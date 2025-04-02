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Говорить об уменьшении перегрева экономики пока рано, заявил ЦБ - РИА Новости, 02.04.2025
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16:02 02.04.2025
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Говорить об уменьшении перегрева экономики пока рано, заявил ЦБ
Говорить об уменьшении перегрева экономики пока рано, заявил ЦБ - РИА Новости, 02.04.2025
Говорить об уменьшении перегрева экономики пока рано, заявил ЦБ
Говорить об устойчивом уменьшении перегрева российской экономики пока преждевременно, отмечается в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:02:00+03:00
2025-04-02T16:02:00+03:00
экономика
цены на нефть
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Говорить об устойчивом уменьшении перегрева российской экономики пока преждевременно, отмечается в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. В документе говорится, что участники обсуждения пришли к выводу, что в первом квартале 2025 года, вероятно, началось сокращение положительного разрыва выпуска в экономике (перегрева экономики): снижается текущее инфляционное давление, замедляется рост внутреннего спроса, есть признаки ослабления напряженности на рынке труда. "Однако пока преждевременно говорить об устойчивом уменьшении перегрева экономики и о том, что скорость его снижения достаточна для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Положительный разрыв выпуска в экономике остается значительным", - говорится в документе.
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экономика, цены на нефть, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Цены на нефть, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
Говорить об уменьшении перегрева экономики пока рано, заявил ЦБ

ЦБ: говорить об устойчивом уменьшении перегрева экономики пока рано

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Говорить об устойчивом уменьшении перегрева российской экономики пока преждевременно, отмечается в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.
В документе говорится, что участники обсуждения пришли к выводу, что в первом квартале 2025 года, вероятно, началось сокращение положительного разрыва выпуска в экономике (перегрева экономики): снижается текущее инфляционное давление, замедляется рост внутреннего спроса, есть признаки ослабления напряженности на рынке труда.
"Однако пока преждевременно говорить об устойчивом уменьшении перегрева экономики и о том, что скорость его снижения достаточна для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Положительный разрыв выпуска в экономике остается значительным", - говорится в документе.
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