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Фон дер Ляйен пообещала провести диалог с промышленностью ЕС - РИА Новости, 03.04.2025
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07:31 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/evrosoyuz-2009026334.html
Фон дер Ляйен пообещала провести диалог с промышленностью ЕС
Фон дер Ляйен пообещала провести диалог с промышленностью ЕС - РИА Новости, 03.04.2025
Фон дер Ляйен пообещала провести диалог с промышленностью ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала провести стратегические диалоги с представителями сталелитейной, автомобильной и фармацевтической промышленности РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T07:31:00+03:00
2025-04-03T07:31:00+03:00
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евросоюз
еврокомиссия
введение трампом пошлин на импорт
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала провести стратегические диалоги с представителями сталелитейной, автомобильной и фармацевтической промышленности ЕС на фоне объявления США импортных пошлин на европейские товары на уровне 20%. "Мы также проведем стратегические диалоги с представителями сталелитейной, автомобильной и фармацевтической отраслей, а затем и с другими", - заявила она, пояснив, что такие диалоги позволят выявить проблемы и поддержать европейскую промышленность. Фон дер Ляйен ранее заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом. Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
https://ria.ru/20250403/glava-2009023509.html
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цены на нефть, сша, брюссель, вашингтон (штат), урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Цены на нефть, США, Брюссель, Вашингтон (штат), Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Фон дер Ляйен пообещала провести диалог с промышленностью ЕС

фон дер Ляйен обещала пообщаться с представителями крупной промышленности ЕС

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала провести стратегические диалоги с представителями сталелитейной, автомобильной и фармацевтической промышленности ЕС на фоне объявления США импортных пошлин на европейские товары на уровне 20%.
"Мы также проведем стратегические диалоги с представителями сталелитейной, автомобильной и фармацевтической отраслей, а затем и с другими", - заявила она, пояснив, что такие диалоги позволят выявить проблемы и поддержать европейскую промышленность.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Глава ЕК назвала пошлины Трампа ударом по потребителям во всем мире
Вчера, 06:38
Фон дер Ляйен ранее заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.
Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
ЕС точно проиграет в таможенной войне с США, заявил венгерский эксперт
Вчера, 07:14
 
Цены на нефтьСШАБрюссельВашингтон (штат)Урсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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