отреагировать профильные международные правозащитные структуры. Даже генеральный директор ЮНЕСКО О.Азуле, которая обычно игнорирует преступления украинских военных в отношении российских журналистов, была вынуждена выступить с осуждением недавних убийств представителей российских СМИ. Публично их осудить не торопятся лишь Верховный комиссар ООН по правам человека Ф.Тюрк и его управление (УВКПЧ)", - подчеркнул дипломат.
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