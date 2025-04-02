Вулин назвал истоки цветной революции в Сербии
Вулин назвал отказ от антироссийских санкций причиной цветной революции в Сербии
Александр Вулин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Главной причиной гибридного нападения Запада на Сербию в виде "цветной революции" является отказ руководства в Белграде от введения санкций против России, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с Вулиным в Москве 22 марта заявил, что Москва ценит твердый настрой Белграда на развитие российско-сербских связей, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, и стойкость Сербии в отказе от присоединения к антироссийским санкциям
"Отказ Белграда от введения санкции против Российской Федерации является главной причиной нынешнего гибридного нападения Запада на Сербию в формате "цветной революции", - заявил Вулин в интервью журналу "Национальная оборона".
Он подчеркнул, что "цветная революция" в Сербии организована и финансируется западными спецслужбами. Ответственными за атмосферу ненависти и насилия являются те, кто не заинтересован в том, чтобы страна оставалась единственным независимым государством на Балканах. Исчезновение суверенной, независимой Сербии и свободного сербского президента отвечает интересам либеральной элиты, создавшей Европейский союз на основе концепции союза территорий, и остаткам администрации бывшего президента США Джо Байдена.
По словам сербского вице-премьера, свободные лидеры свободных стран, такие, как Александр Вучич (Сербия), Виктор Орбан (Венгрия) и Роберт Фицо (Словакия), оказались под атакой либеральных элит из Брюсселя. Ценой, которую сербская оппозиция в свое время заплатила Западу за свержение экс-президента Сербии Слободана Милошевича, стало согласие новых властей в Белграде на отделение Черногории и молчаливое согласие западного признания Косово, разгром сербской армии и выдача в Гаагу всех сербских военных и политических лидеров, сопротивлявшихся диктату НАТО, а также последующие экономические невзгоды и хищническая приватизация.
"Цена, которую нынешние сербские оппозиционеры готовы заплатить Западу за помощь в свержении Вучича - согласие на ликвидацию Республики Сербской, признание независимости Косово, вступление в конфликт с Россией и федерализация Сербии посредством федеральных единиц Воеводина и Санджак", - отметил Вулин.
В Белграде ответили на требование Запада ввести санкции против России
22 декабря 2024, 17:00
Протестующие студенты после гибели 15 человек при обрушении 1 ноября 2024 года бетонного козырька на вокзале города Нови-Сад ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных в ходе протестов.
Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ были выложены документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Руководство страны считает, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил 10 февраля Вучич, в свержение нынешней власти в Сербии за последние 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро.