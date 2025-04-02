https://ria.ru/20250402/putin-2008899589.html
Путин поручил предусмотреть стимулирование трудовой занятости студентов
Путин поручил предусмотреть стимулирование трудовой занятости студентов - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил предусмотреть стимулирование трудовой занятости студентов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 февраля 2026 года предусмотреть стимулирование трудовой занятости студентов преимущественно по профилю... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:42:00+03:00
2025-04-02T14:42:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 февраля 2026 года предусмотреть стимулирование трудовой занятости студентов преимущественно по профилю их обучения. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... предусмотреть: стимулирование трудовой занятости студентов преимущественно по профилю их обучения... Срок – 1 февраля 2026 года (предварительный доклад – до 1 августа 2025 года)", - говорится в документе.Кроме того, Путин поручил кабмину информировать абитуриентов и студентов о кадровой потребности, возможностях и условиях трудоустройства с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" и портала "Работа в России".
https://ria.ru/20241123/medvedev-1985389038.html
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общество, россия, владимир путин, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил предусмотреть стимулирование трудовой занятости студентов
Путин поручил стимулировать трудовую занятость студентов по профилю их обучения