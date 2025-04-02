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Краснов рассказал о жалобах на выплаты участникам СВО

Краснов рассказал о жалобах на выплаты участникам СВО - РИА Новости, 02.04.2025

Краснов рассказал о жалобах на выплаты участникам СВО

Генеральная прокуратура РФ ежедневно получает жалобы на проблемы с выплатами участникам СВО и их семьям, оказанием медицинской помощи и доступностью... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:42:00+03:00

2025-04-02T11:42:00+03:00

2025-04-02T11:42:00+03:00

общество

россия

игорь краснов

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ ежедневно получает жалобы на проблемы с выплатами участникам СВО и их семьям, оказанием медицинской помощи и доступностью региональных льгот, сообщил на заседании в Совете Федерации глава надзорного ведомства Игорь Краснов. Как отметил Краснов, по требованиям прокуроров 11,5 тысячам участников СВО уже выплачены надбавки за активные боевые действия, уничтожение и захват военной техники противника. "К сожалению, мы ежедневно продолжаем получать жалобы о проблемах с выплатами, оказанием медицинской помощи, протезированием, доступностью региональных льгот. Каждое такое обращение находится под моим личным контролем до полного восстановления нарушенных прав", - сказал Краснов во время ежегодного отчета в Совфеде.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, игорь краснов, совет федерации рф