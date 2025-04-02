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США исключили Карину Ротенберг из санкционных списков - РИА Новости, 02.04.2025
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17:27 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/ssha-2008945406.html
США исключили Карину Ротенберг из санкционных списков
США исключили Карину Ротенберг из санкционных списков - РИА Новости, 02.04.2025
США исключили Карину Ротенберг из санкционных списков
США исключили Карину Ротенберг, связанную с бизнесменом Борисом Ротенбергом, из санкционных списков, следует из опубликованного перечня американского минфина. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:27:00+03:00
2025-04-02T17:27:00+03:00
сша
борис ротенберг
общество
россия
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. США исключили Карину Ротенберг, связанную с бизнесменом Борисом Ротенбергом, из санкционных списков, следует из опубликованного перечня американского минфина. "Ротенберг Карина Юрьевна… связанная с Ротенбергом Борисом Романовичем", - указано в разделе лиц, удаленных с санкционных списков Управления по контролю за иностранными активами минфина США.
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сша, борис ротенберг, общество, россия
США, Борис Ротенберг, Общество, Россия
США исключили Карину Ротенберг из санкционных списков

Минфин США исключил Карину Ротенберг из американских санкционных списков

© AP Photo / Michael SohnАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Американский флаг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. США исключили Карину Ротенберг, связанную с бизнесменом Борисом Ротенбергом, из санкционных списков, следует из опубликованного перечня американского минфина.
"Ротенберг Карина Юрьевна… связанная с Ротенбергом Борисом Романовичем", - указано в разделе лиц, удаленных с санкционных списков Управления по контролю за иностранными активами минфина США.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
США ввели новые санкции против двух россиян
11 февраля, 16:38
 
СШАБорис РотенбергОбществоРоссия
 
 
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