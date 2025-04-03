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Гатилов обвинил верховного комиссара ООН в потворстве убийству журналистов - РИА Новости, 03.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:25 03.04.2025 (обновлено: 20:35 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/gatilov-2009207467.html
Гатилов обвинил верховного комиссара ООН в потворстве убийству журналистов
Гатилов обвинил верховного комиссара ООН в потворстве убийству журналистов - РИА Новости, 03.04.2025
Гатилов обвинил верховного комиссара ООН в потворстве убийству журналистов
Продолжение молчания Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по поводу убийства украинскими военными российских журналистов будет равносильно РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T20:25:00+03:00
2025-04-03T20:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
оон
геннадий гатилов
россия
украина
вооруженные силы украины
анна прокофьева
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ЖЕНЕВА, 3 апр – РИА Новости. Продолжение молчания Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по поводу убийства украинскими военными российских журналистов будет равносильно молчаливому соучастию, говорится в заявлении постпреда РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова, опубликованном на сайте МИД РФ.В результате обстрела ВСУ в ЛНР погибли журналист "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин получил тяжелые ранения. При исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Находившийся с Прокофьевой оператор Дмитрий Волков был ранен."Вчера, 2 апреля, я направил г-ну Тюрку своё официальное письмо, в котором ещё раз подробно описал атаки ВСУ на наших корреспондентов. Сегодня Верховному комиссару и Спецдокладчику СПЧ по вопросу о праве на свободу мнений и их свободное выражение И. Хан мы также препроводили аналогичное обращение от председателя комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ А.К.Пушкова. Ожидаем... реакции Ф.Тюрка и И.Хан. Ведь отсутствие таковой будет равносильно их молчаливому соучастию в многочисленных преступлениях киевского режима", - сказано в документе.Гатилов уточнил, что в этих документах РФ напомнило правозащитникам в ООН о том, что в соответствии с международным правом журналисты относятся к гражданским лицам, и их убийства квалифицируются как военные преступления."С момента этих трагических событий прошло достаточно времени для того, чтобы на них смогли взвешенно отреагировать профильные международные правозащитные структуры. Даже генеральный директор ЮНЕСКО О.Азуле, которая обычно игнорирует преступления украинских военных в отношении российских журналистов, была вынуждена выступить с осуждением недавних убийств представителей российских СМИ. Публично их осудить не торопятся лишь Верховный комиссар ООН по правам человека Ф.Тюрк и его управление (УВКПЧ)", - подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20250330/voenkor-2008250042.html
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в мире, оон, геннадий гатилов, россия, украина, вооруженные силы украины, анна прокофьева, александр федорчак (военкор)
Специальная военная операция на Украине, В мире, ООН, Геннадий Гатилов, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Анна Прокофьева, Александр Федорчак (военкор)
Гатилов обвинил верховного комиссара ООН в потворстве убийству журналистов

Гатилов приравнял молчание Тюрка об убийстве Киевом журналистов к соучастию

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 апр – РИА Новости. Продолжение молчания Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по поводу убийства украинскими военными российских журналистов будет равносильно молчаливому соучастию, говорится в заявлении постпреда РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова, опубликованном на сайте МИД РФ.
В результате обстрела ВСУ в ЛНР погибли журналист "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин получил тяжелые ранения. При исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Находившийся с Прокофьевой оператор Дмитрий Волков был ранен.
Церемония прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой в траурном зале Троекуровского кладбища - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Военкора Прокофьеву похоронили с воинскими почестями
30 марта, 16:40
"Вчера, 2 апреля, я направил г-ну Тюрку своё официальное письмо, в котором ещё раз подробно описал атаки ВСУ на наших корреспондентов. Сегодня Верховному комиссару и Спецдокладчику СПЧ по вопросу о праве на свободу мнений и их свободное выражение И. Хан мы также препроводили аналогичное обращение от председателя комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ А.К.Пушкова. Ожидаем... реакции Ф.Тюрка и И.Хан. Ведь отсутствие таковой будет равносильно их молчаливому соучастию в многочисленных преступлениях киевского режима", - сказано в документе.
Гатилов уточнил, что в этих документах РФ напомнило правозащитникам в ООН о том, что в соответствии с международным правом журналисты относятся к гражданским лицам, и их убийства квалифицируются как военные преступления.
"С момента этих трагических событий прошло достаточно времени для того, чтобы на них смогли взвешенно отреагировать профильные международные правозащитные структуры. Даже генеральный директор ЮНЕСКО О.Азуле, которая обычно игнорирует преступления украинских военных в отношении российских журналистов, была вынуждена выступить с осуждением недавних убийств представителей российских СМИ. Публично их осудить не торопятся лишь Верховный комиссар ООН по правам человека Ф.Тюрк и его управление (УВКПЧ)", - подчеркнул дипломат.
Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Глава ЮНЕСКО осудила убийства российских журналистов в ЛНР
27 марта, 22:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреООНГеннадий ГатиловРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныАнна ПрокофьеваАлександр Федорчак (военкор)
 
 
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