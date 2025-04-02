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Путин поручил создать индивидуальные учебные планы для работающих студентов - РИА Новости, 02.04.2025
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14:39 02.04.2025 (обновлено: 17:09 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/putin-2008898960.html
Путин поручил создать индивидуальные учебные планы для работающих студентов
Путин поручил создать индивидуальные учебные планы для работающих студентов - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил создать индивидуальные учебные планы для работающих студентов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 февраля 2026 года предусмотреть возможность обучения по индивидуальным учебным планам для работающих... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:39:00+03:00
2025-04-02T17:09:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
социальный навигатор
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 февраля 2026 года предусмотреть возможность обучения по индивидуальным учебным планам для работающих студентов. Перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: предоставление работающим студентам возможности обучаться по индивидуальным учебным планам, сочетающим различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2026 года, предварительный доклад до 1 августа 2025 года, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил создать индивидуальные учебные планы для работающих студентов

Путин поручил предусмотреть индивидуальное обучение для работающих студентов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 февраля 2026 года предусмотреть возможность обучения по индивидуальным учебным планам для работающих студентов.
Перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: предоставление работающим студентам возможности обучаться по индивидуальным учебным планам, сочетающим различные формы обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2026 года, предварительный доклад до 1 августа 2025 года, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин во время встречи после церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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