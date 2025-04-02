https://ria.ru/20250402/vsu-2008836303.html

Краснов рассказал о расследовании преступлений боевиков и наемников ВСУ

Краснов рассказал о расследовании преступлений боевиков и наемников ВСУ - РИА Новости, 02.04.2025

Краснов рассказал о расследовании преступлений боевиков и наемников ВСУ

Все факты применения ВСУ и наемниками запрещенных средств ведения войны получают правовую оценку, возбуждено более 6 тысяч уголовных дел, сообщил генеральный... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:00:00+03:00

2025-04-02T11:00:00+03:00

2025-04-02T11:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

игорь краснов

происшествия

россия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Все факты применения ВСУ и наемниками запрещенных средств ведения войны получают правовую оценку, возбуждено более 6 тысяч уголовных дел, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."Абсолютно все факты применения украинскими воинскими формированиями и наемниками запрещенных средств и методов ведения войны получают правовую оценку. Возбуждено свыше 6 тысяч уголовных дел. Расследование осуществляется в отношении 1200 человек. Среди них есть как действующие, так и бывшие представители высшего политического и военного руководства Украины", - сказал Краснов, отвечая на вопросы в ходе выступления в Совете Федерации.

https://ria.ru/20250402/vsu-2008843410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, игорь краснов, происшествия, россия