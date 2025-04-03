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Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест - РИА Новости, 03.04.2025
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01:40 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/dagestan-2009006559.html
Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест
Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест - РИА Новости, 03.04.2025
Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест
Бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чей сын был ликвидирован в ходе теракта в июне 2024 года, на два месяца продлили арест по делу... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T01:40:00+03:00
2025-04-03T01:40:00+03:00
происшествия
махачкала
сергокалинский район
дербент
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МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чей сын был ликвидирован в ходе теракта в июне 2024 года, на два месяца продлили арест по делу о мошенничестве и отмывании денег, сообщили РИА Новости в пресс-службе советского районного суда Махачкалы. Омаров был заключен под стражу в начале июля 2024 года по обвинению в мошенничестве в крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой. В феврале ему продлили арест до 4 апреля. "В отношении Магомеда Омарова продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 4 июня", – сообщила собеседница агентства. По версии следствия, Омаров с июля 2016-го по август 2022 года вместе с сообщниками фиктивно трудоустроил двух односельчан на должность водителей редакции местной газеты, в результате чего были похищены бюджетные средства на сумму более 695 тысяч рублей. Кроме того, Омаров совместно с гендиректором строительной компании и другими неустановленными людьми в 2021 году путем мошенничества незаконно обратили в собственность ООО земельный участок площадью 264 квадратных метра с возведенным на нем нежилым зданием в селе Сергокала стоимостью более 2,4 миллиона рублей. Позднее они легализовали преступно добытое имущество, оформив права собственности по договору купли-продажи на подставное лицо. В Дербенте и Махачкале 23 июня 2024 года вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Магомеда Омарова Осман. После этих событий президиум регионального политсовета ЕР принял решение исключить Омарова из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава района был освобожден от должности. В настоящее время под следствием также находятся супруга Омарова и его сын Адилпаша. Жена обвиняется в растрате более 121 тысячи рублей и служебном подлоге в должности заведующей детским садом, она под домашним арестом. Сыну инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, он под стражей.
https://ria.ru/20250205/dagestan-1997416928.html
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сергокалинский район
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происшествия, махачкала, сергокалинский район, дербент, единая россия
Происшествия, Махачкала, Сергокалинский район, Дербент, Единая Россия
Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест

Экс-главе района Дагестана, сын которого участвовал в теракте, продлили арест

© Фото : пресс-служба Ленинского районного суда МахачкалыМагомед Омаров в суде
Магомед Омаров в суде - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : пресс-служба Ленинского районного суда Махачкалы
Магомед Омаров в суде. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чей сын был ликвидирован в ходе теракта в июне 2024 года, на два месяца продлили арест по делу о мошенничестве и отмывании денег, сообщили РИА Новости в пресс-службе советского районного суда Махачкалы.
Омаров был заключен под стражу в начале июля 2024 года по обвинению в мошенничестве в крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой. В феврале ему продлили арест до 4 апреля.
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"В отношении Магомеда Омарова продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 4 июня", – сообщила собеседница агентства.
По версии следствия, Омаров с июля 2016-го по август 2022 года вместе с сообщниками фиктивно трудоустроил двух односельчан на должность водителей редакции местной газеты, в результате чего были похищены бюджетные средства на сумму более 695 тысяч рублей. Кроме того, Омаров совместно с гендиректором строительной компании и другими неустановленными людьми в 2021 году путем мошенничества незаконно обратили в собственность ООО земельный участок площадью 264 квадратных метра с возведенным на нем нежилым зданием в селе Сергокала стоимостью более 2,4 миллиона рублей. Позднее они легализовали преступно добытое имущество, оформив права собственности по договору купли-продажи на подставное лицо.
В Дербенте и Махачкале 23 июня 2024 года вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Магомеда Омарова Осман.
После этих событий президиум регионального политсовета ЕР принял решение исключить Омарова из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава района был освобожден от должности.
В настоящее время под следствием также находятся супруга Омарова и его сын Адилпаша. Жена обвиняется в растрате более 121 тысячи рублей и служебном подлоге в должности заведующей детским садом, она под домашним арестом. Сыну инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, он под стражей.
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