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Путин поручил ввести квалификационный экзамен для студентов - РИА Новости, 02.04.2025
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16:02 02.04.2025 (обновлено: 16:45 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/putin-2008924965.html
Путин поручил ввести квалификационный экзамен для студентов
Путин поручил ввести квалификационный экзамен для студентов - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил ввести квалификационный экзамен для студентов
Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть для студентов возможность сдавать квалификационный экзамен по итогу освоения отдельных этапов... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:02:00+03:00
2025-04-02T16:45:00+03:00
общество
россия
владимир путин
образование - общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть для студентов возможность сдавать квалификационный экзамен по итогу освоения отдельных этапов образовательной программы. Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года. "С учетом ранее данных поручений по вопросам совершенствования системы уровней высшего образования предусмотреть возможность и условия поэтапного обучения по основным профессиональным образовательным программам, в рамках которого по завершении освоения отдельных этапов (циклов) обучающийся вправе пройти итоговую аттестацию с присвоением ему квалификации, позволяющей осуществлять профессиональную деятельность и получать дальнейшее образование", - говорится в документе.
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общество, россия, владимир путин, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил ввести квалификационный экзамен для студентов

Путин поручил предусмотреть сдачу квалификационного экзамена до окончания учебы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть для студентов возможность сдавать квалификационный экзамен по итогу освоения отдельных этапов образовательной программы.
Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года.
"С учетом ранее данных поручений по вопросам совершенствования системы уровней высшего образования предусмотреть возможность и условия поэтапного обучения по основным профессиональным образовательным программам, в рамках которого по завершении освоения отдельных этапов (циклов) обучающийся вправе пройти итоговую аттестацию с присвоением ему квалификации, позволяющей осуществлять профессиональную деятельность и получать дальнейшее образование", - говорится в документе.
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