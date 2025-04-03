https://ria.ru/20250403/gatilov-2009207467.html

Гатилов обвинил верховного комиссара ООН в потворстве убийству журналистов

Гатилов обвинил верховного комиссара ООН в потворстве убийству журналистов - РИА Новости, 03.04.2025

Гатилов обвинил верховного комиссара ООН в потворстве убийству журналистов

Продолжение молчания Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по поводу убийства украинскими военными российских журналистов будет равносильно РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T20:25:00+03:00

2025-04-03T20:25:00+03:00

2025-04-03T20:35:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 3 апр – РИА Новости. Продолжение молчания Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по поводу убийства украинскими военными российских журналистов будет равносильно молчаливому соучастию, говорится в заявлении постпреда РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова, опубликованном на сайте МИД РФ.В результате обстрела ВСУ в ЛНР погибли журналист "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин получил тяжелые ранения. При исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Находившийся с Прокофьевой оператор Дмитрий Волков был ранен."Вчера, 2 апреля, я направил г-ну Тюрку своё официальное письмо, в котором ещё раз подробно описал атаки ВСУ на наших корреспондентов. Сегодня Верховному комиссару и Спецдокладчику СПЧ по вопросу о праве на свободу мнений и их свободное выражение И. Хан мы также препроводили аналогичное обращение от председателя комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ А.К.Пушкова. Ожидаем... реакции Ф.Тюрка и И.Хан. Ведь отсутствие таковой будет равносильно их молчаливому соучастию в многочисленных преступлениях киевского режима", - сказано в документе.Гатилов уточнил, что в этих документах РФ напомнило правозащитникам в ООН о том, что в соответствии с международным правом журналисты относятся к гражданским лицам, и их убийства квалифицируются как военные преступления."С момента этих трагических событий прошло достаточно времени для того, чтобы на них смогли взвешенно отреагировать профильные международные правозащитные структуры. Даже генеральный директор ЮНЕСКО О.Азуле, которая обычно игнорирует преступления украинских военных в отношении российских журналистов, была вынуждена выступить с осуждением недавних убийств представителей российских СМИ. Публично их осудить не торопятся лишь Верховный комиссар ООН по правам человека Ф.Тюрк и его управление (УВКПЧ)", - подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20250330/voenkor-2008250042.html

https://ria.ru/20250327/yunesko-2007814663.html

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в мире, оон, геннадий гатилов, россия, украина, вооруженные силы украины, анна прокофьева, александр федорчак (военкор)