Краснов рассказал об ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом
Краснов: в РФ запретили работу 81 иностранного издания в ответ на ограничения
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Работа 81 иностранного издания запрещена в 2024 году в России в ответ на ограничение деятельности за рубежом российских СМИ, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Совете Федерации.
"Реализованы новые полномочия по приостановлению на три месяца деятельности средств массовой информации за трансляцию недостоверных общественно значимых сведений. Впервые в качестве, подчеркну, ответной меры на ограничение деятельности за рубежом российских СМИ принято решение о запрете работы на территории нашей страны 81 иностранного издания. Доступ к их информационным ресурсам ограничен", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.
Кроме того, напомнил он, в России нежелательными была признана 71 иностранная и международная организации, запрещены три террористических объединения и 172 их подразделения.
Иностранных репортеров заочно арестовали за пересечение российской границы
7 октября 2024, 20:14