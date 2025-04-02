https://ria.ru/20250402/putin-2008902018.html

Путин поручил создать инструменты поддержки образовательных организаций

Путин поручил создать инструменты поддержки образовательных организаций - РИА Новости, 02.04.2025

Путин поручил создать инструменты поддержки образовательных организаций

Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о формировании инструментов поддержки образовательных организаций их выпускниками. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:49:00+03:00

2025-04-02T14:49:00+03:00

2025-04-02T17:11:00+03:00

общество

россия

владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о формировании инструментов поддержки образовательных организаций их выпускниками. Перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... представить предложения по формированию инструментов поддержки образовательных организаций их выпускниками, совершенствованию механизмов формирования и использования фондов целевого капитала образовательных организаций, предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250402/pedagogi-2008884563.html

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2025

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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование