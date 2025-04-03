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Ученые предупредили о магнитной буре - РИА Новости, 03.04.2025
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Наука
 
11:23 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/burya-2009062352.html
Ученые предупредили о магнитной буре
Ученые предупредили о магнитной буре - РИА Новости, 03.04.2025
Ученые предупредили о магнитной буре
Слабая магнитная буря возможна на Земле в ночь в субботу, следует из графика, представленного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:23:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Слабая магнитная буря возможна на Земле в ночь в субботу, следует из графика, представленного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Согласно прогнозу, буря низшего уровня G1 возможна с полуночи до 6.00 мск 5 апреля. После этого магнитосфера Земли ещё будет какое-то время оставаться возбуждённой, но к второй половине дня успокоится. Также указывается, что вероятность магнитной бури в субботу составляет 51%.
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Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук
Ученые предупредили о магнитной буре

ИКИ и ИСЗФ РАН: слабая магнитная буря возможна на Земле в ночь на субботу

© Фото : NASA/SDOВспышка на солнце
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : NASA/SDO
Вспышка на солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Слабая магнитная буря возможна на Земле в ночь в субботу, следует из графика, представленного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
Согласно прогнозу, буря низшего уровня G1 возможна с полуночи до 6.00 мск 5 апреля. После этого магнитосфера Земли ещё будет какое-то время оставаться возбуждённой, но к второй половине дня успокоится.
Также указывается, что вероятность магнитной бури в субботу составляет 51%.
Магнитосфера или магнитное поле вокруг Земли - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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