https://ria.ru/20250402/sammit-2008935241.html

В Испании проведут экстренный саммит из-за угроз Трампа

В Испании проведут экстренный саммит из-за угроз Трампа - РИА Новости, 02.04.2025

В Испании проведут экстренный саммит из-за угроз Трампа

Премьер-министр Испании Педро Санчес проведет в четверг срочный саммит с представителями секторов экономики, которые могут пострадать от ожидаемого повышения... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:46:00+03:00

2025-04-02T16:46:00+03:00

2025-04-02T16:46:00+03:00

авто

сша

испания

мексика

педро санчес

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978998012_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_501f66cb19150305a5a5d04778e2fbaa.jpg

МАДРИД, 2 апр – РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес проведет в четверг срочный саммит с представителями секторов экономики, которые могут пострадать от ожидаемого повышения таможенных пошлин США, сообщает газета Mundo с ссылкой на источники. По информации издания, "в этот четверг Санчес созывает в Монклоа (резиденции премьера — ред.) саммит с представителями отраслей, пострадавших от "пошлинной угрозы" (президента США Дональда) Трампа". Испанские власти готовятся использовать "все доступные инструменты" для защиты национальных производителей. На встречу приглашены представители сельского хозяйства, автомобильной промышленности, виноделия и металлургии. В преддверии саммита Санчес также проведет встречу с представителями работодателей и профсоюзов. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Также США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза и на весь импорт стали, алюминия и автомобилей. Со 2 апреля должны вступить в силу "ответные" пошлины, однако их конкретные параметры пока не были озвучены. Многие государства либо уже ввели ответные меры, либо обещают их принять в скором времени.

https://ria.ru/20250328/poshliny-2007931980.html

сша

испания

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, сша, испания, мексика, педро санчес, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире