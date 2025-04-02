https://ria.ru/20250402/vsu-2008836303.html
Краснов рассказал о расследовании преступлений боевиков и наемников ВСУ
Краснов рассказал о расследовании преступлений боевиков и наемников ВСУ - РИА Новости, 02.04.2025
Краснов рассказал о расследовании преступлений боевиков и наемников ВСУ
Все факты применения ВСУ и наемниками запрещенных средств ведения войны получают правовую оценку, возбуждено более 6 тысяч уголовных дел, сообщил генеральный... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:00:00+03:00
2025-04-02T11:00:00+03:00
2025-04-02T11:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
игорь краснов
происшествия
россия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Все факты применения ВСУ и наемниками запрещенных средств ведения войны получают правовую оценку, возбуждено более 6 тысяч уголовных дел, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."Абсолютно все факты применения украинскими воинскими формированиями и наемниками запрещенных средств и методов ведения войны получают правовую оценку. Возбуждено свыше 6 тысяч уголовных дел. Расследование осуществляется в отношении 1200 человек. Среди них есть как действующие, так и бывшие представители высшего политического и военного руководства Украины", - сказал Краснов, отвечая на вопросы в ходе выступления в Совете Федерации.
https://ria.ru/20250402/vsu-2008843410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, игорь краснов, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Игорь Краснов, Происшествия, Россия
Краснов рассказал о расследовании преступлений боевиков и наемников ВСУ
Краснов сообщил о возбуждении более 6 тыс дел против боевиков и наемников ВСУ