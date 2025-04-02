https://ria.ru/20250402/putin-2008916228.html
Путин поручил при оценке вуза учитывать долю работающих студентов
Путин поручил при оценке вуза учитывать долю работающих студентов - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил при оценке вуза учитывать долю работающих студентов
Президент России Владимир Путин поручил включить в число показателей оценки образовательных учреждений долю студентов, совмещающих обучение с работой по... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:26:00+03:00
2025-04-02T15:26:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил включить в число показателей оценки образовательных учреждений долю студентов, совмещающих обучение с работой по профилю. Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года. "Обеспечить включение в число показателей деятельности образовательных организаций показателя, характеризующего долю студентов, совмещающих обучение с работой по профилю осваиваемой образовательной программы", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250124/putin-1995351851.html
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общество, россия, владимир путин, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил при оценке вуза учитывать долю работающих студентов
Путин поручил при оценке вуза учитывать долю работающих по профилю студентов