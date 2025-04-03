https://ria.ru/20250403/ekzameny-2009011597.html

В Госдуму могут внести законопроект об отмене ЕГЭ

В Госдуму могут внести законопроект об отмене ЕГЭ - РИА Новости, 03.04.2025

В Госдуму могут внести законопроект об отмене ЕГЭ

Доработанный законопроект об отмене или серьёзной корректировке ЕГЭ могут внести в Госдуму после окончания экзаменационной кампании, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T03:01:00+03:00

2025-04-03T03:01:00+03:00

2025-04-03T03:01:00+03:00

общество

ярослав нилов

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Доработанный законопроект об отмене или серьёзной корректировке ЕГЭ могут внести в Госдуму после окончания экзаменационной кампании, сообщил РИА Новости глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). "Мы посмотрим на итоги эксперимента по среднему специальному образованию, посмотрим на итоги этой кампании по сдаче ЕГЭ. Вспомните, год назад, какие были скандалы с раздеваниями, ограничениями, с нервными срывами, с самыми негативными последствиями для организма тех, кто сдавал и готовился к сдаче. После этого, для того, чтобы была аргументация, свежая аналитика, еще раз выйдем с предложением в определённой части корректировать действующую систему оценки", - сказал Нилов. По мнению парламентария, "ЕГЭ, как термин, уже раздражает людей". В среду Госдума отклонила межфракционный законопроект об отмене ЕГЭ, которым предлагалось заменить госэкзамен выпускными экзаменами по школьным предметам. Предлагаемые изменения были направлены на повышение качества образования, объективную оценку знаний учащихся и формирование системы экзаменов, позволяющей учитывать индивидуальные образовательные траектории школьников. В пояснительной записке к проекту отмечалось, что система ЕГЭ не достигла заявленных целей: уровень образования не повысился, а коррупция сместилась в сферу олимпиад и репетиторских услуг. Кроме того, по мнению авторов проекта, формат ЕГЭ провоцирует чрезмерную психологическую нагрузку на школьников, требует значительных финансовых затрат от родителей и государства, а также ориентирован не на развитие аналитического мышления, а на "натаскивание" к тестированию. В свою очередь в Рособрнадзоре ранее заявили РИА Новости, что ЕГЭ – это один из самых "глубоких, многогранных экзаменов в мировой практике", требующих при выполнении заданий от участников эрудиции, творческого подхода, креативного мышления и умения решать нестандартные задания.

https://ria.ru/20250320/ege-2006135778.html

https://ria.ru/20250402/repetitorstvo--2008752210.html

https://ria.ru/20250216/gosduma-1999635065.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ярослав нилов, единый государственный экзамен (егэ)