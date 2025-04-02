https://ria.ru/20250402/sluzhba-2008944948.html

В Совфеде поддержали создание службы по вопросам гражданства

В Совфеде поддержали создание службы по вопросам гражданства - РИА Новости, 02.04.2025

В Совфеде поддержали создание службы по вопросам гражданства

Создаваемая по поручению президента РФ служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан сможет навести порядок в миграционной сфере и защитит... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T17:26:00+03:00

2025-04-02T17:26:00+03:00

2025-04-02T17:26:00+03:00

александр шендерюк-жидков

владимир путин

андрей кикоть

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Создаваемая по поручению президента РФ служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан сможет навести порядок в миграционной сфере и защитит интересы россиян, считает сенатор Александр Шендерюк-Жидков. Президент России Владимир Путин поручил образовать службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ на базе главного управления по миграции, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Новую структуру возглавил занимавший пост замгенпрокурора Андрей Кикоть, ставший первым заместителем министра внутренних дел РФ. "Вопрос упорядочивания миграционных отношений - один из ключевых сегодня. Рынок труда испытывает острый дефицит, и предприниматели объективно стремятся использовать миграционный ресурс для решения кадровых проблем. Однако очень важно, чтобы миграционный поток не приводил к ухудшению криминогенной ситуации", - сказал сенатор РИА Новости. Он выразил уверенность в том, что созданная сегодня президентом внутри МВД особая служба "наведёт порядок в миграционной сфере и защитит интересы наших граждан". По мнению законодателя, тот факт, что руководителем службы станет первый заместитель министра говорит о том, что президент отмечает особую актуальность этого вопроса сегодня и по сути "наделяет службу специальными полномочиями".

https://ria.ru/20250402/peskov-2008862258.html

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александр шендерюк-жидков, владимир путин, андрей кикоть, общество, совет федерации рф