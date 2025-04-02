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Выручка "Золотого Яблока" в 2024 году выросла на 66% - до 155,5 млрд рублей

Выручка "Золотого Яблока" в 2024 году выросла на 66% - до 155,5 млрд рублей - РИА Новости, 02.04.2025

Выручка "Золотого Яблока" в 2024 году выросла на 66% - до 155,5 млрд рублей

Омниканальная сеть по продаже товаров для красоты "Золотое Яблоко" по итогам 2024 года заняла первое место по размерам и темпам роста выручки среди пятерки... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T09:00:00+03:00

2025-04-02T09:00:00+03:00

2025-04-02T09:20:00+03:00

россия

золотое яблоко

экономика

ритейл

москва

катар

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Омниканальная сеть по продаже товаров для красоты "Золотое Яблоко" по итогам 2024 года заняла первое место по размерам и темпам роста выручки среди пятерки крупных бьюти-ритейлеров России, свидетельствуют данные ФНС. Как указывается на сайте ФНС, выручка "Золотого Яблока" от продаж в России в 2024 году составила 155,5 миллиарда рублей (без НДС) , что на 66,3% превышает показатель предыдущего года.Выручка сети "Лэтуаль" достигла в минувшем году 89,3 миллиарда рублей, показав рост на 5,3%. Для "Рив Гош" этот показатель составил 37,4 миллиарда рублей - на 6,6% выше результатов 2023 года. Выручка сети магазинов косметики "Подружка" составила 24,8 миллиарда рублей с ростом в 28,1%. Выручка "Иль де Боте", в свою очередь, сократилась на 4,8% - до 8,2 миллиарда рублей.Как отметили в "Золотом Яблоке", темпы роста компании не первый год опережают динамику роста бьюти-рынка России. "Рост "Золотого Яблока" в 2023 году составил 52,3% по отношению к прошлому году, в 2024-м — 66,3%. За последние 5 лет выручка компании увеличилась в 7 раз", - прокомментировали в компании.По данным рейтинга Brandlab, в 2024 году бренд "Золотое Яблоко" вошел в топ-5 самых сильных и топ-100 самых дорогих российских брендов.Одним из ключевых факторов темпов роста бизнеса в компании назвали ставку на электронную коммерцию. За год выручка от продаж через интернет-магазин выросла в два раза, доля электронной торговли в общем обороте составляет более 50%. "В 2024 году в "Золотом Яблоке" клиенты сделали около 47 миллионов заказов, из них 20,5 миллиона (43%) — в интернет-магазине. Средний чек в онлайне на 56% выше, чем оффлайн", - поясняется в сообщении.В течение 2024 года компания также открыла 4 новых офлайн-магазина, общая площадь магазинов составила около 45 тысяч квадратных метров. Кроме того, в Москве появились собственные ПВЗ компании, на 2025 год запланировано еще несколько десятков открытий. В преддверии крупных праздников открывались временные точки продаж (формат pop-up). Эта практика была продолжена и в текущем году. Параллельно с развитием в России, компания запустила омниканальные продажи в Катаре, зимой открыла интернет-магазин в ОАЭ. На конец 2024 года ритейлер вел бизнес в 5 странах — России, Белоруссии, Казахстане, Катаре и ОАЭ. В ближайшее время планируется открыть офлайн-магазин в Дубае и запустить бизнес в Саудовской Аравии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, золотое яблоко, экономика, ритейл, москва, катар