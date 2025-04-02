https://ria.ru/20250402/tsb-2008925103.html

Говорить об уменьшении перегрева экономики пока рано, заявил ЦБ

Говорить об уменьшении перегрева экономики пока рано, заявил ЦБ - РИА Новости, 02.04.2025

Говорить об уменьшении перегрева экономики пока рано, заявил ЦБ

Говорить об устойчивом уменьшении перегрева российской экономики пока преждевременно, отмечается в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:02:00+03:00

2025-04-02T16:02:00+03:00

2025-04-02T16:02:00+03:00

экономика

цены на нефть

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Говорить об устойчивом уменьшении перегрева российской экономики пока преждевременно, отмечается в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. В документе говорится, что участники обсуждения пришли к выводу, что в первом квартале 2025 года, вероятно, началось сокращение положительного разрыва выпуска в экономике (перегрева экономики): снижается текущее инфляционное давление, замедляется рост внутреннего спроса, есть признаки ослабления напряженности на рынке труда. "Однако пока преждевременно говорить об устойчивом уменьшении перегрева экономики и о том, что скорость его снижения достаточна для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Положительный разрыв выпуска в экономике остается значительным", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250331/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, цены на нефть, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка