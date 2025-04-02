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Краснов рассказал об ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом - РИА Новости, 02.04.2025
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11:11 02.04.2025 (обновлено: 11:21 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/smi-2008841504.html
Краснов рассказал об ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом
Краснов рассказал об ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом - РИА Новости, 02.04.2025
Краснов рассказал об ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом
Работа 81 иностранного издания запрещена в 2024 году в России в ответ на ограничение деятельности за рубежом российских СМИ, сообщил генеральный прокурор РФ... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:11:00+03:00
2025-04-02T11:21:00+03:00
россия
игорь краснов
совет федерации рф
медиа - общество
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Работа 81 иностранного издания запрещена в 2024 году в России в ответ на ограничение деятельности за рубежом российских СМИ, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Совете Федерации. "Реализованы новые полномочия по приостановлению на три месяца деятельности средств массовой информации за трансляцию недостоверных общественно значимых сведений. Впервые в качестве, подчеркну, ответной меры на ограничение деятельности за рубежом российских СМИ принято решение о запрете работы на территории нашей страны 81 иностранного издания. Доступ к их информационным ресурсам ограничен", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации. Кроме того, напомнил он, в России нежелательными была признана 71 иностранная и международная организации, запрещены три террористических объединения и 172 их подразделения.
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россия, игорь краснов, совет федерации рф, медиа - общество, генеральная прокуратура рф
Россия, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ, Медиа - Общество, Генеральная прокуратура РФ
Краснов рассказал об ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом

Краснов: в РФ запретили работу 81 иностранного издания в ответ на ограничения

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Работа 81 иностранного издания запрещена в 2024 году в России в ответ на ограничение деятельности за рубежом российских СМИ, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Совете Федерации.
"Реализованы новые полномочия по приостановлению на три месяца деятельности средств массовой информации за трансляцию недостоверных общественно значимых сведений. Впервые в качестве, подчеркну, ответной меры на ограничение деятельности за рубежом российских СМИ принято решение о запрете работы на территории нашей страны 81 иностранного издания. Доступ к их информационным ресурсам ограничен", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.
Кроме того, напомнил он, в России нежелательными была признана 71 иностранная и международная организации, запрещены три террористических объединения и 172 их подразделения.
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