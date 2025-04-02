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В Испании проведут экстренный саммит из-за угроз Трампа - РИА Новости, 02.04.2025
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16:46 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/sammit-2008935241.html
В Испании проведут экстренный саммит из-за угроз Трампа
В Испании проведут экстренный саммит из-за угроз Трампа - РИА Новости, 02.04.2025
В Испании проведут экстренный саммит из-за угроз Трампа
Премьер-министр Испании Педро Санчес проведет в четверг срочный саммит с представителями секторов экономики, которые могут пострадать от ожидаемого повышения... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:46:00+03:00
2025-04-02T16:46:00+03:00
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мексика
педро санчес
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МАДРИД, 2 апр – РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес проведет в четверг срочный саммит с представителями секторов экономики, которые могут пострадать от ожидаемого повышения таможенных пошлин США, сообщает газета Mundo с ссылкой на источники. По информации издания, "в этот четверг Санчес созывает в Монклоа (резиденции премьера — ред.) саммит с представителями отраслей, пострадавших от "пошлинной угрозы" (президента США Дональда) Трампа". Испанские власти готовятся использовать "все доступные инструменты" для защиты национальных производителей. На встречу приглашены представители сельского хозяйства, автомобильной промышленности, виноделия и металлургии. В преддверии саммита Санчес также проведет встречу с представителями работодателей и профсоюзов. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Также США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза и на весь импорт стали, алюминия и автомобилей. Со 2 апреля должны вступить в силу "ответные" пошлины, однако их конкретные параметры пока не были озвучены. Многие государства либо уже ввели ответные меры, либо обещают их принять в скором времени.
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авто, сша, испания, мексика, педро санчес, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Авто, США, Испания, Мексика, Педро Санчес, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
В Испании проведут экстренный саммит из-за угроз Трампа

Mundo: премьер Испании проведет срочный саммит из-за повышения пошлин США

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез | Перейти в медиабанкФлаги Испании
Флаги Испании - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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МАДРИД, 2 апр – РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес проведет в четверг срочный саммит с представителями секторов экономики, которые могут пострадать от ожидаемого повышения таможенных пошлин США, сообщает газета Mundo с ссылкой на источники.
По информации издания, "в этот четверг Санчес созывает в Монклоа (резиденции премьера — ред.) саммит с представителями отраслей, пострадавших от "пошлинной угрозы" (президента США Дональда) Трампа".
Испанские власти готовятся использовать "все доступные инструменты" для защиты национальных производителей. На встречу приглашены представители сельского хозяйства, автомобильной промышленности, виноделия и металлургии. В преддверии саммита Санчес также проведет встречу с представителями работодателей и профсоюзов.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Также США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза и на весь импорт стали, алюминия и автомобилей. Со 2 апреля должны вступить в силу "ответные" пошлины, однако их конкретные параметры пока не были озвучены. Многие государства либо уже ввели ответные меры, либо обещают их принять в скором времени.
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АвтоСШАИспанияМексикаПедро СанчесДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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