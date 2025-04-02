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Краснов рассказал о ситуации с завышением цен на продукты и лекарства
Краснов рассказал о ситуации с завышением цен на продукты и лекарства - РИА Новости, 02.04.2025
Краснов рассказал о ситуации с завышением цен на продукты и лекарства
Генпрокуратура объявила в 2024 году более 10 тысяч предостережений о недопустимости завышения цен производителям и поставщикам продуктов и лекарств, сообщил... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:03:00+03:00
2025-04-02T11:03:00+03:00
2025-04-02T11:21:00+03:00
общество
игорь краснов
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Генпрокуратура объявила в 2024 году более 10 тысяч предостережений о недопустимости завышения цен производителям и поставщикам продуктов и лекарств, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."Нами принимается обширный комплекс мер для предупреждения и пресечения нарушений в указанной сфере. По итогам ежедневного мониторинга динамики цен прокурорами в прошлом году объявлено почти 10 тысяч предостережений по фактам удорожания молочной продукции, яиц, круп, мяса, других продуктов, а также лекарственных препаратов. По инициативе прокуроров виновные в нарушении порядка ценообразования на товары привлекаются к административной ответственности", - сообщил генпрокурор, отвечая на вопросы в ходе выступления в Совете Федерации.
https://ria.ru/20241003/gosduma-1976107318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, россия, совет федерации рф
Общество, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Совет Федерации РФ
Краснов рассказал о ситуации с завышением цен на продукты и лекарства
Краснов: внесено более 10 тысяч предостережений о недопустимости завышения цен