https://ria.ru/20250402/uchitelya-2008913144.html

Путин поручил ежегодно определять потребность регионов в учителях

Путин поручил ежегодно определять потребность регионов в учителях - РИА Новости, 02.04.2025

Путин поручил ежегодно определять потребность регионов в учителях

Президент России Владимир Путин поручил кабмину ежегодно определять актуальную и прогнозную кадровую потребность регионов в учителях математики, физики, химии,... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:15:00+03:00

2025-04-02T15:15:00+03:00

2025-04-02T17:12:00+03:00

общество

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владимир путин

михаил мишустин

образование - общество

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сн_образование

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину ежегодно определять актуальную и прогнозную кадровую потребность регионов в учителях математики, физики, химии, биологии. Перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ при участии государственных академий наук, ведущих образовательных и научных организаций, ключевых технологических компаний, Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" в целях реализации комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года... ежегодно определять актуальную и прогнозную кадровую потребность субъектов РФ в учителях математики, физики, химии, биологии с учетом профессиональной мобильности учителей и динамики численности обучающихся на каждом из уровней общего образования и в соответствии со Стратегией пространственного развития РФ на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, далее – ежегодно; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250402/pedagogi-2008884563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование