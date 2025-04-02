Краснов рассказал о жалобах на выплаты участникам СВО
Краснов: ГП РФ ежедневно получает жалобы на проблемы с выплатами участникам СВО
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ ежедневно получает жалобы на проблемы с выплатами участникам СВО и их семьям, оказанием медицинской помощи и доступностью региональных льгот, сообщил на заседании в Совете Федерации глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
Как отметил Краснов, по требованиям прокуроров 11,5 тысячам участников СВО уже выплачены надбавки за активные боевые действия, уничтожение и захват военной техники противника.
"К сожалению, мы ежедневно продолжаем получать жалобы о проблемах с выплатами, оказанием медицинской помощи, протезированием, доступностью региональных льгот. Каждое такое обращение находится под моим личным контролем до полного восстановления нарушенных прав", - сказал Краснов во время ежегодного отчета в Совфеде.