https://ria.ru/20250403/dagestan-2009006559.html

Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест

Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест - РИА Новости, 03.04.2025

Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест

Бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чей сын был ликвидирован в ходе теракта в июне 2024 года, на два месяца продлили арест по делу... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T01:40:00+03:00

2025-04-03T01:40:00+03:00

2025-04-03T01:40:00+03:00

происшествия

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дербент

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МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чей сын был ликвидирован в ходе теракта в июне 2024 года, на два месяца продлили арест по делу о мошенничестве и отмывании денег, сообщили РИА Новости в пресс-службе советского районного суда Махачкалы. Омаров был заключен под стражу в начале июля 2024 года по обвинению в мошенничестве в крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой. В феврале ему продлили арест до 4 апреля. "В отношении Магомеда Омарова продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 4 июня", – сообщила собеседница агентства. По версии следствия, Омаров с июля 2016-го по август 2022 года вместе с сообщниками фиктивно трудоустроил двух односельчан на должность водителей редакции местной газеты, в результате чего были похищены бюджетные средства на сумму более 695 тысяч рублей. Кроме того, Омаров совместно с гендиректором строительной компании и другими неустановленными людьми в 2021 году путем мошенничества незаконно обратили в собственность ООО земельный участок площадью 264 квадратных метра с возведенным на нем нежилым зданием в селе Сергокала стоимостью более 2,4 миллиона рублей. Позднее они легализовали преступно добытое имущество, оформив права собственности по договору купли-продажи на подставное лицо. В Дербенте и Махачкале 23 июня 2024 года вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Магомеда Омарова Осман. После этих событий президиум регионального политсовета ЕР принял решение исключить Омарова из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава района был освобожден от должности. В настоящее время под следствием также находятся супруга Омарова и его сын Адилпаша. Жена обвиняется в растрате более 121 тысячи рублей и служебном подлоге в должности заведующей детским садом, она под домашним арестом. Сыну инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, он под стражей.

https://ria.ru/20250205/dagestan-1997416928.html

https://ria.ru/20240619/dagestan-1954048051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, махачкала, сергокалинский район, дербент, единая россия