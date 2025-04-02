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СФ одобрил закон о дополнительном отпуске по уходу за ранеными бойцами СВО - РИА Новости, 02.04.2025
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14:14 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/ranenie-2008889440.html
СФ одобрил закон о дополнительном отпуске по уходу за ранеными бойцами СВО
СФ одобрил закон о дополнительном отпуске по уходу за ранеными бойцами СВО - РИА Новости, 02.04.2025
СФ одобрил закон о дополнительном отпуске по уходу за ранеными бойцами СВО
Сенаторы одобрили закон о дополнительном отпуске до 35 календарных дней родителям, супругам и детям раненых участников СВО для ухода за ними. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:14:00+03:00
2025-04-02T14:14:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о дополнительном отпуске до 35 календарных дней родителям, супругам и детям раненых участников СВО для ухода за ними. Изменения вносятся в статью 128 Трудового кодекса РФ. Законом предусматривается предоставление отпуска без сохранения заработной платы до 35 календарных дней в году родителям, супругам и детям, в том числе совершеннолетним, военнослужащих для осуществления ухода за ними в соответствии с медицинским заключением. Согласно новой норме, в случае гибели участника СВО родители и вдовы (вдовцы) смогут оформить дополнительные отпуска сроком до 14 дней без сохранения зарплаты вне зависимости от того, предусматривается это коллективным договором или нет. "Принятие закона будет способствовать повышению уровня правовой защищенности членов семей участников СВО и более быстрому восстановлению самих военнослужащих после ранения под присмотром близких родственников", - говорится в заключении социального комитета Совфеда. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ
СФ одобрил закон о дополнительном отпуске по уходу за ранеными бойцами СВО

СФ одобрил закон о допотпуске до 35 дней по уходу за ранеными участниками СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота полевого госпиталя в зоне спецоперации
Работа полевого госпиталя в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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Работа полевого госпиталя в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о дополнительном отпуске до 35 календарных дней родителям, супругам и детям раненых участников СВО для ухода за ними.
Изменения вносятся в статью 128 Трудового кодекса РФ. Законом предусматривается предоставление отпуска без сохранения заработной платы до 35 календарных дней в году родителям, супругам и детям, в том числе совершеннолетним, военнослужащих для осуществления ухода за ними в соответствии с медицинским заключением.
Согласно новой норме, в случае гибели участника СВО родители и вдовы (вдовцы) смогут оформить дополнительные отпуска сроком до 14 дней без сохранения зарплаты вне зависимости от того, предусматривается это коллективным договором или нет.
"Принятие закона будет способствовать повышению уровня правовой защищенности членов семей участников СВО и более быстрому восстановлению самих военнослужащих после ранения под присмотром близких родственников", - говорится в заключении социального комитета Совфеда.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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