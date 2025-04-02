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Краснов рассказал о жалобах на выплаты участникам СВО - РИА Новости, 02.04.2025
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11:42 02.04.2025
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Краснов рассказал о жалобах на выплаты участникам СВО
Краснов рассказал о жалобах на выплаты участникам СВО - РИА Новости, 02.04.2025
Краснов рассказал о жалобах на выплаты участникам СВО
Генеральная прокуратура РФ ежедневно получает жалобы на проблемы с выплатами участникам СВО и их семьям, оказанием медицинской помощи и доступностью... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:42:00+03:00
2025-04-02T11:42:00+03:00
общество
россия
игорь краснов
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ ежедневно получает жалобы на проблемы с выплатами участникам СВО и их семьям, оказанием медицинской помощи и доступностью региональных льгот, сообщил на заседании в Совете Федерации глава надзорного ведомства Игорь Краснов. Как отметил Краснов, по требованиям прокуроров 11,5 тысячам участников СВО уже выплачены надбавки за активные боевые действия, уничтожение и захват военной техники противника. "К сожалению, мы ежедневно продолжаем получать жалобы о проблемах с выплатами, оказанием медицинской помощи, протезированием, доступностью региональных льгот. Каждое такое обращение находится под моим личным контролем до полного восстановления нарушенных прав", - сказал Краснов во время ежегодного отчета в Совфеде.
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общество, россия, игорь краснов, совет федерации рф
Общество, Россия, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ
Краснов рассказал о жалобах на выплаты участникам СВО

Краснов: ГП РФ ежедневно получает жалобы на проблемы с выплатами участникам СВО

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ ежедневно получает жалобы на проблемы с выплатами участникам СВО и их семьям, оказанием медицинской помощи и доступностью региональных льгот, сообщил на заседании в Совете Федерации глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
Как отметил Краснов, по требованиям прокуроров 11,5 тысячам участников СВО уже выплачены надбавки за активные боевые действия, уничтожение и захват военной техники противника.
"К сожалению, мы ежедневно продолжаем получать жалобы о проблемах с выплатами, оказанием медицинской помощи, протезированием, доступностью региональных льгот. Каждое такое обращение находится под моим личным контролем до полного восстановления нарушенных прав", - сказал Краснов во время ежегодного отчета в Совфеде.
Ветеран боевых действий - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
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ОбществоРоссияИгорь КрасновСовет Федерации РФ
 
 
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