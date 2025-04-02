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Путин поручил ежегодно определять потребность регионов в учителях - РИА Новости, 02.04.2025
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15:15 02.04.2025 (обновлено: 17:12 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/uchitelya-2008913144.html
Путин поручил ежегодно определять потребность регионов в учителях
Путин поручил ежегодно определять потребность регионов в учителях - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил ежегодно определять потребность регионов в учителях
Президент России Владимир Путин поручил кабмину ежегодно определять актуальную и прогнозную кадровую потребность регионов в учителях математики, физики, химии,... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:15:00+03:00
2025-04-02T17:12:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину ежегодно определять актуальную и прогнозную кадровую потребность регионов в учителях математики, физики, химии, биологии. Перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ при участии государственных академий наук, ведущих образовательных и научных организаций, ключевых технологических компаний, Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" в целях реализации комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года... ежегодно определять актуальную и прогнозную кадровую потребность субъектов РФ в учителях математики, физики, химии, биологии с учетом профессиональной мобильности учителей и динамики численности обучающихся на каждом из уровней общего образования и в соответствии со Стратегией пространственного развития РФ на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, далее – ежегодно; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил ежегодно определять потребность регионов в учителях

Путин поручил определять потребность в учителях математики, физики и биологии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину ежегодно определять актуальную и прогнозную кадровую потребность регионов в учителях математики, физики, химии, биологии.
Перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ при участии государственных академий наук, ведущих образовательных и научных организаций, ключевых технологических компаний, Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" в целях реализации комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года... ежегодно определять актуальную и прогнозную кадровую потребность субъектов РФ в учителях математики, физики, химии, биологии с учетом профессиональной мобильности учителей и динамики численности обучающихся на каждом из уровней общего образования и в соответствии со Стратегией пространственного развития РФ на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года", - говорится в сообщении.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, далее – ежегодно; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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