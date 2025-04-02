https://ria.ru/20250402/putin-2008898960.html
Путин поручил создать индивидуальные учебные планы для работающих студентов
Путин поручил создать индивидуальные учебные планы для работающих студентов - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил создать индивидуальные учебные планы для работающих студентов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 февраля 2026 года предусмотреть возможность обучения по индивидуальным учебным планам для работающих... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:39:00+03:00
2025-04-02T14:39:00+03:00
2025-04-02T17:09:00+03:00
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социальный навигатор
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 февраля 2026 года предусмотреть возможность обучения по индивидуальным учебным планам для работающих студентов. Перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: предоставление работающим студентам возможности обучаться по индивидуальным учебным планам, сочетающим различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2026 года, предварительный доклад до 1 августа 2025 года, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250206/vuzy-1997798736.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил создать индивидуальные учебные планы для работающих студентов
Путин поручил предусмотреть индивидуальное обучение для работающих студентов