https://ria.ru/20250402/putin-2008917171.html
Путин поручил закрепить профессионалитет формой организации обучения
Путин поручил закрепить профессионалитет формой организации обучения - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил закрепить профессионалитет формой организации обучения
Президент России Владимир Путин поручил закрепить профессионалитет как форму организации образовательной деятельности по программам среднего профобразования. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:31:00+03:00
2025-04-02T15:31:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил закрепить профессионалитет как форму организации образовательной деятельности по программам среднего профобразования. Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года. "Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих закрепление профессионалитета в качестве формы организации образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", - говорится на сайте Кремля. Срок исполнения - 1 декабря 2025 года.
https://ria.ru/20250402/putin-2008887801.html
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Общество, Россия, Владимир Путин, Образование, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил закрепить профессионалитет формой организации обучения
Профессионалитет закрепят формой организации образовательной деятельности