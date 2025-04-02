Рейтинг@Mail.ru
Краснов рассказал о расследовании преступлений боевиков и наемников ВСУ - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 02.04.2025 (обновлено: 11:20 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/vsu-2008836303.html
Краснов рассказал о расследовании преступлений боевиков и наемников ВСУ
Краснов рассказал о расследовании преступлений боевиков и наемников ВСУ - РИА Новости, 02.04.2025
Краснов рассказал о расследовании преступлений боевиков и наемников ВСУ
Все факты применения ВСУ и наемниками запрещенных средств ведения войны получают правовую оценку, возбуждено более 6 тысяч уголовных дел, сообщил генеральный... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:00:00+03:00
2025-04-02T11:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
игорь краснов
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Все факты применения ВСУ и наемниками запрещенных средств ведения войны получают правовую оценку, возбуждено более 6 тысяч уголовных дел, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."Абсолютно все факты применения украинскими воинскими формированиями и наемниками запрещенных средств и методов ведения войны получают правовую оценку. Возбуждено свыше 6 тысяч уголовных дел. Расследование осуществляется в отношении 1200 человек. Среди них есть как действующие, так и бывшие представители высшего политического и военного руководства Украины", - сказал Краснов, отвечая на вопросы в ходе выступления в Совете Федерации.
https://ria.ru/20250402/vsu-2008843410.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, игорь краснов, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Игорь Краснов, Происшествия, Россия
Краснов рассказал о расследовании преступлений боевиков и наемников ВСУ

Краснов сообщил о возбуждении более 6 тыс дел против боевиков и наемников ВСУ

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Все факты применения ВСУ и наемниками запрещенных средств ведения войны получают правовую оценку, возбуждено более 6 тысяч уголовных дел, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Абсолютно все факты применения украинскими воинскими формированиями и наемниками запрещенных средств и методов ведения войны получают правовую оценку. Возбуждено свыше 6 тысяч уголовных дел. Расследование осуществляется в отношении 1200 человек. Среди них есть как действующие, так и бывшие представители высшего политического и военного руководства Украины", - сказал Краснов, отвечая на вопросы в ходе выступления в Совете Федерации.
Украинские военнослужащие в зале суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Краснов назвал число осужденных украинских военнослужащих с начала СВО
11:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныИгорь КрасновПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала