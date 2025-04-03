https://ria.ru/20250403/burya-2009062352.html

Ученые предупредили о магнитной буре

Ученые предупредили о магнитной буре - РИА Новости, 03.04.2025

Ученые предупредили о магнитной буре

Слабая магнитная буря возможна на Земле в ночь в субботу, следует из графика, представленного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:23:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Слабая магнитная буря возможна на Земле в ночь в субботу, следует из графика, представленного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Согласно прогнозу, буря низшего уровня G1 возможна с полуночи до 6.00 мск 5 апреля. После этого магнитосфера Земли ещё будет какое-то время оставаться возбуждённой, но к второй половине дня успокоится. Также указывается, что вероятность магнитной бури в субботу составляет 51%.

https://ria.ru/20250403/magnitnye_buri-2006691403.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, земля, российская академия наук