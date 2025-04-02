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США расширили антироссийские санкции - РИА Новости, 02.04.2025
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17:04 02.04.2025 (обновлено: 18:05 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/sanktsii-2008939140.html
США расширили антироссийские санкции
США расширили антироссийские санкции - РИА Новости, 02.04.2025
США расширили антироссийские санкции
США ввели санкции против шести физических и юридических лиц из России, следует из опубликованного перечня американского Минфина. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:04:00+03:00
2025-04-02T18:05:00+03:00
сша
россия
экономика
санкции в отношении россии
борис ротенберг
владимир путин
афганистан
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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. США ввели санкции против шести физических и юридических лиц из России, следует из опубликованного перечня американского Минфина.В частности, туда вошли россияне Юрий Беляков, Вячеслав Виданов и Сохраб Гайрат, также имеющий гражданство Афганистана. Среди попавших под ограничения компаний — ООО "Эдисон", ООО "Колибри Групп" и ООО "Скай Фрейм".Уточняется, что все перечисленные лица и организации включили в санкционный список SDGT в рамках борьбы с терроризмом.При этом Минфин США отменил ограничительные меры против Карины Ротенберг, связанной с бизнесменом Борисом Ротенбергом.Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций — это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, представляют собой механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому, даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ "вставить палки в колеса".В России же не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали на нее оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. А на самом Западе регулярно звучат мнения, что введенные ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20250401/sanktsii-2008780438.html
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сша, россия, экономика, санкции в отношении россии, борис ротенберг, владимир путин, афганистан
США, Россия, Экономика, Санкции в отношении России, Борис Ротенберг, Владимир Путин, Афганистан
США расширили антироссийские санкции

Минфин США ввел санкции против трех россиян и трех компаний из РФ

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. США ввели санкции против шести физических и юридических лиц из России, следует из опубликованного перечня американского Минфина.
В частности, туда вошли россияне Юрий Беляков, Вячеслав Виданов и Сохраб Гайрат, также имеющий гражданство Афганистана.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Группа американских сенаторов угрожает ужесточить санкции против России
1 апреля, 23:53
Среди попавших под ограничения компаний — ООО "Эдисон", ООО "Колибри Групп" и ООО "Скай Фрейм".
Уточняется, что все перечисленные лица и организации включили в санкционный список SDGT в рамках борьбы с терроризмом.
При этом Минфин США отменил ограничительные меры против Карины Ротенберг, связанной с бизнесменом Борисом Ротенбергом.
Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций — это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, представляют собой механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому, даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ "вставить палки в колеса".
В России же не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали на нее оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. А на самом Западе регулярно звучат мнения, что введенные ограничения неэффективны.
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СШАРоссияЭкономикаСанкции в отношении РоссииБорис РотенбергВладимир ПутинАфганистан
 
 
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