https://ria.ru/20250402/repetitorstvo--2008752210.html

ЕГЭ-2025: репетиторство уничтожает образование

ЕГЭ-2025: репетиторство уничтожает образование - РИА Новости, 02.04.2025

ЕГЭ-2025: репетиторство уничтожает образование

Очередной марафон ЕГЭ стартовал. Идет досрочный период, в конце мая начнется основной. Репетиторы в апреле работают на износ: за месяц до экзамена наступает... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T08:00:00+03:00

2025-04-02T08:00:00+03:00

2025-04-02T08:02:00+03:00

аналитика

образование

единый государственный экзамен (егэ)

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Очередной марафон ЕГЭ стартовал. Идет досрочный период, в конце мая начнется основной. Репетиторы в апреле работают на износ: за месяц до экзамена наступает момент, когда можно загрузить в детскую голову максимальное количество материала. Только вот уже к 1 сентября там почти ничего не останется. Иллюзий нет ни у кого: родители платят не за знания, а за поступление в вуз. В первую же сессию такой первокурсник столкнется с риском отчисления.Теневой объем рынка репетиторских услуг больше, чем совокупный бюджет двух профильных министерств — Минпросвещения и Минобрнауки. Медианная зарплата в образовании — 44 600 рублей, поэтому очевидно, кто обречен на вторые роли. И хотя доходы учителей пусть недостаточно, но все-таки растут, дефицит кадров не сокращается. Во многом из-за оттока профессионалов в репетиторство.Проблема подмены прочных и глубоких знаний натаскиванием существует не первое столетие. Вспомним хотя бы курсы Петра Шмулевича, процветавшие в Петербурге в начале ХХ века. Абитуриентам высших учебных заведений предлагался "рецепт стопроцентного зачисления". Метода Шмулевича базировалась на дежурствах его сотрудников у выходов из экзаменационных залов. Они расспрашивали абитуриентов о вопросах экзаменаторов и таким образом подбирали отдельные ключи к каждому учебному заведению.Впрочем, если тогда у преподавателей еще была возможность подловить зубрилу на дополнительных вопросах, то сегодня репетиторы буквально царят на образовательном рынке. В 2023 году в московских школах решили с ними "побороться". С февраля выпускным классам отменили все непрофильные предметы и ввели практикумы ЕГЭ в учебное время. То есть школа пошла по пути капитуляции.Сегодня по окончании начальных классов многие дети вообще перестают учиться — отбывают время до начала периода подготовки к ЕГЭ. Это катастрофа. Фундамент, который дает молодому человеку свободу в профессиональном самоопределении, закладывает качественное усвоение программы математики 5-7-х классов. Если у человека нет этого базиса, то решение стать программистом, принятое в 10-м классе, будет уже обречено на провал. По крайней мере, хорошим айтишником он уже не станет. Сказанное напрямую касается и любой технической специальности, да на самом деле и не только технической.Талантливый геолог зачастую открывает месторождения полезных ископаемых по интуиции. В ней, пожалуй, и состоит истинный профессионализм. Он основан на глубоких знаниях, опыте и широком кругозоре. Только вместе эти три фактора способны вытянуть верную идею из подсознания.Вузовские дисциплины тесно увязаны со школьными предметами. Для того, чтобы успешно учиться, например, по специальности "Материаловедение и технологии материалов", нужны глубокие знания как минимум по математике, физике, химии. Для поступления, помимо обязательного русского языка, требуется сдать ЕГЭ по профильной математике, физике или химии. Ключевое слово — "или". Школьник, предположим, выбирает экзамен по физике — она ему легче дается, а про химию забывает совсем. Он успешно поступает в вуз и его приходится доучивать по химии буквально с азов. Расходовать время, деньги, но даже не это главное. Проблема в том, что наилучшему усвоению тех или иных знаний соответствует определенный возраст.Один из симптомов болезни образовательной системы наряду с разгулом репетиторства — утрата значения аттестата о среднем (полном) общем образовании. Для желающих получить среднее профессиональное образование важен средний балл аттестата девятиклассника: он влияет на поступление в колледж или техникум. Для одиннадцатиклассников итоговый школьный документ стал формальностью. А когда-то он очень точно назывался аттестатом зрелости — без комплекса необходимых знаний нет полноценного взросления, становления личности с позитивной мотивацией и чувством ответственности.Советская школа готовила строителей коммунизма. Это по понятным причинам утратило актуальность, но если отбросить измы, то учебная программа строилась на важнейшем идеале — гражданина, который сможет успешно самореализоваться на пользу стране, семье и себе лично.Не секрет, что в большинстве школ страны положительные отметки достаются сегодня детям проще, чем их сверстникам из предыдущих поколений. Инфляция добралась и сюда. Учителям "не жалко", они и на всероссийских проверочных работах могут дать подсказку. Так что возврат былого значения аттестату зрелости — дело непростое, но все-таки отбрасывать его нельзя. В Санкт-Петербургском горном университете уже в рамках приемной кампании текущего года будет учитываться наряду с результатами ЕГЭ и средний балл школьного аттестата.Российская школа переживает сегодня один из худших периодов своей истории. Диагноз суров, но пока не необратим. Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, предложил мудрые слова: "Если войну можно начать со лжи, то мир можно начать с правды". Надо только развеять навязанные образованию в начале 90-х неолиберальные мифы. Они создали неразбериху и масштабные проблемы, о чем и было сказано президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 года.Пришло время заменить псевдоэкспертов настоящими профессионалами, которые выносят суждения, а не мнения. Не подтасовывают факты, а проводят основанный на научном подходе критический анализ ситуации. Только сопоставление идей позволит продуктивно работать над реструктуризацией системы, вернув в нее отечественные смыслы и методы.Теория проектного управления, как известно, гласит: начинать следует с постановки цели. Ни закон "Об образовании в Российской Федерации", ни прочие документы, регулирующие отрасль, цель образования не формулируют. Значит, многочисленные программы соответствующих министерств обречены на провал. Цель образования, если кратко, состоит в формировании у молодого человека устойчивого мировоззрения. Он должен осознанно двигаться по своему профессиональному и гражданскому пути. Но капитализация человеческой личности, корреспондирующей задачам государства, невозможна без всего комплекса знаний.С чего начать? Основная болевая точка — расхождение между школьной программой и вопросами ЕГЭ. Учат одному — экзаменуют зачастую по непонятным вопросам. Сегодня это практически фатальная проблема из-за отсутствия единой программы и единых учебников по каждому предмету.Необходимо создать команду из учителей-практиков и профильных НИИ для глубокой научной проработки учебных материалов и их взаимное согласование. Каждый раздел такого учебника должен завершаться контрольными вопросами. Если именно их транслировать в ЕГЭ, то вместо зазубривания типовых экзаменационных заданий гарантией успешной сдачи экзаменов станет нормальная учеба на протяжении всех 11 школьных лет.Кроме того, необходимо создавать аудиовизуальные циклы лекций в объемах единого учебника по каждому предмету с иллюстрацией опытов и примеров. Естественно, с бесплатным доступом. Необходимость в репетиторах в этом случае будет автоматически сведена к минимуму.

https://ria.ru/20250226/chernyshenko-2001719117.html

https://ria.ru/20250317/vasileva-2005179146.html

https://ria.ru/20250313/obrazovanie-2004606941.html

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Владимир Литвиненко https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997785214_865:40:2790:1965_100x100_80_0_0_105372289b130a204daede7aaef0e59b.jpg

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аналитика, образование, единый государственный экзамен (егэ)