https://ria.ru/20250402/revoljutsija-2008789207.html

"Первой русской революции" не было, заявил Вигилянский

"Первой русской революции" не было, заявил Вигилянский - РИА Новости, 02.04.2025

"Первой русской революции" не было, заявил Вигилянский

"Первой революции" 1905-1907 годов не было, ложь о ней запустила иностранная пресса и раздула советская историография, а на самом деле происходили смута и... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T02:33:00+03:00

2025-04-02T02:33:00+03:00

2025-04-02T02:33:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости, Ольга Липич. "Первой революции" 1905-1907 годов не было, ложь о ней запустила иностранная пресса и раздула советская историография, а на самом деле происходили смута и эволюция, заявил в интервью РИА Новости один из авторов исторического романа "Дело Гапона" - руководивший многие годы пресс-службой патриарха Московского и всея Руси настоятель храма Святой Татианы при МГУ, известный публицист и протоиерей Владимир Вигилянский. Он написал первый детективный исторический роман о попе Гапоне вместе со своей супругой - профессором Литературного института имени Горького, поэтом, прозаиком и эссеистом Олесей Николаевой. Работая над 800-страничным "Делом Гапона", его авторы, по собственному признанию, прочли сотни архивных материалов и мемуаров, исторических книг и исследований о событиях в России первого десятилетия ХХ века, беседовали с историками. "Никакой "первой революции" в 1905-1907 годах не было. Это стало фактором "большой лжи", запущенной иностранной прессой и раздутой потом советской историографией", - сказал Вигилянский. Ни по каким параметрам, убежден он, события тех лет не могут быть определены как "революция". "Не было насильственной смены власти, изменения существующего политического режима, слома правящей элиты, идеологического разрыва с прошлым, изменения общественно-экономической формации. Не были поколеблены суверенитет государства, его территориальная целостность и границы, абсолютизм оставался незыблемым, армия и все структуры безопасности были на стороне власти", - перечислил Вигилянский. На вопрос "А что же это было тогда?" собеседник агентства ответил, что были "смута и хаос в обществе", попытки властей сдержать социальные противоречия демократическими реформами "сверху". "Но эти реорганизации в общественной жизни можно трактовать как эволюцию, а не революцию", - подчеркнул Вигилянский. По его словам, эсеры толкнули священника Георгия Гапона "к политической провокации – стать во главе запрещенного властями протестного шествия 9 января 1905 года, приведшего к смерти 130 и ранению 300 демонстрантов". Этот день окрестили "Кровавым воскресеньем". "В советскую эпоху 22 января (по старому стилю 9 января) стал памятным днем "первой русской революции" и даже приобрел статус выходного дня (1918-1951)", - напомнил Вигилянский. Георгий Аполлонович Гапон (1870-1906), известный в советской историографии как "поп Гапон", был харизматичным священником Русской православной церкви, проповедником и одновременно политическим лидером. Он организовал в Петербурге массовое многотысячное шествие бастовавших рабочих с петицией о рабочих нуждах к царю в январе 1905 года, но Николая II тогда не было в городе - и акция закончилась расстрелом манифестантов 9 января. Погибли, по разным данным, от более чем 100 до 200 человек, сотни были ранены и арестованы. Этот день назвали "Кровавым воскресеньем". Синод лишил сана Гапона, но он продолжил политическую деятельность, уехал в эмиграцию, а затем вернулся в Россию - и в марте 1906 года был убит в Озерках.

https://ria.ru/20250122/krovavoe_voskresene-1994574994.html

https://ria.ru/20250402/gapon-2008784713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, санкт-петербург, владимир вигилянский, николай i, литературный институт имени горького, русская православная церковь, религия, общество