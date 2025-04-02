https://ria.ru/20250402/putin-2008917171.html

Путин поручил закрепить профессионалитет формой организации обучения

Путин поручил закрепить профессионалитет формой организации обучения - РИА Новости, 02.04.2025

Путин поручил закрепить профессионалитет формой организации обучения

Президент России Владимир Путин поручил закрепить профессионалитет как форму организации образовательной деятельности по программам среднего профобразования. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:31:00+03:00

2025-04-02T15:31:00+03:00

2025-04-02T16:55:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил закрепить профессионалитет как форму организации образовательной деятельности по программам среднего профобразования. Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года. "Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих закрепление профессионалитета в качестве формы организации образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", - говорится на сайте Кремля. Срок исполнения - 1 декабря 2025 года.

https://ria.ru/20250402/putin-2008887801.html

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общество, россия, владимир путин, образование, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование