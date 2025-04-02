https://ria.ru/20250402/sanktsii-2008939140.html
США расширили антироссийские санкции
США расширили антироссийские санкции - РИА Новости, 02.04.2025
США расширили антироссийские санкции
США ввели санкции против шести физических и юридических лиц из России, следует из опубликованного перечня американского Минфина. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:04:00+03:00
2025-04-02T17:04:00+03:00
2025-04-02T18:05:00+03:00
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экономика
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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. США ввели санкции против шести физических и юридических лиц из России, следует из опубликованного перечня американского Минфина.В частности, туда вошли россияне Юрий Беляков, Вячеслав Виданов и Сохраб Гайрат, также имеющий гражданство Афганистана. Среди попавших под ограничения компаний — ООО "Эдисон", ООО "Колибри Групп" и ООО "Скай Фрейм".Уточняется, что все перечисленные лица и организации включили в санкционный список SDGT в рамках борьбы с терроризмом.При этом Минфин США отменил ограничительные меры против Карины Ротенберг, связанной с бизнесменом Борисом Ротенбергом.Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций — это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, представляют собой механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому, даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ "вставить палки в колеса".В России же не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали на нее оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. А на самом Западе регулярно звучат мнения, что введенные ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20250401/sanktsii-2008780438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, экономика, санкции в отношении россии, борис ротенберг, владимир путин, афганистан
США, Россия, Экономика, Санкции в отношении России, Борис Ротенберг, Владимир Путин, Афганистан
США расширили антироссийские санкции
Минфин США ввел санкции против трех россиян и трех компаний из РФ
ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости.
США ввели санкции против шести физических и юридических лиц из России, следует из опубликованного перечня
американского Минфина.
В частности, туда вошли россияне Юрий Беляков, Вячеслав Виданов и Сохраб Гайрат, также имеющий гражданство Афганистана
.
Среди попавших под ограничения компаний — ООО "Эдисон", ООО "Колибри Групп" и ООО "Скай Фрейм".
Уточняется, что все перечисленные лица и организации включили в санкционный список SDGT в рамках борьбы с терроризмом.
При этом Минфин США отменил ограничительные меры против Карины Ротенберг, связанной с бизнесменом Борисом Ротенбергом.
Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций — это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, представляют собой механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому, даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ "вставить палки в колеса".
В России же не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали на нее оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. А на самом Западе регулярно звучат мнения, что введенные ограничения неэффективны.