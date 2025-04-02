https://ria.ru/20250402/smi-2008841504.html

Краснов рассказал об ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом

Краснов рассказал об ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом - РИА Новости, 02.04.2025

Краснов рассказал об ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом

Работа 81 иностранного издания запрещена в 2024 году в России в ответ на ограничение деятельности за рубежом российских СМИ, сообщил генеральный прокурор РФ... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:11:00+03:00

2025-04-02T11:11:00+03:00

2025-04-02T11:21:00+03:00

россия

игорь краснов

совет федерации рф

медиа - общество

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Работа 81 иностранного издания запрещена в 2024 году в России в ответ на ограничение деятельности за рубежом российских СМИ, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Совете Федерации. "Реализованы новые полномочия по приостановлению на три месяца деятельности средств массовой информации за трансляцию недостоверных общественно значимых сведений. Впервые в качестве, подчеркну, ответной меры на ограничение деятельности за рубежом российских СМИ принято решение о запрете работы на территории нашей страны 81 иностранного издания. Доступ к их информационным ресурсам ограничен", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации. Кроме того, напомнил он, в России нежелательными была признана 71 иностранная и международная организации, запрещены три террористических объединения и 172 их подразделения.

https://ria.ru/20241007/sud-1976849978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, игорь краснов, совет федерации рф, медиа - общество, генеральная прокуратура рф