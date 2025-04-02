https://ria.ru/20250402/ssha-2008945406.html

США исключили Карину Ротенберг из санкционных списков

США исключили Карину Ротенберг из санкционных списков - РИА Новости, 02.04.2025

США исключили Карину Ротенберг из санкционных списков

США исключили Карину Ротенберг, связанную с бизнесменом Борисом Ротенбергом, из санкционных списков, следует из опубликованного перечня американского минфина. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T17:27:00+03:00

2025-04-02T17:27:00+03:00

2025-04-02T17:27:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. США исключили Карину Ротенберг, связанную с бизнесменом Борисом Ротенбергом, из санкционных списков, следует из опубликованного перечня американского минфина. "Ротенберг Карина Юрьевна… связанная с Ротенбергом Борисом Романовичем", - указано в разделе лиц, удаленных с санкционных списков Управления по контролю за иностранными активами минфина США.

https://ria.ru/20250211/ssha-1998668545.html

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2025

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сша, борис ротенберг, общество, россия