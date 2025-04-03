https://ria.ru/20250403/evrosoyuz-2009026334.html

Фон дер Ляйен пообещала провести диалог с промышленностью ЕС

Фон дер Ляйен пообещала провести диалог с промышленностью ЕС - РИА Новости, 03.04.2025

Фон дер Ляйен пообещала провести диалог с промышленностью ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала провести стратегические диалоги с представителями сталелитейной, автомобильной и фармацевтической промышленности РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T07:31:00+03:00

2025-04-03T07:31:00+03:00

2025-04-03T07:31:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала провести стратегические диалоги с представителями сталелитейной, автомобильной и фармацевтической промышленности ЕС на фоне объявления США импортных пошлин на европейские товары на уровне 20%. "Мы также проведем стратегические диалоги с представителями сталелитейной, автомобильной и фармацевтической отраслей, а затем и с другими", - заявила она, пояснив, что такие диалоги позволят выявить проблемы и поддержать европейскую промышленность. Фон дер Ляйен ранее заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом. Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.

https://ria.ru/20250403/glava-2009023509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

цены на нефть, сша, брюссель, вашингтон (штат), урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире