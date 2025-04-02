Более 1,3 миллиона жителей Москвы оформили самозапрет на кредиты в марте
Департамент финансов: более 1,3 млн москвичей оформили запрет на кредиты в марте
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более 1,3 миллиона москвичей оформили самозапрет на кредиты в марте, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента финансов.
"Новый инструмент заработал 1 марта. За первый месяц в столице самозапрет на кредиты установили свыше 1,3 миллиона человек. Больше всего заявлений подали горожане в возрасте 55 лет. Самому старшему заявителю – 99 лет. Помимо москвичей самозапрет часто оформляют жители Санкт-Петербурга, более 566 тысячи человек, Подмосковья, 446 тысяч человек, Краснодарского края, почти 280 тысяч человек, и Свердловской области, 252 тысячи человек", - рассказали в пресс-службе.
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В ведомстве отметили, что самозапрет можно установить через "Госуслуги", а до 1 сентября такая возможность появится и во всех офисах МФЦ.
"Авторизовавшись на портале и выбрав нужную услугу, надо только проверить собственные паспортные данные и ИНН. Вручную вводить ничего не нужно – все подгрузится автоматически. Запрет начинает действовать на следующий день после включения сведений в кредитную историю. Уведомление об этом придет в личный кабинет", - добавили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что сервисом можно воспользоваться бесплатно и в любое время – даже если у гражданина уже есть кредиты. Самозапрет действует бессрочно, пока человек сам его не отменит.
"Самозапрет на кредиты распространяется на потребительские кредиты, кредитные карты и карты с овердрафтом, но не затрагивает ипотеку, кредиты на образование и покупку автомобиля", - рассказала министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, чьи слова приводит пресс-служба.
"Важно, что гражданин сам определяет условия. Можно установить полный запрет или сделать выбор в пользу частичных ограничений: например, оформить запрет на микрозаймы, но сохранить выдачу кредитов банками. Или оставить только запрет на дистанционное оформление и разрешить получение кредита при личном обращении. Механизм помогает избежать возможных финансовых рисков и не влияет на кредитную историю и кредитный рейтинг", - заключила она.