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Краснов рассказал о ситуации с завышением цен на продукты и лекарства - РИА Новости, 02.04.2025
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11:03 02.04.2025 (обновлено: 11:21 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/tseny-2008837931.html
Краснов рассказал о ситуации с завышением цен на продукты и лекарства
Краснов рассказал о ситуации с завышением цен на продукты и лекарства - РИА Новости, 02.04.2025
Краснов рассказал о ситуации с завышением цен на продукты и лекарства
Генпрокуратура объявила в 2024 году более 10 тысяч предостережений о недопустимости завышения цен производителям и поставщикам продуктов и лекарств, сообщил... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:03:00+03:00
2025-04-02T11:21:00+03:00
общество
игорь краснов
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Генпрокуратура объявила в 2024 году более 10 тысяч предостережений о недопустимости завышения цен производителям и поставщикам продуктов и лекарств, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."Нами принимается обширный комплекс мер для предупреждения и пресечения нарушений в указанной сфере. По итогам ежедневного мониторинга динамики цен прокурорами в прошлом году объявлено почти 10 тысяч предостережений по фактам удорожания молочной продукции, яиц, круп, мяса, других продуктов, а также лекарственных препаратов. По инициативе прокуроров виновные в нарушении порядка ценообразования на товары привлекаются к административной ответственности", - сообщил генпрокурор, отвечая на вопросы в ходе выступления в Совете Федерации.
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общество, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, россия, совет федерации рф
Общество, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Совет Федерации РФ
Краснов рассказал о ситуации с завышением цен на продукты и лекарства

Краснов: внесено более 10 тысяч предостережений о недопустимости завышения цен

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Генпрокуратура объявила в 2024 году более 10 тысяч предостережений о недопустимости завышения цен производителям и поставщикам продуктов и лекарств, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Нами принимается обширный комплекс мер для предупреждения и пресечения нарушений в указанной сфере. По итогам ежедневного мониторинга динамики цен прокурорами в прошлом году объявлено почти 10 тысяч предостережений по фактам удорожания молочной продукции, яиц, круп, мяса, других продуктов, а также лекарственных препаратов. По инициативе прокуроров виновные в нарушении порядка ценообразования на товары привлекаются к административной ответственности", - сообщил генпрокурор, отвечая на вопросы в ходе выступления в Совете Федерации.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
В ГД внесли проект о штрафах за завышение цен на социально значимые товары
3 октября 2024, 11:17
 
ОбществоИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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