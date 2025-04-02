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Путин поручил создать инструменты поддержки образовательных организаций - РИА Новости, 02.04.2025
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14:49 02.04.2025 (обновлено: 17:11 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/putin-2008902018.html
Путин поручил создать инструменты поддержки образовательных организаций
Путин поручил создать инструменты поддержки образовательных организаций - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил создать инструменты поддержки образовательных организаций
Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о формировании инструментов поддержки образовательных организаций их выпускниками. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:49:00+03:00
2025-04-02T17:11:00+03:00
общество
россия
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о формировании инструментов поддержки образовательных организаций их выпускниками. Перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... представить предложения по формированию инструментов поддержки образовательных организаций их выпускниками, совершенствованию механизмов формирования и использования фондов целевого капитала образовательных организаций, предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в документе.
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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил создать инструменты поддержки образовательных организаций

Путину представят идеи по инструментам поддержки образовательных организаций

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о формировании инструментов поддержки образовательных организаций их выпускниками.
Перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... представить предложения по формированию инструментов поддержки образовательных организаций их выпускниками, совершенствованию механизмов формирования и использования фондов целевого капитала образовательных организаций, предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в документе.
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