https://ria.ru/20250402/tseny-2008837931.html

Краснов рассказал о ситуации с завышением цен на продукты и лекарства

Краснов рассказал о ситуации с завышением цен на продукты и лекарства - РИА Новости, 02.04.2025

Краснов рассказал о ситуации с завышением цен на продукты и лекарства

Генпрокуратура объявила в 2024 году более 10 тысяч предостережений о недопустимости завышения цен производителям и поставщикам продуктов и лекарств, сообщил... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:03:00+03:00

2025-04-02T11:03:00+03:00

2025-04-02T11:21:00+03:00

общество

игорь краснов

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россия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Генпрокуратура объявила в 2024 году более 10 тысяч предостережений о недопустимости завышения цен производителям и поставщикам продуктов и лекарств, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."Нами принимается обширный комплекс мер для предупреждения и пресечения нарушений в указанной сфере. По итогам ежедневного мониторинга динамики цен прокурорами в прошлом году объявлено почти 10 тысяч предостережений по фактам удорожания молочной продукции, яиц, круп, мяса, других продуктов, а также лекарственных препаратов. По инициативе прокуроров виновные в нарушении порядка ценообразования на товары привлекаются к административной ответственности", - сообщил генпрокурор, отвечая на вопросы в ходе выступления в Совете Федерации.

https://ria.ru/20241003/gosduma-1976107318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, россия, совет федерации рф